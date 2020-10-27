Son Dakika | Denizlispor - Beşiktaş maçında akılalmaz görüntüler! Çit çektiler...

BEŞİKTAŞ TARİHİNİN EN ZOR GÖREVİNİ BEN YAPIYORUM Yalçın, “Tahminim o ki, Beşiktaş tarihinin en zor antrenörlük görevini ben yapıyorum. Pandemi dönemi, taraftarın olmaması, ekonomik sıkıntılar, hiç hazırlıksız bir dönemde önümüze çıkan Avrupa maçları, hiç antrenman yapmadan çıktığımız maçlar yani saçma sapan bazı şeyler oldu. Bunların karşılığında çok yıprandık. Oyuncularımızda yıprandı, bizde yıprandık. Çünkü aldığımız sonuçlar, maalesef iyi olmayınca büyük takımda bunu karşılamak biraz zor oluyor, kolay olmuyor. Sürekli kendimizi yenilemeye çalışıyoruz. 3 haftalık süreçte iyi antrenmanlar yaptık." ifadelerini kullandı.