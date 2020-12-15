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GeriFutbol Son Dakika | Cristiano Ronaldo resmen açıkladı! 'En çok ağladığım gün...'
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Hürriyet
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Futbol
Haber Giriş: 15 Aralık 2020 - 10:03 | 

Son Dakika | Cristiano Ronaldo resmen açıkladı! 'En çok ağladığım gün...'

Dünyaca ünlü yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo, hakkında bilinmeyenleri tek tek itiraf etti, çok önemli açıklamalarda bulundu.

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Son olarak Ballon d'Or'un rüya takımına seçilen Cristiano Ronaldo, kariyeri ve özel hayatı hakkında çok konuşulacak açıklamalarda bulundu.

2ÇOK SES GETİRECEK SÖZLER
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ÇOK SES GETİRECEK SÖZLER

Juventus'un süper yıldızı Cristiano Ronaldo, çok ses getirecek bir röportaja imza attı ve önemli açıklamalarda bulundu.

3HAYATI HAKKINDA ÖNEMLİ İTİRAF
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HAYATI HAKKINDA ÖNEMLİ İTİRAF

Hayatının en zor kararını açıklayan Ronaldo, en çok ağladığı günü de itiraf etti.

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Ballon d'Or'un gelmiş geçmiş en iyi kadrosuna seçilen ve adını bir kez daha tarihe yazdıran Ronaldo, DAZN'a verdiği röportajda şu sözleri kullandı;

5FUTBOL MAÇLARINA TERCİH EDERİM
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'FUTBOL MAÇLARINA TERCİH EDERİM'

Futbol benim tutkum ama televizyonda başka şeyler izlemeyi tercih ederim. Futbol ve boks maçı arasında kalsam boks maçını izlemeyi tercih ederim.

6BEN BUNUN İÇİN DOĞMUŞUM
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'BEN BUNUN İÇİN DOĞMUŞUM'

Ben futbolcu olmak için doğmuşum. Bence doğarken size verilen bir yetenek bu. Ben de bu yeteneği görüp, 'Tamam, şimdi bunun üzerinden ilerliyorum.' dedim.

7ZENGİN DEĞİLDİK, O YÜZDEN...
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'ZENGİN DEĞİLDİK, O YÜZDEN...'

Mütevazi bir ailem vardı, zengin değildik. O yüzden hayatım için savaşmalıydım. Doğarken çevrenizde yaşananlar karakterinizi şekillendirir. Aynı zamanda kişiliğinizi de belirler.

8EN ZOR KARARIMDI, HER GÜN AĞLADIM
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'EN ZOR KARARIMDI, HER GÜN AĞLADIM'

Hayatımda aldığım en zor karar ailemi bırakıp 11 yaşımda Lizbon'a taşınmaktı. Annemle konuştuğumda ağlayarak 'Oğlum nasıl istiyorsan öyle yap' demişti, hiç unutamıyorum bunu. Evimden ayrıldım ve her gün ağladım.

9BU İKİ GÜNÜ ASLA UNUTAMAM
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'BU İKİ GÜNÜ ASLA UNUTAMAM'

En zor anlarım evimden ilk ayrıldığım o gün ve tabii babamı kaybettiğim gün. Bu günleri hayatım boyunca unutmayacağım.

10KİM DEMİŞ ERKEKLER AĞLAMAZ DİYE
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'KİM DEMİŞ ERKEKLER AĞLAMAZ DİYE?'

Kim olduğumu saklayan birisi değilim. İnsanlar, erkekler ağlamaz der ama ben buna katılmıyorum. Kim erkeklerin ağlamadığını söylüyor? Hepimiz insanız ve hepimizin duyguları var.

11İNSANLARIN BUNU DEMESİNİ İSTEMİYORUM
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'İNSANLARIN BUNU DEMESİNİ İSTEMİYORUM'

İnsanlar bana bakıp 'Cristiano müthiş bir futbolcu ama artık yavaş' desin istemiyorum. O yüzden her gün çalışıyorum ve vücuduma düzenli bakıyorum.

12FEDERER GİBİ, ADAMA BAKIN...
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'FEDERER GİBİ, ADAMA BAKIN...'

Teniste Federer'e bakın. Adam 37-38 yaşında ama hala en üst seviyede. Beni motive eden şeylerden birisi de bu.

13DÜNYANIN EN İYİSİ OLMAK İÇİN...
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'DÜNYANIN EN İYİSİ OLMAK İÇİN...'

Dünyanın en iyisi olmak için kendimi feda ettim. Ama bana göre en önemli şey, iyi bir insan olmak.

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