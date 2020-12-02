Son Dakika | Derbi sonrası Fenerbahçe'de Caner Erkin kararı! Erol Bulut...

Yaz transfer döneminde 18 yeni transferle şampiyonluk yoluna iddialı bir giriş yapan Fenerbahçe'de Beşiktaş mağlubiyeti sonrası sıcak gelişmeler yaşanıyor. Fenerbahçe, 4-3 kaybettiği Beşiktaş derbisinin izlerini Denizli deplasmanında alacağı galibiyetle silmenin planlarını yapıyor. Teknik direktör Erol Bulut ve kurmayları, eksik oyuncuların yokluğunda ortaya çıkacak ana planı hazırladı... Kalede Harun Tekin, savunmada Nazım Sangare, orta alanda Tolga Ciğerci ve Gustavo, hücum bölgesinde Samatta, Perotti ve Ademi; Denizli deplasmanında görev yapamayacak.Erol Bulut, savunmada yapılacak iki değişiklikle mücadeleye çıkmayı planlıyor. Deneyimli teknik adam son dakika sakatlığı yaşanmazsa stoperde Serdar Aziz'i kullanmayı düşünüyor. Erol Bulut ayrıca sol bekte ise Caner Erkin'i görevlendirmeyi planlıyor.Orta alanda Luiz Gustavo'nun boşluğunu Ozan Tufan dolduracak. Sosa ve Mert Hakan'la orta saha tamamlanacak. Kanatların birinde Pelkas, diğerinde yetişirse Valencia oynayacak. Ekvadorlu oyuncunun hazır olmaması durumunda Ferdi Kadıoğlu 11'e dahil olacak. Santrforda ise Samatta ve Ademi'nin yokluğunda Cisse tek seçenek olarak görülüyor. (Sabah)