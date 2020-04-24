Son Dakika | Corona virüsü sonrası tarihi karar! Lig iptal edildi, şampiyon...
Dünyayı etkisi altına alan corona virüs sebebiyle tarihi bir karara daha imza atıldı.
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Tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsü salgınında bilanço her geçen gün ağırlaşıyor.
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200 BİNE YAKLAŞTI
Dünya genelinde vaka sayısı 2 milyon 700 bin barajını aşarken, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 200 bine yaklaştı.
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Salgın, Avrupa'da Fransa, Almanya ve İtalya gibi ülkeleri oldukça etkiledi. Hollanda da çok sayıda vaka sayısı görülüyor.
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SPOR ORGANİZASYONLARI DURDU
Bu gelişmeler sebebiyle dünyada birçok spor organizasyonu durmak zorunda kaldı. Süper Lig de bir süredir oynanmıyor.
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Konu hakkında açıklama yapan Kulüpler Birliği Başkanı Mehmet Sepil, "Hem Avrupa'da, hem Türkiye'de bu maçların bitirilmesiyle ilgili yüksek bir irade var. Herkesin amacı, bir şekilde bu sezonu bitirmek olacak." şeklinde konuştu.
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BAŞLANGIÇ TARİHİ...
Mehmet Sepil, ligin başlangıç tarihi hakkında ise "En temel senaryo şöyle; Sayın TFF Başkanı söyledi. 12-13-14 Haziran'da liglerin tekrar başlaması ve kalan 8 maç ile kupanın 26 Temmuz'da bitirilmesi senaryosu önümüzde." dedi.
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TARİHİ KARAR AÇIKLANDI
Süper Lig'in tekrar başlaması için plan yapılırken, Hollanda'da tarihi bir karar açıklandı.
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Hollanda Futbol Federasyonu, 2019-2020 sezonunun iptal edildiği ve şampiyon ya da küme düşen takım olmayacağını açıkladı.
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ŞAMPİYONLAR LİGİ'NE HANGİ TAKIM GİDECEK?
Buna göre ligler ertelenmeden önce lider durumda olan Ajax, önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi'nde yer alacak.
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Bu kararla birlikte Hollanda Ligi 75 yıl sonra şampiyon ve küme düşme olmadan tamamlandı.
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Yapılan bu duyuru hakkında henüz henüz FIFA ve UEFA'dan bir açıklama geldi.