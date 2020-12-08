Son Dakika | Denizli'de Emre Belözoğlu'nun soyunma odası konuşması ortaya çıktı!
Denizlispor maçı sonrası futbolcuların hedefinde hakem Ali Palabıyık vardı. Soyunma odasında tepkiler sürerken Emre Belözoğlu bir konuşma yaptı.
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Fenerbahçe, Denizlispor karşısında ikinci yarıda Serdar Aziz'in kırmızı kart görmesiyle bir kişi eksik kalmasına rağmen 3 puanı almayı bildi.
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Sarı lacivertli ekibin deplasmanda 2-0 kazandığı Denizlispor maçını yöneten Ali Palabıyık, Pazar akşamı ilginç bir istatistiği yineleyerek gündem olmuştu.
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Fenerbahçe'nin 32. kez maçını yöneten FIFA kokartlı hakem Ali Palabıyık, 13.kez kırmızı kartına başvurmuş ve Denizli'deki yönetimi tartışılmıştı.
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Ali Palabıyık’ın yönettiği maçlarda Fenerbahçe'nin 13 kez (32 maç), Beşiktaş'ın 6 kez (15 maç), Galatasaray'ın 4 kez (26 maç), Trabzonspor'un ise 4 kez (26 maç) kırmızı kart görmüş olması sosyal medyada ses getirmişti.
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Ali Palabıyık'ın yönettiği son 5 beş maçta ilk kez Fenerbahçe galip gelirken, bu maçlarda 4. kez sarı lacivertli oyuncuların ihraç olması kayıtlara geçmişti. Daha önce Luiz Gustavo Trabzonspor deplasmanında Ozan Tufan ve Rodrigues ise Sivasspor deplasmanında kırmızı kart görmüştü.
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Karşılaşma sonuna ise hem sportif direktör Emre Belözoğlu hem de teknik direktör Erol Bulut'un takıma yönelik ateşli konuşmaları damga vurdu.
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Hakem Ali Palabıyık'ın performansı nedeniyle takımın soyunma odasında tepkili olması, Belözoğlu'nu harekete geçirdi. Belözoğlu, yaptığı konuşma ile tansiyonu düşürdü.
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Çiçeği burnunda sportif direktör, "Size yapılanlara sahada cevap vermeye devam edeceksiniz. Her zorluk karşısında dik durmayı bileceksiniz. Bileğinizin hakkıyla, takım ruhuyla şampiyonluğu kazanacaksınız" dedi.
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Teknik direktör Erol Bulut ise hırsın kendilerini zafere taşıyacağını belirterek, "Bu hırsı sezon sonuna kadar devam ettirin. Zafere ancak omuz omuza mücadele ederek ulaşabiliriz. Siz bunu yapacağınızı herkese gösterdiniz" şeklinde konuştu.
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Fenerbahçeli futbolcular, maç sonunda sosyal medya hesaplarından bu kareyi paylaşarak şampiyonluk yolunda birlikte hareket edeceklerini gösterdi.
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Mert Hakan, fotoğrafa "Bu dünyayı yakarız senin için" notunu düşerken, Caner, "Sonuna kadar savaşacağız" yazdı. Ozan sarı ve lacivert kalp, Gökhan Gönül güç emojisi kullandı. Cisse "Elhamdülillah" yazdı. (Sabah)