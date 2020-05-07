Son dakika | Corona virüsü sonrası tarihi zarar: Türkiye dahil 10 milyar euro...

EN KÖTÜ DURUM... Eğer bu sezon futbol devam etmezse, tüm değerler toplamda "10 milyar euro" düşebilir. Bu, en kötü durum senaryosu.. Eğer ligler seyircisiz devam ederse bu bilanço "6.6 milyar euro" olabilir. Bu rakamlar, Fransa ve Hollanda'da ligler sona erdirilse de, 10 ligin hepsini kapsıyor.