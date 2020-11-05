Son Dakika | Deniz Türüç Manchester United performansıyla olay oldu! Fenerbahçe...

Deniz Türüç maç sonu da bir itirafta bulunarak, "Bu platformda oynamak çok farklı bir şey. Şampiyonlar Ligi'nde Leipzig ve PSG'ye karşı iyi oyun oynadık ama maalesef puanla sonuçlandıramadık. İlk yarıda iyi oyun oynadık 2 tane de gol bulduk. İkinci yarı ister istemez skorla birlikte geri çekiliyorsun. İyi oyunla 3 puan aldığımız için ülke puanına katkı verdiğimiz için çok mutluyuz. Buradan tur atlayabilirsek ya da Avrupa Ligi'ne kalabilirsek bizim için çok iyi olur. Ama." şeklinde konuştu