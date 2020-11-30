Son Dakika | Derbi sonrasında geceye damga vuran yorum! "Vasat, 15 dakikalık oyuncular..."

ERMAN TOROĞLU Fenerbahçe'nin sezon başında kurduğu geniş kadro, oynadığı ilk maçlar, Beşiktaş'ın zorlukları, milli aralar nedeniyle bir hafta oynanan bir hafta oynanmayan maçlar... Çok şeyler oldu. F.Bahçe için hep iyi şeyler yazdık ama nereye kadar? F.Bahçe-Konya maçına kadar... Bu maçta Fenerbahçe'nin maskesi düştü. 'Fenerbahçe'ye karşı nasıl oynanmalı' dersini futbol kamuoyuna verdi. Sonra geldik Beşiktaş-Başakşehir maçına. Burada da Beşiktaş, ağır favori Başakşehir'e ilk 45 dakika öyle bir oynadı ki 'Müthiş'. İkinci yarı Beşiktaş'ın temposu düştü, maçı zar zor kazandı. Bu iki maçı izledikten sonra dünkü maçtan önce, 'şu olur deme' şansım kalmadı. Nitekim ilk yarı aynı Konyaspor gibi Beşiktaş da ayağa oynayarak müthiş futbol sergiledi. Ancak sonra 10 kişi kaldı siyahbeyazlılar. Larin alakasız bir pozisyonda kırmızı kart görerek takımını yalnız bıraktı. Yani cepheden kaçan asker gibiydi. Siyah-beyazlılar pes etmediler. Bayağı da iyi işler yaptılar. Bence 90 dakika boyunca hakem maçı durdurmadan idare etmeye çalıştı. Hatalar da yaptı ama maçın neticesine tesir edecek harekette maalesef yine büyük takım korkusuyla Mert Hakan'ı atamadı. Maçın dönüm noktasıydı. Bir de sarı kart için Beşiktaş hücumunu kesti, avantajı oynatmalıydı, sonra gereğini yapmalıydı. Bu dakikadan sonra zaten futbolcular senin korktuğunu anlayınca sahada gerildi. Kenarda da hocalar gerildi. Bu maçın özeti şu: "Eğer Beşiktaş bu Fenerbahçe'yi Kadıköy'de 11'e 11, 4-3 yenseydi çok özelliği olmazdı ama 10 kişiyle bu sonucu aldı mı çok şey söylenir; faturası da Erol Bulut'a çıkar. Cisse'yi kenara almak acemi bir hoca işidir. Çok geniş kadro dedik. Ama bu kadroyu kullanmak için tecrübeli bir adam lazım dedik. Erol, Alanya'da iyi işler yaptı ama geniş kadro çok teknik adam için ateşten gömlektir. Çok net gözüküyor Fenerbahçe'de bazı oyuncular oynanan oyundan ve mücadeleden rahatsız. Birkaç maç daha böyle giderse su yüzüne çıkar. Sorumlusu Erol Bulut'tur. Dün gece Beşiktaş anasının ak sütü gibi 3 puanı çatır çatır mücadele ederek kazandı.