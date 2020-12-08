Son Dakika | Denizli'de Emre Belözoğlu'nun soyunma odası konuşması ortaya çıktı!

Ali Palabıyık'ın yönettiği son 5 beş maçta ilk kez Fenerbahçe galip gelirken, bu maçlarda 4. kez sarı lacivertli oyuncuların ihraç olması kayıtlara geçmişti. Daha önce Luiz Gustavo Trabzonspor deplasmanında Ozan Tufan ve Rodrigues ise Sivasspor deplasmanında kırmızı kart görmüştü.