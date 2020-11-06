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Futbol
Haber GiriÅŸ: 06 KasÄ±m 2020 - 14:41 | 

Son Dakika | Covid-19 ÅŸoku sonrasÄ± flaÅŸ karar! Caner Erkin...

A Milli TakÄ±m'da Covid-19 ÅŸokuÂ yaÅŸanÄ±yor. YaÅŸanan son dakika geliÅŸmesinin ardÄ±ndan gÃ¶zler Caner Erkin'e Ã§evrildi.

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Ä°ÅŸte detaylar...

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FenerbahÃ§eâ€™deki ikinci dÃ¶neminde harika bir performansla sezona baÅŸlayan Caner Erkin, Antalya maÃ§Ä±nÄ±n kazanÄ±lmasÄ±nda bÃ¼yÃ¼k rol oynadÄ±. 32 yaÅŸÄ±ndaki futbolcu, karÅŸÄ±laÅŸma boyunca tam 25 orta yapmayÄ± baÅŸardÄ±.

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SarÄ± lacivertli futbolcunun bu istatistiÄŸi SÃ¼per Lig tarihine de geÃ§ti ve bir lig karÅŸÄ±laÅŸmasÄ± sÄ±rasÄ±nda yapÄ±lan en yÃ¼ksek 5. orta sayÄ±sÄ± oldu.

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Daha Ã¶nce SÃ¼per Lig kariyerinde 1 maÃ§ta 26 orta yapan Caner Erkin, Antalyasporâ€™a karÅŸÄ± tam 25 orta denemesi gerÃ§ekleÅŸtirdi. Akan oyunda 12, duran toptan ise 13 orta yapan Caner, akan oyunda 4, duran topta ise 5 isabetli orta denemesine imza attÄ±.

53 GOLE KATKI YAPTI
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3 GOLE KATKI YAPTI

SarÄ± lacivertli futbolcu bunun yanÄ± sÄ±ra, SÃ¼per Ligâ€™in ilk 7 haftasÄ±nda 3 asiste imza attÄ± ve Kanaryaâ€™nÄ±n baÅŸarÄ±sÄ±nda bÃ¼yÃ¼k pay sahibi oldu.

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BaÅŸarÄ±lÄ± sol bek bugÃ¼n A Milli oyuncudan gelen ÅŸanssÄ±z haber sonrasÄ± bir kez daha gÃ¼ndem oldu.

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A Milli TakÄ±m'Ä±n baÅŸarÄ±lÄ± sol beki Umut MeraÅŸ'Ä±n koronavirÃ¼s testi pozitif Ã§Ä±ktÄ±. MeraÅŸ, Fransa'da evinde karantina sÃ¼recine baÅŸladÄ±.

8ÅžENOL GÃœNEÅžÄ°N KARARI
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ÅžENOL GÃœNEÅž'Ä°N KARARI

Ay YÄ±ldÄ±zlÄ± ekibin sol beki Umut MeraÅŸâ€™Ä±n Covid-19 testi ikinc ikez pozitif Ã§Ä±ktÄ±. Bir haftadÄ±r Fransaâ€™daki evinde karantina sÃ¼recinde olan Umut son testi bugÃ¼n yaptÄ±rdÄ± ancak sonuÃ§ olumsuz oldu.

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Le Havre kulÃ¼bÃ¼nde oynayan Umut MeraÅŸ, A Milli TakÄ±m aday kadrosuna katÄ±lamayacak ve karantina sÃ¼reci devam edecek. Umut MeraÅŸ Rusya ve HÄ±rvatistan maÃ§larÄ±nda forma giyemeyecek. Peki Åženol GÃ¼neÅŸ'in kararÄ± ne olacak?

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Milli TakÄ±m sol bek rotasyonunda mevcutta Hasan Ali KaldÄ±rÄ±m bulunurken Åženol GÃ¼neÅŸ'in aÃ§Ä±klayacaÄŸÄ± kadroya kimin katÄ±lacaÄŸÄ± merak konusu oldu.

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FenerbahÃ§e'deki baÅŸarÄ±lÄ± performansÄ±yla dikkat Ã§eken Caner Erkin, aday kadro iÃ§in adÄ± geÃ§en isimlerden biri.Â

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BilindiÄŸi gibi Hasan Ali KaldÄ±rÄ±m, son dÃ¶nem performansÄ±yla eleÅŸtirilen isimlerden biriydi. A Milli TakÄ±mÄ±mÄ±zÄ±n HÄ±rvatistan, Rusya ve Macaristan ile oynayacaÄŸÄ± maÃ§lar iÃ§in Caner Erkin'in aday kadroya davet edilmesi bekleniyor.

13MÄ°LLÄ° TAKIMDA CANER ERKÄ°N;
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MÄ°LLÄ° TAKIMDA CANER ERKÄ°N;

Caner Erkin en son 6 Ekim 2017'de Ä°zlanda'ya 3-0 kaybettiÄŸimiz maÃ§ta milli takÄ±m formasÄ±nÄ± giymiÅŸti. YÄ±ldÄ±z isim toplamda 53 maÃ§ta gÃ¶rev alÄ±rken 2 gol 9 asistlik bir performans sergiledi.

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Bu sezon FenerbahÃ§e formasÄ±yla 7 maÃ§ta 622 dakika sÃ¼re alan Caner 3 asist yapmÄ±ÅŸtÄ±.

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