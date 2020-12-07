AHMET Ã‡AKAR: ALÄ° PALABIYIK TEHLÄ°KELÄ° ADAM MaÃ§Ä±n Ã¶zeti kÃ¶tÃ¼ niyetli, skandal bir hakem ve hayatÄ±nÄ±n maÃ§Ä±nÄ± oynamÄ±ÅŸ mÃ¼kemmel bir kaleci. Biri Ali PalabÄ±yÄ±k, diÄŸeri de F.BahÃ§e'nin genÃ§ kalecisi Altay. Biri her ÅŸeyi kolladÄ±, uydurma penaltÄ±lar verdi, diÄŸeri ise hem penaltÄ±yÄ± kurtardÄ± hem de sayÄ±sÄ±z gollÃ¼k ÅŸutu Ã§Ä±kardÄ±. Ä°lk yarÄ± maÃ§Ä±n kontrolÃ¼ oyunu domine eden FenerbahÃ§e'deydi.