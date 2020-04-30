Son Dakika | Corona virüsü sonrası tarihi karar! Lig tescil edildi, şampiyon...

İLK OLARAK HOLLANDA AÇIKLADI Süper Lig'in tekrar başlaması için plan yapılırken, Hollanda'da tarihi bir karar açıklanmıştı. Hollanda Futbol Federasyonu, 2019-2020 sezonunun iptal edildiği ve şampiyon ya da küme düşen takım olmayacağını duyurmuştu.