Son Dakika | Denizlispor -Fenerbahçe maçÄ±nÄ±n hakemi Ali PalabÄ±yÄ±k için ÅŸok sözler! Deniz Çoban, Ahmet Çakar...
Denizlispor - FenerbahÃ§e maÃ§Ä±nda hakem Ali PalabÄ±yÄ±k'Ä±n yÃ¶netimi sarÄ± lacivertli cepheden tepki gÃ¶rÃ¼rken eski hakemler de PalabÄ±yÄ±k'Ä±n performansÄ±nÄ± deÄŸerlendirdi.
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SÃ¼per Lig'de oynanan Denizlispor-FenerbahÃ§e maÃ§Ä±nÄ± yÃ¶neten Ali PalabÄ±yÄ±k iÃ§in karÅŸÄ±laÅŸma sonrasÄ±ndan Ã§arpÄ±cÄ± yorumlar geldi.
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PalabÄ±yÄ±k, Serdar Aziz'in elle oynadÄ±ÄŸÄ± gerekÃ§esiyle Denizlispor lehine penaltÄ± kararÄ± Ã§alarken; VAR'a gittiÄŸi esnada Serdar'a Ã§Ä±kardÄ±ÄŸÄ± sarÄ± kartla olay oldu.
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Pozisyonu izledikten sonra Serdar Aziz'in elle oynadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirleyen PalabÄ±yÄ±k ikinci sarÄ± kartÄ±, ardÄ±ndan da kÄ±rmÄ±zÄ± kartÄ±nÄ± Ã§Ä±kardÄ±.Â Â
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Eski hakem ve yorumculardan Deniz Ã‡oban ve Ahmet Ã‡akar'Ä±n sÃ¶zleri ÅŸÃ¶yle;
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'MAÃ‡IN Ã–NÃœNE GEÃ‡MÄ°ÅžTÄ°R'
Ocak ayÄ±nda UEFAâ€™nÄ±n aÃ§Ä±klayacaÄŸÄ± hakem kategorilerinde, ELÄ°T olmayÄ± bekleyen Ali PalabÄ±yÄ±k, dÃ¼n akÅŸam tartÄ±ÅŸmalÄ± bir maÃ§ yÃ¶netti. Ocak ayÄ±nda kendi kariyeri aÃ§Ä±sÄ±ndan Ã§ok Ã¶nemli bu haberi bekleyen PalabÄ±yÄ±kâ€™Ä±n belli ki aklÄ± Lyonâ€™dan gelecek haberdeydi. MaÃ§Ä±n 53. dakikasÄ±nda Serdar Azizâ€™in koluna gelen topa hakem, â€˜Devamâ€™ demiÅŸti. VAR devreye girdi.
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Burada Serdar Azizâ€™in kafasÄ±ndan seken top, koluna geldi. Serdar, topu kafasÄ±yla bilerek oynamÄ±yor. DolayÄ±sÄ±yla penaltÄ± kararÄ± doÄŸruydu. Ancak pozisyona VARâ€™a giderken itiraz eden Serdar Aziz, belki de en masum haliyle itiraz ediyor. PalabÄ±yÄ±k, biraz sonra penaltÄ± verdiÄŸinde sarÄ± kart gÃ¶stereceÄŸini bildiÄŸi Serdar Azizâ€™e bu itirazdan sarÄ± kart gÃ¶stererek kariyerine yakÄ±ÅŸmayacak bir iÅŸ yaptÄ±. Daha sonra gÃ¶sterdiÄŸi ikinci sarÄ± elbette doÄŸru. Kaleye giden kafa ÅŸutunu elle kesmek, net bir sarÄ± kart.
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AHMET Ã‡AKAR: ALÄ° PALABIYIK TEHLÄ°KELÄ° ADAM
MaÃ§Ä±n Ã¶zeti kÃ¶tÃ¼ niyetli, skandal bir hakem ve hayatÄ±nÄ±n maÃ§Ä±nÄ± oynamÄ±ÅŸ mÃ¼kemmel bir kaleci. Biri Ali PalabÄ±yÄ±k, diÄŸeri de F.BahÃ§e'nin genÃ§ kalecisi Altay. Biri her ÅŸeyi kolladÄ±, uydurma penaltÄ±lar verdi, diÄŸeri ise hem penaltÄ±yÄ± kurtardÄ± hem de sayÄ±sÄ±z gollÃ¼k ÅŸutu Ã§Ä±kardÄ±. Ä°lk yarÄ± maÃ§Ä±n kontrolÃ¼ oyunu domine eden FenerbahÃ§e'deydi.
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Ä°yi oynadÄ±lar, art arda da goller buldular. Ä°lk gol Ferdi'nin mÃ¼thiÅŸ becerisinden geldi. Uzun topta kafasÄ±yla Ã¶nÃ¼ne alÄ±p, rakibi ekarte etti, geriden gelen Cisse'ye al da at dedi. FenerbahÃ§e duran toplardan en fazla gol bulan ekiplerin baÅŸÄ±nda. Yine Caner, GÃ¶khan klasiÄŸi izledik. Korneri Caner ortaladÄ±, GÃ¶khan da Ã¶n direkte o kÄ±sacÄ±k boyuyla kafayÄ± vurup golÃ¼ attÄ±. AslÄ±nda bÃ¶yle golleri daha Ã¶nce de atmÄ±ÅŸtÄ±.
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Ä°kinci yarÄ± FenerbahÃ§e iÃ§in tam bir kÃ¢busa dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼, eksik kaldÄ±lar, mahkum oynadÄ±lar, fazla pozisyon verdiler ama kalede dev bir Altay vardÄ±. Her ÅŸeyi kurtardÄ± ve sonuÃ§ta da FenerbahÃ§e'yi ipten aldÄ±.
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Ali PalabÄ±yÄ±k havalanmÄ±ÅŸ, kÃ¶tÃ¼ niyetli. Ä°ddia ediyorum tam bir kÃ¶tÃ¼ niyet resitali verdi.
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VerdiÄŸi ilk penaltÄ± kesinlikle hatalÄ±. Top Denizli'li santrforun kafasÄ±ndan, Serdar'Ä±n Ã¼st kol-omzuna Ã§arpÄ±yor. Kol aÃ§Ä±k olabilir. Ã‡Ã¼nkÃ¼ Serdar kafaya yÃ¼kselmiÅŸ, mesafe yarÄ±m metre, penaltÄ± asla kabul edilemez.
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Hele hele bu penaltÄ±da verilecek sarÄ± kart hiÃ§ kabul edilemez. Ãœstelik VAR kontrolÃ¼ne giderken, Serdar'a sarÄ± kart gÃ¶stermesi hakemlik kafasÄ±zlÄ±ÄŸÄ±. Belli ki VAR'da bir ÅŸeyler oldu. Serdar da iÅŸin iÃ§inde.
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BÃ¶yle hata yaparsan, adamÄ± da atmak zorunda kalÄ±r ve rezil olursun. Ä°kinci rezilliÄŸi olmayan penaltÄ±yÄ± verdi, gitti VAR'dan dÃ¼zeltti. AnladÄ±ÄŸÄ±m bir ÅŸey var: Ali PalabÄ±yÄ±k artÄ±k TÃ¼rk futbolu iÃ§in tehlikenin ta kendisidir.