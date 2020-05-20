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Futbol
Haber Giriş: 20 Mayıs 2020 - 18:38,

Son dakika | Corona virüsü sonrası tarihi karar! Küme düşme ve oyuncu değişikliği...

Türkiye Futbol Federasyonu Nihat Özdemir, koronavirüs sebebiyle uzun süredir oynanmayan liglerin durumu hakkında konuştu ve yapılacak değişiklikleri değerlendirdi.

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Koronavirüs sebebiyle Süper Lig'e ara verilmiş ve yeni başlangıç tarihinin 12 Haziran olduğu açıklanmıştı.

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TFF Başkanı Nihat Özdemir, liglerin yeniden başlama durumu, küme düşme olup olmayacağı ve oyun kuralları hakkında yapılabilecek değişiklikler hakkında çarpıcı açıklamalar yaptı.

3İŞTE NİHAT ÖZDEMİRİN AÇIKLAMALARI
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İŞTE NİHAT ÖZDEMİR'İN AÇIKLAMALARI

Koronada başarılıyız. Sadece Avrupa'da değil dünyada örnek bir ülkeyiz. İnşallah başlayan liglerimizde de kulüplerimiz gereken önlemleri alacaktır. Herhangi bir sporcumuz ve futbol adamımızın virüse yakalanmaması için gereken her şeyi yapacağız.

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Ligleri oynayarak sonlandırmak için elimizden gelen her şeyi yapma konusunda kulüplerimiz ile hemfikir olduk.

5KÜME DÜŞME OLACAK MI
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KÜME DÜŞME OLACAK MI?

7 kulüp önümüzdeki sezon 21 takımla oynanması yönünde talepte bulundu. Bu sezon düşme olmaması için bize başvuruldu. TFF konuyu değerlendirecektir. Süper Lig'deki 18 kulübümüz ile maçların 12 Haziran'da başlaması için anlaştık.

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Kesin karar 28 mayıs'ta verilecek. Bu sezon Süper Lig'de düşme olmaması ve gelecek sezonun 21 takımla oynanması için 7 kulübümüzden başvuru aldık. Bu başvuruları değerlendireceğiz.

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Kulüpler Birliği Başkanı Mehmet Sepil ile oyuncu değişikliği sayısı konusunda yeini karar alınabileceğini söyledi. İşte Mehmet Sepil'in açıklamaları;

8OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ KAÇ OLACAK
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OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ KAÇ OLACAK?

Başkan unuttu sanırım, ben söyleyeyim. 5 oyuncu kararı için çalışma yapıldığının bilgisini verdi başkan. Avrupa'da olduğu gibi 5 yedek oyuncu için çalışmalar yapılıyor.

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Şubat ayı sonu, Mart ayının başından beri kulüplerin kasasına giren para yok. Digitürk'ün de yayın akışını kesmesi sonucu kulüpler için çok vahim bir hal meydana geldi. Bu endişelerimizi dile getirdik. Sadece Süper Lig kulüpleri değil diğer kulüplerimiz de bu zorlukları yaşıyor. Bu zorluktan nasıl çıkarız diye görüşmelerimiz oldu.

10İŞTE SÜPER LİGDE SON 7 SIRA
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İŞTE SÜPER LİG'DE SON 7 SIRA

28- Gençlerbirliği

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26- Kasımpaşa

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26- Konyaspor

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25- Malatyaspor

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23- Ankaragücü

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22- Kayserispor

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