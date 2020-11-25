Son Dakika | Diego Armando Maradona'nın vefatı sonrası spor dünyası yasta!

Futbol tarihinin kimilerine göre en iyi futbolcusu olan Diego Armando Maradona'nın hayatını kaybetmesiyle birlikte spor dünyasından efsane isim için veda mesajları yağdı.
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Beşiktaş JK
Bu güzel oyunu en iyi oynayanlardan biri olan Diego Maradona'nın vefatı için çok üzgünüz. Huzur içinde yat efsane.
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Fenerbahçe SK
Tüm zamanların en iyilerinden biri... Huzur içinde yat Diego Armando Maradona
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Napoli
Sonsuza dek... Hoşça kal Diego
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Arjantin Milli Takımı
Hoşça kal Diego. Her zaman kalplerde olacaksın
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Barcelona
Her şey için teşekkürler Diego
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TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu
Yeşil sahaların efsanesi, futbol ikonu Diego Armando Maradona bu dünyadan iz bırakarak geçti. Mirası unutulmayacak. Saygıyla…
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Cenk Tosun
Efsane Maradona
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Galatasaray SK
O bir efsaneydi... Her şey için teşekkürler, huzur içinde yat Diego Armando Maradona!
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Kulüpler Birliği
1960-2020 Maradona...
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Göztepe SK
Futbol tutkusuna sahip herkesin saygısını kazanan, dünya futbolunun en önemli simgelerinden Diego Armando Maradona hayatını kaybetti. Futbola kattığın değer için teşekkürler Maradona
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Manchester United
Futbol, en büyük simgelerinden biri kaybetti. Huzur içinde uyu Maradona
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Andre Pierre Gignac
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Radamel Falcao
Çok küçük yaşlardan beri hep idolüm oldun. Bir gün senin gibi profesyonel bir oyuncu olma hayaliyle videolarını izleyerek saatler geçirdiğimi hatırlıyorum. Seninle paylaşma fırsatı bulduğumda büyük yüreğinin farkına vardım.
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Alanyaspor
İsmin futbol ile yaşayacak... Huzur içinde uyu DiegoMaradona