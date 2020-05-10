Son Dakika | Corona virüsü(koronavirüs) sonrası büyük çöküş! Dünya devi batıyor

Çin'in Wuhan kentinde meydana gelen ve daha sonra tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsün ekonomik zararları da ortaya çıkmaya başladı.Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) bulaşanların sayısı 4 milyona yaklaşırken, can kaybı 274 bini, iyileşenlerin sayısı ise 1 milyon 372 bini geçti.Salgından Avrupa'da İngiltere, İtalya, İspanya ve Fransa gibi ülkeler fazlasıyla etkilendi.Son olarak tüm futbol dünyasını şaşırtan haber ise Portekiz'den geldi.Avrupa futboluna yetiştirdiği oyuncularla tarihi gelirler elde eden Porto, zor günlerden geçiyor.Portekiz basınında yer alan habere göre; Porto, koronavirüs salgını sonrasında yaşanan kriz sebebiyle batma noktasına geldi.250 milyon euro borcu olduğu belirtilen Porto'nun 30 Haziran'a kadar 100 milyon euroluk ödeme yapması şart olduğu vurgulandı.Portekiz ekibinin menajer Mendes'e yetki vererek tüm oyuncuları satışa çıkardığı kaydedildi.İlk etapta birçok kulübün takibinde olan Galatasaray'ın eski yıldızı Alex Telles'in satılması için çaba harcanacağı bilgisi verildi.