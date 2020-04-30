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GeriFutbol Son Dakika | Corona virüsü sonrası tarihi karar! Lig tescil edildi, şampiyon...
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Futbol
Haber Giriş: 30 Nisan 2020 - 19:20,

Son Dakika | Corona virüsü sonrası tarihi karar! Lig tescil edildi, şampiyon...

Dünyayı etkisi altına alan corona virüsü salgını sebebiyle tarihi bir karar daha alındı.

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Tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsü salgınında bilanço her geçen gün ağırlaşmaya devam ediyor.

2210 BİNİ GEÇTİ
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210 BİNİ GEÇTİ

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 210 bini geçti.

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Fransa'da 169.053 vaka bulunuyor. 23.694 kişi hayatını kaybederken, 47.775 kişi de iyileşerek tedavi oldu.

4SPOR ORGANİZASYONLAR DURDURULDU
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SPOR ORGANİZASYONLAR DURDURULDU

Bu gelişmeler sebebiyle dünyada spor organizasyonları durulmak zorunda kaldı. Süper Lig dahil Avrupa liglerinde maçlar oynanmıyor.

5İLK OLARAK HOLLANDA AÇIKLADI
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İLK OLARAK HOLLANDA AÇIKLADI

Süper Lig'in tekrar başlaması için plan yapılırken, Hollanda'da tarihi bir karar açıklanmıştı. Hollanda Futbol Federasyonu, 2019-2020 sezonunun iptal edildiği ve şampiyon ya da küme düşen takım olmayacağını duyurmuştu.

6BU KEZ ŞAMPİYON İLAN EDİLDİ
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BU KEZ ŞAMPİYON İLAN EDİLDİ

Ligue 1 yönetimi, sezonun sona erdiğini ve lig sıralamasının aynı kalarak PSG'nin şampiyon ilan edildiğini açıkladı.

7MİLLİ OYUNCU LİGUE 1DE
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MİLLİ OYUNCU LİGUE 1'DE

Umut Bozok’un da formasını giydiği Lorient kulübü Ligue2 şampiyonu ilan edildi.

8KÜME DÜŞENLER BELİRLENDİ
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KÜME DÜŞENLER BELİRLENDİ

Ligue 1 yönetimi, Amiens ve Toulouse'un küme düştüğünü, Ligue 2'den de Lorient ve Lens'in gelecek sezon Ligue 1'de mücadele edeceğini açıkladı.

97 YIL SONRA BİR İLK
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7 YIL SONRA BİR İLK

Ligue 1’i 2. sırada bitiren Marsilya kulübü 7 yıl sonra Şampiyonlar Ligi’ne katılım hakkı kazandı.

10İŞTE LIGUE 1İN İLK 10 SIRASI
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İŞTE LIGUE 1'İN İLK 10 SIRASI

1- PSG(Şampiyon)2- Marsilya(Şampiyonlar Ligi)3- Rennes(Şampiyonlar Ligi ön eleme)4- Lille(Avrupa Ligi)5- Nice

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6- Reims7- Lyon8- Montpellier9- Monaco10- Strasbourg

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