Son Dakika | Denizlispor - Beşiktaş maçında akılalmaz görüntüler! Çit çektiler...
Süper Lig'in 6. haftasında Denizlispor ile Beşiktaş'ı karşıya karşıya geçen maçta çok ilginç görüntüler ortaya çıktı.
Atiba, Beşiktaş'ın ilk golünü atarken ikinci golde de penaltıyı alan futbolcu oldu. 1 gol, 1 asistle oynayan Kanadalı futbolcu, karşılaşmaya damgasını vurdu.
TAZMİNAT AÇIKLAMASI
Teknik direktör Sergen Yalçın karşılaşmanın ardından "Beşiktaş'ı seviyoruz. Benim garantim yok, tazminatım yok, sadece 1 yıllık sözleşmem var. Tek güvencem Beşiktaş taraftarı..." dedi.
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