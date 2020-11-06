Son Dakika | Covid-19 ÅŸoku sonrasÄ± flaÅŸ karar! Caner Erkin...

SarÄ± lacivertli futbolcunun bu istatistiÄŸi SÃ¼per Lig tarihine de geÃ§ti ve bir lig karÅŸÄ±laÅŸmasÄ± sÄ±rasÄ±nda yapÄ±lan en yÃ¼ksek 5. orta sayÄ±sÄ± oldu.