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Haber Giriş: 13 Mart 2020 - 10:56, /

Son Dakika | Corona virüsü (Koronavirüs) nedeniyle karantinaya alınan Cristiano Ronaldo ortaya çıktı

Dünyayı etkisi altına alan Corona Virüsü (Koranavirüs) Juventus'tan Rugani'den görülürken bu durum takım içinde panik havası yaratmış; Ronaldo, İtalya'ya dönmeyeceğini kulüp yetkililerine iletmişti. Coronavirüsü nedeniyle ada satın aldığı iddia edilen Cristiano Ronaldo'nun nerede kaldığı eşinin paylaşımıyla ortaya çıktı.

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Daha sonra Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo'nun koronavirüs şüphesiyle memleketi Madeira'da karantina altına alındığı açıklandı.

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Takım arkadaşı Rugani'de koronavirüs çıktığı için İtalya'ya dönmeyeceğini belirten Ronaldo, Portekiz'de kalacağını aktarmıştı.

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Portekiz'e bağlı özerk bölge Madeira'da karantinaya alınan Ronaldo'nun son durumu eşi Georgina Rodríguez'in paylaşımlarıyla ortaya çıktı.

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Ülkesine felç olan annesinin yanına giden Ronaldo, dünyada yaşanan ölümlerin ardından kendini garantiye aldı.

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Portekizli yıldız futbolcu koronavirüsü önlemi kapsamında lüks villasında ailesiyle birlikte olan biteni takip ediyor.

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Kendisini dış dünyadan izole eden Cristiano Ronaldo'nun bu özerk bölgede bir ada satın aldığı ve virüs yok olana dek burada yaşayacağı iddia ediliyordu.

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Fakat Portekiz basını bu gelişmeyi doğrulamadı. Yıldız futbolcunun okyanus manzaralı evinde ailesiyle birlikte vakit geçirdiği yazıldı.

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Ronaldo'nun Madeira'daki muhteşem dairesinde çatı havuzu var.

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İki kız kardeşi ve erkek kardeşinin de Ronaldo'ya eşlik ettiği öğrenildi.

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Georgina ise takipçilerine villadan fotoğraflarla ipucu veriyor.

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Serie A'da tüm maçlar 3 Nisan'a kadar iptal edildi. Sonraki duruma göre takımların bugünkü sıralamaları dikkate alınarak Play-Off oynama ihtimalleri bulunuyor.

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Ölü sayısının 4 haneli rakama ulaştığı İtalya'da liglerin devamı ile ilgili verilecek karar şimdiden merak konusu.

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