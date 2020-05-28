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GeriFutbol Son Dakika | Corona virüsü tedbirlerine uymayan takıma tarihi ceza! Liderlik elden gitti
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Hürriyet
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Futbol
Haber Giriş: 28 Mayıs 2020 - 20:21,

Son Dakika | Corona virüsü tedbirlerine uymayan takıma tarihi ceza! Liderlik elden gitti

Koronavirüs tedbirlerine uymayan kulübe verilen tarihi ceza gündeme bomba gibi düştü.

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Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan Kovid-19 salgını 200'den fazla ülke ve bölgeye yayıldı.

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Dünya genelinde virüs bulaşan kişi sayısı 5.5 milyonu geçerken, hayatını kaybedenlerin sayısı 350 bini geçti.

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Salgın, Avrupa'ya yayıldığından beri birçok ülkede spor organizasyonları durduruldu ve kulüplere alınması gereken tedbirler bildirildi.

4PROTOKOLÜ HİÇE SAYDI
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PROTOKOLÜ HİÇE SAYDI

Ancak Avusturya igi'nden LASK Linz, 2 Haziran'da başlatılacak olan lige hazırlanırken sağlık protokolünü hiçe saymıştı.

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Federasyonun belirlediği kurallara uymayarak küçük gruplar halinde çalışmalara başlayan LASK Linz, yoğun eleştirilere maruz kalmıştı.

6HAKSIZ REKABET
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HAKSIZ REKABET

Linz'in bu davranışı, yapılan antrenmanların haksız rekabet oluşturacağı savunulmuş ve ülkenin gündemi haline gelmişti.

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Bu gelişmelerin ardından Avusturya kulübü LASK Linz, tarihi bir cezaya çarptırıldı.

812 PUAN SİLİNDİ
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12 PUAN SİLİNDİ

LASK Linz, sağlık protokolünde belirtilen mesafe kurallarına aykırı şekilde tam kadro antrenman yaptığı için 12 puan silme + 75 bin euro para cezası aldı.

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Avusturya Ligi'nde 54 puanla liderlik koltuğunda oturan Lask Linz, bu kararın ardından 6 puan önünde olduğu Salzburg'un 6 puan gerisine düşerek 2. sıraya yerleşecek.

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