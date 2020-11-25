Son Dakika | Diego Armando Maradona'nın vefatı sonrası spor dünyası yasta!

Radamel Falcao Çok küçük yaşlardan beri hep idolüm oldun. Bir gün senin gibi profesyonel bir oyuncu olma hayaliyle videolarını izleyerek saatler geçirdiğimi hatırlıyorum. Seninle paylaşma fırsatı bulduğumda büyük yüreğinin farkına vardım.