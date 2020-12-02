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Hürriyet
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Futbol
Haber Giriş: 02 Aralık 2020 - 08:37 | 

Son Dakika | Derbi sonrası Fenerbahçe'de Caner Erkin kararı! Erol Bulut...

Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, Beşiktaş mağlubiyetinin ardından düğmeye bastı.

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Yaz transfer döneminde 18 yeni transferle şampiyonluk yoluna iddialı bir giriş yapan Fenerbahçe'de Beşiktaş mağlubiyeti sonrası sıcak gelişmeler yaşanıyor.

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Fenerbahçe, 4-3 kaybettiği Beşiktaş derbisinin izlerini Denizli deplasmanında alacağı galibiyetle silmenin planlarını yapıyor.

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Teknik direktör Erol Bulut ve kurmayları, eksik oyuncuların yokluğunda ortaya çıkacak ana planı hazırladı...

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Kalede Harun Tekin, savunmada Nazım Sangare, orta alanda Tolga Ciğerci ve Gustavo, hücum bölgesinde Samatta, Perotti ve Ademi; Denizli deplasmanında görev yapamayacak.

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Erol Bulut, savunmada yapılacak iki değişiklikle mücadeleye çıkmayı planlıyor.

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Deneyimli teknik adam son dakika sakatlığı yaşanmazsa stoperde Serdar Aziz'i kullanmayı düşünüyor.

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Erol Bulut ayrıca sol bekte ise Caner Erkin'i görevlendirmeyi planlıyor.

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Orta alanda Luiz Gustavo'nun boşluğunu Ozan Tufan dolduracak. Sosa ve Mert Hakan'la orta saha tamamlanacak.

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Kanatların birinde Pelkas, diğerinde yetişirse Valencia oynayacak. Ekvadorlu oyuncunun hazır olmaması durumunda Ferdi Kadıoğlu 11'e dahil olacak.

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Santrforda ise Samatta ve Ademi'nin yokluğunda Cisse tek seçenek olarak görülüyor. (Sabah)

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