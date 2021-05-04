Son Dakika: Demba Ba'dan şoke eden Aykut Kocaman sözleri! 'Dedikodulara inanmak istemedim ama oruç tutarsam...'

'ORUÇ TUTTUĞUM İÇİN FORMA GİYEMEYECEĞİMİ SÖYLEYEN ARKADAŞLARIM OLDU' Aykut Kocaman'ın oruç tutması nedeniyle Demba Ba'yı kadro dışında bıraktığına dair çıkan iddialara inanmak istemediğini belirten golcü oyuncu, "Yazılanlara inanmak da istemiyorum çünkü takımda şu an oynayıp oruç tutan birçok futbolcu var. Hatta Ramazan ayı gelmeden önce oruç tutacağımı için forma giyemeyeceğimi söyleyen arkadaşlarım da oldu. Ancak bana göre bunların hepsi birer tesadüf" dedi.