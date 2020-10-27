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GeriFutbol Son Dakika | Denizlispor - Beşiktaş maçında akılalmaz görüntüler! Çit çektiler...
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Hürriyet
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Futbol
Haber Giriş: 27 Ekim 2020 - 07:33 | 

Son Dakika | Denizlispor - Beşiktaş maçında akılalmaz görüntüler! Çit çektiler...

Süper Lig'in 6. haftasında Denizlispor ile Beşiktaş'ı karşıya karşıya geçen maçta çok ilginç görüntüler ortaya çıktı.

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İşte detaylar...

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Beşiktaş, yeni transferler Ghezzal ve Rossier'in ilk kez forma giydiği maçta kötü gidişata Denizlispor önünde son verirken üç haftalık aranın ardından galibiyetle tanıştı.

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Atiba, Beşiktaş'ın ilk golünü atarken ikinci golde de penaltıyı alan futbolcu oldu. 1 gol, 1 asistle oynayan Kanadalı futbolcu, karşılaşmaya damgasını vurdu.

4ATİBA TARİHE GEÇTİ
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ATİBA TARİHE GEÇTİ

37 yaş, 261 gün ile Atiba Hutchinson, bu sezon Süper Lig'de gol atan en yaşlı oyuncu oldu ve bu sezon bir ilki gerçekleştirdi. Geçen sezonu da 6 gol atarak kariyerinin en golcü sezonunu geçiren Kanadalı, şimdiden Beşiktaş tarihine geçti.

5TAZMİNAT AÇIKLAMASI
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TAZMİNAT AÇIKLAMASI

Teknik direktör Sergen Yalçın karşılaşmanın ardından "Beşiktaş'ı seviyoruz. Benim garantim yok, tazminatım yok, sadece 1 yıllık sözleşmem var. Tek güvencem Beşiktaş taraftarı..." dedi.

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BEŞİKTAŞ TARİHİNİN EN ZOR GÖREVİNİ BEN YAPIYORUM

Yalçın, “Tahminim o ki, Beşiktaş tarihinin en zor antrenörlük görevini ben yapıyorum. Pandemi dönemi, taraftarın olmaması, ekonomik sıkıntılar, hiç hazırlıksız bir dönemde önümüze çıkan Avrupa maçları, hiç antrenman yapmadan çıktığımız maçlar yani saçma sapan bazı şeyler oldu. Bunların karşılığında çok yıprandık. Oyuncularımızda yıprandı, bizde yıprandık. Çünkü aldığımız sonuçlar, maalesef iyi olmayınca büyük takımda bunu karşılamak biraz zor oluyor, kolay olmuyor. Sürekli kendimizi yenilemeye çalışıyoruz. 3 haftalık süreçte iyi antrenmanlar yaptık." ifadelerini kullandı.

7AKILALMAZ GÖRÜNTÜLER
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AKILALMAZ GÖRÜNTÜLER

Denizli'de oynanan karşılaşmada tribünde ise çok enteresan görüntüler vardı. Atatürk Stadı’ndaki maç, izleyenler ilginç de bir hayli şaşırtıcı oldu.

8KARŞI TRİBÜN LOCA OLDU
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KARŞI TRİBÜN LOCA OLDU

Ev sahibi kulüp, normal tribünleri loca şeklinde bölerek ayırdı ve bu bölümlere taraftar aldı.

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TFF, geçtiğimiz günlerde localara, kapasitelerinin yüzde 50’si oranında seyirci alınabileceğini açıklamıştı.

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Normalde 150 seyirci kapasiteli 15 locası olan ve bunun ancak yarısı kadar seyirci alabilen Denizlispor, daha fazla taraftar geliri elde etmek için tribünlerin bir bölümünü geçici olarak locaya çevirdi.

11İŞTE O KARELER
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İŞTE O KARELER

Denizlispor, stadın üst kısımlarına çit çekerek loca yaptı.

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Bu durum büyük tartışmalara sebep oldu. 

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Denizlispor'un Beşiktaş maçı öncesi yaptığı bu çalışmanın fotoğrafları da ortaya çıkarken sosyal medyada bu durum diğer takım taraftarlarınca tepki çekti.

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Denizlispor bu hafta loca bilet satışından en çok kazanan ikinci takım oldu.

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