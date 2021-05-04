Son Dakika: Demba Ba'dan şoke eden Aykut Kocaman sözleri! 'Dedikodulara inanmak istemedim ama oruç tutarsam...'
Aykut Kocaman'la yaşadığı anlaşmazlığı ardından Başakşehir'in geçtiğimiz ay sözleşmesini feshettiği Demba Ba, İngiliz basınına gündeme bomba gibi düşen açıklamalar yaptı.
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Medipol Başakşehir'le olan sözleşmesi fesh edilen Senegalli golcü Demba Ba'nın ayrılışıyla ilgili birçok dedikodu ortaya atılırken, tecrübeli futbolcu verdiği röportajla yaşanan süreci anlattı.
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İngiliz Sky Sports'a konuşan Demba Ba, Aykut Kocaman'la tartışma yaşadığı ve bu nedenle sözleşmesinin fesh edildiğine dair çıkan haberleri yalanladı.
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Fenerbahçe maçı öncesi Senegalli golcüyü kadroya almayan Aykut Kocaman yaptığı açıklamada, "Tamamen bir tercih meselesi, elimizde 26 oyuncu var, Demba Ba da o oyunculardan biri. Tamamen tercih. Çok fazla irdelenecek bir şey yok" ifadelerini kullanmıştı.
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DEMBA BA HER ŞEYİ ANLATTI
Demba Ba ise tüm süreci detaylarıyla anlattı ve kadro dışı kalma sürecini açıkladı.
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İşte Demba Ba'nın yaptığı açıklamaların tamamı;
"Yönetim, Kocaman'ın beni sezonun geri kalanında pek fazla oynatmayacağını söyledi" diyen Demba Ba, "Bu nedenle kariyerimden ötürü sözleşmemi erken feshetmek istediler" diye konuştu.
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AYKUT KOCAMAN'LA GÖRÜŞME YAPTIK
"Güçlü bir karakterim olduğu için çoğu zaman aklımda olanları söylemekten çekinmiyorum ve bu her zaman işe yaramıyor. Ayrılmadan birkaç hafta önce Aykut Kocaman ile bir görüşme yaptık ve bana performansımdan memnun olmadığını söyledi"
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FENERBAHÇE KADROSUNDA OLMAYINCA ŞAŞIRDIM
"Ben de ona vücut dilini beğenmediğimi söyledim fakat görüşmenin gidişatında her şey yolundaydı. Bana, sahada daha çok koşup mücadele eden futbolcular yerine, topla ilişkisi iyi olan oyuncularla maçlara başlayacağını söyledi. İki hafta sonra Fenerbahçe maçının kadrosunda yer almadığımı görünce şaşırdım çünkü yaptığımız konuşmanın içeriği bu değildi"
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'ORUÇ TUTTUĞUM İÇİN FORMA GİYEMEYECEĞİMİ SÖYLEYEN ARKADAŞLARIM OLDU'
Aykut Kocaman'ın oruç tutması nedeniyle Demba Ba'yı kadro dışında bıraktığına dair çıkan iddialara inanmak istemediğini belirten golcü oyuncu, "Yazılanlara inanmak da istemiyorum çünkü takımda şu an oynayıp oruç tutan birçok futbolcu var. Hatta Ramazan ayı gelmeden önce oruç tutacağımı için forma giyemeyeceğimi söyleyen arkadaşlarım da oldu. Ancak bana göre bunların hepsi birer tesadüf" dedi.
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Kariyerinin bundan sonraki kısmını nerede geçireceğini henüz netleştirmediğini söyleyen 36 yaşındaki golcü, "Sadece son birkaç yıldır oynadığım futbolun tadını çıkarmak ve neşemi yeniden kazanmak istiyorum. Son birkaç yıldır futbolun neşesi biraz düştü ancak ben futbol aşığıyım ve çok iyi bir bitirişle kariyerimi noktalamak istiyorum.
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İngiltere bir seçenek olabilir ama ben tek bir ülke ya da tek bir ligde sıkışıp kalmak istemiyorum. Ne olacağını görmek için bekliyorum. Ailem ve kendim için en iyi kararı vereceğim" dedi.
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Futbola başladığı dönemle ilgili konuşan Demba Ba, "Küçük yaşlarda futbol akademilerine gitmedim ve çok geç profesyonel oldu. 18 yaşında amatör ligde oynuyordum ve futbolu neredeyse bırakıyordum fakat sonrasında profesyonel olmayı başardım. Çünkü bana inanan ve yanımda olan insanlar vardı" şeklinde konuştu.