Son dakika | Corona virüsü sonrası tarihi karar! Küme düşme ve oyuncu değişikliği...

Şubat ayı sonu, Mart ayının başından beri kulüplerin kasasına giren para yok. Digitürk'ün de yayın akışını kesmesi sonucu kulüpler için çok vahim bir hal meydana geldi. Bu endişelerimizi dile getirdik. Sadece Süper Lig kulüpleri değil diğer kulüplerimiz de bu zorlukları yaşıyor. Bu zorluktan nasıl çıkarız diye görüşmelerimiz oldu.