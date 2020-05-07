MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriSon dakika | Corona virüsü sonrası tarihi zarar: Türkiye dahil 10 milyar euro...
GeriFutbol Son dakika | Corona virüsü sonrası tarihi zarar: Türkiye dahil 10 milyar euro...
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Galeri :

Futbol
Haber Giriş: 07 Mayıs 2020 - 19:16,

Son dakika | Corona virüsü sonrası tarihi zarar: Türkiye dahil 10 milyar euro...

Çin'in Wuhan kentinde meydana gelen ve daha sonra tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsün etkileri devam ediyor.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1
Abone Olgoogle-news

Tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsü salgını sebebiyle oluşan tarihi zarar açıklandı.

2
Abone Olgoogle-news

Corona virüsü (koronavirüsü) Türkiye Süper Lig'i dahil olmak üzere Avrupa'da ve dünyada birçok ligin ertelenmesine sebep olmuştu.

3
Abone Olgoogle-news

Bu süre zarfında gerek FIFA, gerekse UEFA, futbol endüstrisinin devamına ilişkin alacağı kararlara dair bir dizi görüşme gerçekleştirdi.

4ÇARPICI MALİ TABLO
Abone Olgoogle-news

ÇARPICI MALİ TABLO

Federasyonlar ve yayıncı kuruluşlar, futbolun oynanmasının 'gerekli olduğunu' savunurken, yaşanılan mali tabloyu da gözler önüne serdi.

5
Abone Olgoogle-news

Dünya üzerine birçok kulüp, Barcelona ve Juventus başta olmak üzere, oyuncularından yıllık maaşlarında indirim talep etti.

6SÜPER LİGDE İNDİRİM HAREKATI
Abone Olgoogle-news

SÜPER LİG'DE İNDİRİM HAREKATI

Öte yandan Süper Lig devleri Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray da, yüksek maaş alan futbolcularından indirime gitmelerini istedi. Bazı futbolcular teklifi kabul ederken, bazıları yönetimlerine ret cevabı verdi.

7
Abone Olgoogle-news

Öte yandan araştırma firması KPMG, dünya futbolunda yaşanan zararları gözler önüne serdi. News18.com adlı internet sitesi bu araştırmayı okuyucularıyla paylaşırken, şu ifadelere yer verdi;

810 MİLYAR EURO DÜŞEBİLİR
Abone Olgoogle-news

10 MİLYAR EURO DÜŞEBİLİR

"Muhasebe firması KPMG'nin Çarşamba günü yayınladığı araştırmaya göre Avrupa'nın en büyük 10 ligindeki oyuncuların transfer değeri, corona virüsü (koronavirüsü) nedeniyle "10 milyar euro" düşebilir.

9
Abone Olgoogle-news

Transfer harcamalarının büyük bir bölümünün keskin bir biçimde düşmesi bekleniliyor. Öte yandan Avrupa kulüpleri, futbolun durdurulması sonucunda büyük bir kayıpla karşı karşıya kalabilir.

10
Abone Olgoogle-news

İngiltere, Almanya, İtalya ve İspanya'daki 1. sınıf takımlar, 2019-20 sezonunun bitmesini istiyor. Böylece, yüksek rakamlı TV sözleşmelerini yerine getirebilir ve finansal darbeyi en aza indirebilirler.

11SEZONLAR SONA ERMEZSE...
Abone Olgoogle-news

SEZONLAR SONA ERMEZSE...

KPMG, sezonun sonlandırıldığı Fransa dahil olmak üzere Avrupa'nın en iyi 5 liginin, sezonlar sona erdirilmezse 4 Milyar Euro'yu kaybedeceğini tahmin ediyor.

12
Abone Olgoogle-news

Bu ligler aynı zamanda Avrupa transfer piyasasını da canlı tutan önemli ligler. KPMG, aynı zamanda Belçika, Hollanda, Portekiz ve Türkiye'nin de 1. ligleri dahil olmak üzere, İngiltere 2. Ligi'ni de inceler.

13EN KÖTÜ DURUM...
Abone Olgoogle-news

EN KÖTÜ DURUM...

Eğer bu sezon futbol devam etmezse, tüm değerler toplamda "10 milyar euro" düşebilir. Bu, en kötü durum senaryosu.. Eğer ligler seyircisiz devam ederse bu bilanço "6.6 milyar euro" olabilir. Bu rakamlar, Fransa ve Hollanda'da ligler sona erdirilse de, 10 ligin hepsini kapsıyor.

14
Abone Olgoogle-news

Eğer ligler seyircisiz devam ederse bu bilanço "6.6 milyar euro" olabilir. Bu rakamlar, Fransa ve Hollanda'da ligler sona erdirilse de, 10 ligin hepsini kapsıyor.(Fotomaç)

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi