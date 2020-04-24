Son Dakika | Corona virüsü sonrası tarihi karar! "Maaşlar ödenmeyecek"
Corona virüsü salgını sebebiyle tarihi bir karar daha açıklandı. İşte detaylar...
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Tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsü salgınında bilanço her geçen gün ağırlaşıyor.
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Dünya genelinde vaka sayısı 2 milyon 700 bine yaklaşırken, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 184 bini aştı
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Avrupa kıtası da corona virüsü salgınını ağır geçiriyor. Özellikle İspanya ve İtalya gibi ülkelerde çok sayıda vaka görülüyor.
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YENİ KARARLAR AÇIKLANDI
Bu tablo sebebiyle Euroleague maçları da bir süredir oynanmıyordu. Euroleague yönetimi, yaptığı son toplantıda çarpıcı karar aldı.
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THY Avrupa Ligi ve ULEB Avrupa Kupası'nda sezonun devam edip etmeyeceğine ilişkin kararın 24 Mayıs'a kadar verileceği aktarıldı.
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Devam kararı çıkması halinde oyuncuların gerekli ise 29 Mayıs-11 Haziran tarihlerinde karantinaya gireceği, 12 Haziran-2 Temmuz'da da hazırlık kampına alınacağı belirtildi.
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SEYİRCİSİZ OLARAK OYNANACAK
Organizasyonlara devam edilmesi halinde THY Avrupa Ligi maçlarının 4-26 Temmuz'da, ULEB Avrupa Kupası karşılaşmalarının ise 4-17 Temmuz'da tek merkezde seyircisiz olarak oynanacağı ifade edildi.
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MAAŞLAR ÖDENMEYECEK
Avrupa Ligi'nden yapılan açıklamada, kulüplerin ve Avrupa Ligi Oyuncular Birliği'nin müsabakalar tekrar başlayana kadar basketbolcu maaşlarının ertelenmesi yönünde anlaşmaya vardığı belirtildi.
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Sağlık koşullarının elverdiği zaman maçların başlaması ve sezonun tamamlanması durumunda maaşların yüzde 85'inin, iptal edilmesi halinde yüzde 80'inin 15 Ağustos'a kadar oyunculara ödeneceği ifade edildi.
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31 TEMMUZ'DA SÖZLEŞMELER BİTECEK
Oyuncu sözleşmelerinin 31 Temmuz'a kadar geçerli sayılacağı, sezonun iptali durumunda ise sözleşmelerin sona ermiş kabul edileceği kaydedildi.
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THY Avrupa Ligi ve ULEB Avrupa Kupası'nda sezonun devam edip etmeyeceğine ilişkin kararın 24 Mayıs'a kadar verileceği aktarıldı.
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8'Lİ FİNAL YAPILACAK
Şartların elvermesi durumunda THY Avrupa Ligi'nde kalan 54 karşılaşmanın tamamlanacağı ve şampiyonu belirlemek için tek maç eleme usulüne göre 8'li final yapılacağı kaydedildi.
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ULEB Avrupa Kupası'nda ise çeyrek final, yarı final ve finalin iki veya tek maç eleme usulüne göre tamamlanacağı ifade edildi.
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Avrupa Ligi yönetiminin maçlara devam kararını sadece sağlık otoritelerinin izin vermesi durumunda alacağı vurgulandı.