Son Dakika | Corona virüsü tedbirlerine uymayan takıma tarihi ceza! Liderlik elden gitti

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan Kovid-19 salgını 200'den fazla ülke ve bölgeye yayıldı. Dünya genelinde virüs bulaşan kişi sayısı 5.5 milyonu geçerken, hayatını kaybedenlerin sayısı 350 bini geçti.Salgın, Avrupa'ya yayıldığından beri birçok ülkede spor organizasyonları durduruldu ve kulüplere alınması gereken tedbirler bildirildi.Ancak Avusturya igi'nden LASK Linz, 2 Haziran'da başlatılacak olan lige hazırlanırken sağlık protokolünü hiçe saymıştı.Federasyonun belirlediği kurallara uymayarak küçük gruplar halinde çalışmalara başlayan LASK Linz, yoğun eleştirilere maruz kalmıştı.Linz'in bu davranışı, yapılan antrenmanların haksız rekabet oluşturacağı savunulmuş ve ülkenin gündemi haline gelmişti.Bu gelişmelerin ardından Avusturya kulübü LASK Linz, tarihi bir cezaya çarptırıldı.LASK Linz, sağlık protokolünde belirtilen mesafe kurallarına aykırı şekilde tam kadro antrenman yaptığı için 12 puan silme + 75 bin euro para cezası aldı.Avusturya Ligi'nde 54 puanla liderlik koltuğunda oturan Lask Linz, bu kararın ardından 6 puan önünde olduğu Salzburg'un 6 puan gerisine düşerek 2. sıraya yerleşecek.