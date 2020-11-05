Son Dakika | Deniz Türüç Manchester United performansıyla olay oldu! Fenerbahçe...
Başakşehir - Manchester United maçına Deniz Türüç damgası... Türüç'ün İngiliz devi karşısındaki performansı sosyal medyayı salladı. Fenerbahçe'den kiralık olarak Başakşehir'e giden Deniz için birbirinden ilginç yorumlar yapıldı.
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Sezon başı Fenerbahçe'den kiralanan Deniz Türüç, Başakşehir'e adapte olurken, Manchester United ile oynanan maçın da yıldızlarından biri oldu.
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Oynadığı futbolla göz kamaştıran Türüç, United zaferinin ardından "İyi oyunla 3 puan aldığımız için ülke puanına katkı verdiğimiz için çok mutluyuz" ifadelerini kullandı
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Deniz Türüç maç sonu da bir itirafta bulunarak, "Bu platformda oynamak çok farklı bir şey. Şampiyonlar Ligi'nde Leipzig ve PSG'ye karşı iyi oyun oynadık ama maalesef puanla sonuçlandıramadık. İlk yarıda iyi oyun oynadık 2 tane de gol bulduk. İkinci yarı ister istemez skorla birlikte geri çekiliyorsun. İyi oyunla 3 puan aldığımız için ülke puanına katkı verdiğimiz için çok mutluyuz. Buradan tur atlayabilirsek ya da Avrupa Ligi'ne kalabilirsek bizim için çok iyi olur. Ama." şeklinde konuştu
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SOSYAL MEDYADA TÜRÜÇ ÇILGINLIĞI
Deniz Türüç'le ilgili maç esnasında çok sayıda paylaşım yapıldı.
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Özellikle Fenerbahçeli taraftarlardan İstanbul ekibine kiralık giden oyuncuları ile ilgili farklı yorumlar geldi.