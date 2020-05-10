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Futbol
Haber Giriş: 09 Mayıs 2020 - 21:05,

Son Dakika | Corona virüsü(koronavirüs) sonrası büyük çöküş! Dünya devi batıyor

Koronavirüs sonrası beklenen ekonomik sıkıntılar bir dünya devini batırma noktasına getirdi.

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Çin'in Wuhan kentinde meydana gelen ve daha sonra tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsün ekonomik zararları da ortaya çıkmaya başladı.

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Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) bulaşanların sayısı 4 milyona yaklaşırken, can kaybı 274 bini, iyileşenlerin sayısı ise 1 milyon 372 bini geçti.

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Salgından Avrupa'da İngiltere, İtalya, İspanya ve Fransa gibi ülkeler fazlasıyla etkilendi.

4ŞAŞIRTAN HABER
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ŞAŞIRTAN HABER

Son olarak tüm futbol dünyasını şaşırtan haber ise Portekiz'den geldi.

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Avrupa futboluna yetiştirdiği oyuncularla tarihi gelirler elde eden Porto, zor günlerden geçiyor.

6BATMA NOKTASINA GELDİ
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BATMA NOKTASINA GELDİ

Portekiz basınında yer alan habere göre; Porto, koronavirüs salgını sonrasında yaşanan kriz sebebiyle batma noktasına geldi.

7ACİL 100 MİLYON EURO
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ACİL 100 MİLYON EURO

250 milyon euro borcu olduğu belirtilen Porto'nun 30 Haziran'a kadar 100 milyon euroluk ödeme yapması şart olduğu vurgulandı.

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Portekiz ekibinin menajer Mendes'e yetki vererek tüm oyuncuları satışa çıkardığı kaydedildi.

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İlk etapta birçok kulübün takibinde olan Galatasaray'ın eski yıldızı Alex Telles'in satılması için çaba harcanacağı bilgisi verildi.

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