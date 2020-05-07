Son dakika | Corona virüsü sonrası tarihi zarar: Türkiye dahil 10 milyar euro...
Çin'in Wuhan kentinde meydana gelen ve daha sonra tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsün etkileri devam ediyor.
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Abone Ol
Tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsü salgını sebebiyle oluşan tarihi zarar açıklandı.
2
Abone Ol
Corona virüsü (koronavirüsü) Türkiye Süper Lig'i dahil olmak üzere Avrupa'da ve dünyada birçok ligin ertelenmesine sebep olmuştu.
3
Abone Ol
Bu süre zarfında gerek FIFA, gerekse UEFA, futbol endüstrisinin devamına ilişkin alacağı kararlara dair bir dizi görüşme gerçekleştirdi.
4
Abone Ol
ÇARPICI MALİ TABLO
Federasyonlar ve yayıncı kuruluşlar, futbolun oynanmasının 'gerekli olduğunu' savunurken, yaşanılan mali tabloyu da gözler önüne serdi.
5
Abone Ol
Dünya üzerine birçok kulüp, Barcelona ve Juventus başta olmak üzere, oyuncularından yıllık maaşlarında indirim talep etti.
6
Abone Ol
SÜPER LİG'DE İNDİRİM HAREKATI
Öte yandan Süper Lig devleri Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray da, yüksek maaş alan futbolcularından indirime gitmelerini istedi. Bazı futbolcular teklifi kabul ederken, bazıları yönetimlerine ret cevabı verdi.
7
Abone Ol
Öte yandan araştırma firması KPMG, dünya futbolunda yaşanan zararları gözler önüne serdi. News18.com adlı internet sitesi bu araştırmayı okuyucularıyla paylaşırken, şu ifadelere yer verdi;
8
Abone Ol
10 MİLYAR EURO DÜŞEBİLİR
"Muhasebe firması KPMG'nin Çarşamba günü yayınladığı araştırmaya göre Avrupa'nın en büyük 10 ligindeki oyuncuların transfer değeri, corona virüsü (koronavirüsü) nedeniyle "10 milyar euro" düşebilir.
9
Abone Ol
Transfer harcamalarının büyük bir bölümünün keskin bir biçimde düşmesi bekleniliyor. Öte yandan Avrupa kulüpleri, futbolun durdurulması sonucunda büyük bir kayıpla karşı karşıya kalabilir.
10
Abone Ol
İngiltere, Almanya, İtalya ve İspanya'daki 1. sınıf takımlar, 2019-20 sezonunun bitmesini istiyor. Böylece, yüksek rakamlı TV sözleşmelerini yerine getirebilir ve finansal darbeyi en aza indirebilirler.
11
Abone Ol
SEZONLAR SONA ERMEZSE...
KPMG, sezonun sonlandırıldığı Fransa dahil olmak üzere Avrupa'nın en iyi 5 liginin, sezonlar sona erdirilmezse 4 Milyar Euro'yu kaybedeceğini tahmin ediyor.
12
Abone Ol
Bu ligler aynı zamanda Avrupa transfer piyasasını da canlı tutan önemli ligler. KPMG, aynı zamanda Belçika, Hollanda, Portekiz ve Türkiye'nin de 1. ligleri dahil olmak üzere, İngiltere 2. Ligi'ni de inceler.
13
Abone Ol
EN KÖTÜ DURUM...
Eğer bu sezon futbol devam etmezse, tüm değerler toplamda "10 milyar euro" düşebilir. Bu, en kötü durum senaryosu.. Eğer ligler seyircisiz devam ederse bu bilanço "6.6 milyar euro" olabilir. Bu rakamlar, Fransa ve Hollanda'da ligler sona erdirilse de, 10 ligin hepsini kapsıyor.
14
Abone Ol
Eğer ligler seyircisiz devam ederse bu bilanço "6.6 milyar euro" olabilir. Bu rakamlar, Fransa ve Hollanda'da ligler sona erdirilse de, 10 ligin hepsini kapsıyor.(Fotomaç)