Son Dakika | Cristiano Ronaldo resmen açıkladı! 'En çok ağladığım gün...'
Dünyaca ünlü yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo, hakkında bilinmeyenleri tek tek itiraf etti, çok önemli açıklamalarda bulundu.
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Son olarak Ballon d'Or'un rüya takımına seçilen Cristiano Ronaldo, kariyeri ve özel hayatı hakkında çok konuşulacak açıklamalarda bulundu.
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ÇOK SES GETİRECEK SÖZLER
Juventus'un süper yıldızı Cristiano Ronaldo, çok ses getirecek bir röportaja imza attı ve önemli açıklamalarda bulundu.
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HAYATI HAKKINDA ÖNEMLİ İTİRAF
Hayatının en zor kararını açıklayan Ronaldo, en çok ağladığı günü de itiraf etti.
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Ballon d'Or'un gelmiş geçmiş en iyi kadrosuna seçilen ve adını bir kez daha tarihe yazdıran Ronaldo, DAZN'a verdiği röportajda şu sözleri kullandı;
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'FUTBOL MAÇLARINA TERCİH EDERİM'
Futbol benim tutkum ama televizyonda başka şeyler izlemeyi tercih ederim. Futbol ve boks maçı arasında kalsam boks maçını izlemeyi tercih ederim.
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'BEN BUNUN İÇİN DOĞMUŞUM'
Ben futbolcu olmak için doğmuşum. Bence doğarken size verilen bir yetenek bu. Ben de bu yeteneği görüp, 'Tamam, şimdi bunun üzerinden ilerliyorum.' dedim.
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'ZENGİN DEĞİLDİK, O YÜZDEN...'
Mütevazi bir ailem vardı, zengin değildik. O yüzden hayatım için savaşmalıydım. Doğarken çevrenizde yaşananlar karakterinizi şekillendirir. Aynı zamanda kişiliğinizi de belirler.
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'EN ZOR KARARIMDI, HER GÜN AĞLADIM'
Hayatımda aldığım en zor karar ailemi bırakıp 11 yaşımda Lizbon'a taşınmaktı. Annemle konuştuğumda ağlayarak 'Oğlum nasıl istiyorsan öyle yap' demişti, hiç unutamıyorum bunu. Evimden ayrıldım ve her gün ağladım.
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'BU İKİ GÜNÜ ASLA UNUTAMAM'
En zor anlarım evimden ilk ayrıldığım o gün ve tabii babamı kaybettiğim gün. Bu günleri hayatım boyunca unutmayacağım.
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'KİM DEMİŞ ERKEKLER AĞLAMAZ DİYE?'
Kim olduğumu saklayan birisi değilim. İnsanlar, erkekler ağlamaz der ama ben buna katılmıyorum. Kim erkeklerin ağlamadığını söylüyor? Hepimiz insanız ve hepimizin duyguları var.
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'İNSANLARIN BUNU DEMESİNİ İSTEMİYORUM'
İnsanlar bana bakıp 'Cristiano müthiş bir futbolcu ama artık yavaş' desin istemiyorum. O yüzden her gün çalışıyorum ve vücuduma düzenli bakıyorum.
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'FEDERER GİBİ, ADAMA BAKIN...'
Teniste Federer'e bakın. Adam 37-38 yaşında ama hala en üst seviyede. Beni motive eden şeylerden birisi de bu.
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'DÜNYANIN EN İYİSİ OLMAK İÇİN...'
Dünyanın en iyisi olmak için kendimi feda ettim. Ama bana göre en önemli şey, iyi bir insan olmak.