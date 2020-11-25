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GeriFutbol Son Dakika | Diego Armando Maradona'nın vefatı sonrası spor dünyası yasta!
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Hürriyet
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Futbol
Haber Giriş: 25 Kasım 2020 - 20:19 | 

Son Dakika | Diego Armando Maradona'nın vefatı sonrası spor dünyası yasta!

Efsane isim Diego Armando Maradona'nın hayatının kaybetmesinin ardından futbol dünyası yasa boğuldu.

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Futbol tarihinin kimilerine göre en iyi futbolcusu olan Diego Armando Maradona'nın hayatını kaybetmesiyle birlikte spor dünyasından efsane isim için veda mesajları yağdı.

2Beşiktaş JK
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Beşiktaş JK

Bu güzel oyunu en iyi oynayanlardan biri olan Diego Maradona'nın vefatı için çok üzgünüz. Huzur içinde yat efsane.

3Fenerbahçe SK
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Fenerbahçe SK

Tüm zamanların en iyilerinden biri... Huzur içinde yat Diego Armando Maradona

4Napoli
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Napoli

Sonsuza dek... Hoşça kal Diego

5Arjantin Milli Takımı
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Arjantin Milli Takımı

Hoşça kal Diego. Her zaman kalplerde olacaksın

6Barcelona
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Barcelona

Her şey için teşekkürler Diego

7TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu
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TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu

Yeşil sahaların efsanesi, futbol ikonu Diego Armando Maradona bu dünyadan iz bırakarak geçti. Mirası unutulmayacak. Saygıyla…

8Cenk Tosun
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Cenk Tosun

Efsane Maradona

9Galatasaray SK
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Galatasaray SK

O bir efsaneydi... Her şey için teşekkürler, huzur içinde yat Diego Armando Maradona!

10Kulüpler Birliği
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Kulüpler Birliği

1960-2020 Maradona...

11Göztepe SK
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Göztepe SK

Futbol tutkusuna sahip herkesin saygısını kazanan, dünya futbolunun en önemli simgelerinden Diego Armando Maradona hayatını kaybetti. Futbola kattığın değer için teşekkürler Maradona

12Manchester United
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Manchester United

Futbol, en büyük simgelerinden biri kaybetti. Huzur içinde uyu Maradona

13Andre Pierre Gignac
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Andre Pierre Gignac

14Radamel Falcao
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Radamel Falcao

Çok küçük yaşlardan beri hep idolüm oldun. Bir gün senin gibi profesyonel bir oyuncu olma hayaliyle videolarını izleyerek saatler geçirdiğimi hatırlıyorum. Seninle paylaşma fırsatı bulduğumda büyük yüreğinin farkına vardım.

15Alanyaspor
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Alanyaspor

İsmin futbol ile yaşayacak... Huzur içinde uyu DiegoMaradona

16Mario Lemina
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Mario Lemina

17Didier Drogba
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Didier Drogba

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