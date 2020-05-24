Son Dakika | Diego Lugano'dan Fenerbahçe ve Galatasaray derbisi itirafları! 'Büyük hataydı'
Fenerbahçe'nin eski yıldızlarından Diego Lugano, sarı-lacivertli kulüpte yaşadıklarını, Türkiye'den ayrılışını ve Galatasaray derbileri hakkında çarpıcı itiraflarda bulundu.
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Fenerbahçe'nin unutulmaz oyuncularından Diego Lugano, sarı-lacivertli kulüpteki kariyeri hakkında yayıncı kuruluşa önemli açıklamalar yaptı. Lugano ayrıca sakal ve bıyık takarak gittiği Galatasaray derbisinde yaşadıklarını anlattı.
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İŞTE LUGANO'NUN AÇIKLAMALARI
Çok farklı tecrübeler yaşıyoruz. Kimse bunun böyle olacağını tahmin edemezdi. 3-4 gün önce Uruguay'a geldim. Sao Paulo'da durumlar çok kötü. Uruguay'da önlemler daha etkin şekilde alındı. Şu an hayat biraz daha normale döndü.
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HAYATIMIN EN GÜZEL SENELERİ...
Türkiye ve Fenerbahçe'yle ilgili söyleyebileceğim çok şey var. Güney Amerika'da yaptığım bütün röportajlarımda Fenerbahçe yıllarımdan övgüyle bahsediyorum. Futbol hayatımın en güzel 5 senesini orada geçirdim
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YENİ BİR KÜLTÜR ÖĞRENDİM
Muhteşem bir atmosferde oynadım. Çok büyük zaferler kazandık. Üzüntüler, sevinçler oldu. Bir sürü şey öğrendim. Yeni bir kültür öğrendim
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FENERBAHÇE VE TÜRKİYE...
Yeni bir kültür öğrenmek çok değerliydi. Futbol olarak da bir sporcu olarak çok şey öğrendim. Her zaman aklımın en güzel köşesinde Fenerbahçe ve Türkiye kalacak
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HER ZAMAN ÇOK İYİ ANLIYORUM
Sık sık Türkiye'ye ziyarette bulunuyorum. Fenerbahçe'yi ve Türkiye'yi her zaman çok iyi anıyorum
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KILIK DEĞİŞTİREREK DERBİYİ İZLEMESİ
Hep yapmak istediğim bir şeydi. Futbolculuk tarafında çok fazla derbiye çıktım. Bu atmosferi, Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin atmosferini yaşamak, bunu görmek için tek yol kılık değiştirmekti.
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BENİ TANIMADILAR, BİRLİKTE YÜRÜDÜK
Maçtan saatler önce Kadıköy sokaklarında taraftarlarla birlikte yürüyüp, tezahüratlar yapma imkanı buldum. Beni tanımadılar. Stada birlikte yürüdük. Stadın içine maçtan önce girdim. Derbi tutkusunu yaşamak, hayallerimi süsleyen bir olaydı
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ÇOCUKLARIMA, TORUNLARIMA ANLATACAĞIM
Maçın skorundan bağımsız, ambians, görsel şovlar, taraftarlarla tezahüratlara eşlik etmek, beni çok mutlu etti. Çocuklarıma, belki torunlarıma anlatacağım çok güzel anılar olarak kaldı.
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AYRILDIĞIM GÜNÜ HATIRLIYORUM
Fenerbahçe'den ayrıldığım günü çok iyi hatırlıyorum. Benim için zor bir karardı. Belki sessiz sedasız ayrılacakken, havalimanına gittiğimde yüzlerce, belki daha fazla taraftarın beni uğurlamak için orada olduğunu gördüm
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GÖRDÜĞÜM EN GÜZEL ATMOSFER
Muhteşem bir törenle beni omuzlarda Paris'e yolcu ettiler. Hayatımda gördüğüm en güzel atmosferlerden ve duygu dolu anlardan biriydi.
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PARİS'TE BENİ KARŞILADILAR
Fransa'ya havalimanına indiğimde, Fenerbahçe tezahüratları duymaya başladım. Herhalde çok fazla duyduğum için kendi kendime söylemeye başladığımı düşündüm. Hayır, öyle değildi. 200-300 Fenerbahçe taraftarı beni Paris'te karşıladı.
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BENİ OMUZLARINA ALDILAR
PSG taraftarı yoktu ama beni orada da Fenerbahçe taraftarları omuzlarına aldılar, taksiye binene kadar eşlik ettiler. Hala şaşırıyorum
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Belki bugün olsa Fenerbahçe'den, Paris Saint Germain'e gitme kararımı değiştirirdim, hataydı ama o günün şartları için doğru karardı. Çünkü o zaman kariyerimde yeni bir sayfa açmak ve sportif anlamda orada yaşayabileceğim zorlukları görmek istedim