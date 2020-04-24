Son Dakika | Corona virüsü sonrası tarihi karar! Lig iptal edildi, şampiyon...

Konu hakkında açıklama yapan Kulüpler Birliği Başkanı Mehmet Sepil, "Hem Avrupa'da, hem Türkiye'de bu maçların bitirilmesiyle ilgili yüksek bir irade var. Herkesin amacı, bir şekilde bu sezonu bitirmek olacak." şeklinde konuştu.