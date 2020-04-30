Son Dakika | Corona virüsü sonrası tarihi karar! Lig tescil edildi, şampiyon...
Dünyayı etkisi altına alan corona virüsü salgını sebebiyle tarihi bir karar daha alındı.
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Abone Ol
Tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsü salgınında bilanço her geçen gün ağırlaşmaya devam ediyor.
2
Abone Ol
210 BİNİ GEÇTİ
Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 210 bini geçti.
3
Abone Ol
Fransa'da 169.053 vaka bulunuyor. 23.694 kişi hayatını kaybederken, 47.775 kişi de iyileşerek tedavi oldu.
4
Abone Ol
SPOR ORGANİZASYONLAR DURDURULDU
Bu gelişmeler sebebiyle dünyada spor organizasyonları durulmak zorunda kaldı. Süper Lig dahil Avrupa liglerinde maçlar oynanmıyor.
5
Abone Ol
İLK OLARAK HOLLANDA AÇIKLADI
Süper Lig'in tekrar başlaması için plan yapılırken, Hollanda'da tarihi bir karar açıklanmıştı. Hollanda Futbol Federasyonu, 2019-2020 sezonunun iptal edildiği ve şampiyon ya da küme düşen takım olmayacağını duyurmuştu.
6
Abone Ol
BU KEZ ŞAMPİYON İLAN EDİLDİ
Ligue 1 yönetimi, sezonun sona erdiğini ve lig sıralamasının aynı kalarak PSG'nin şampiyon ilan edildiğini açıkladı.
7
Abone Ol
MİLLİ OYUNCU LİGUE 1'DE
Umut Bozok’un da formasını giydiği Lorient kulübü Ligue2 şampiyonu ilan edildi.
8
Abone Ol
KÜME DÜŞENLER BELİRLENDİ
Ligue 1 yönetimi, Amiens ve Toulouse'un küme düştüğünü, Ligue 2'den de Lorient ve Lens'in gelecek sezon Ligue 1'de mücadele edeceğini açıkladı.
9
Abone Ol
7 YIL SONRA BİR İLK
Ligue 1’i 2. sırada bitiren Marsilya kulübü 7 yıl sonra Şampiyonlar Ligi’ne katılım hakkı kazandı.
10
Abone Ol
İŞTE LIGUE 1'İN İLK 10 SIRASI
1- PSG(Şampiyon)2- Marsilya(Şampiyonlar Ligi)3- Rennes(Şampiyonlar Ligi ön eleme)4- Lille(Avrupa Ligi)5- Nice