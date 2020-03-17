Son Dakika | Corona virüsü (Koronavirüs) Fenerbahçe'nin teknik direktör planını bozdu! Yeni hoca...
Dünyayı etkisi altına alan Corona virüsü (Koronavirüs), Fenerbahçe'de bütün planları bozdu. İşte Fenerbahçe'nin yeni geçici hocası ve gelecek sezonki teknik direktörü...
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Koronavirüs önlemleri ve kulübün içinde bulunduğu mali açmazlar kısa vadede Avrupa’dan teknik direktör alınmasını imkansız haline getirdi.
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YABANCI HOCA RAFA KALKTI
Fenerbahçe'de Ersun Yanal’ın istifası sonrası yabancı teknik direktör ihtimali büyük oranda ortadan kalktı.
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Ersun Yanal’ın görevden ayrılması sonrası yeni teknik adamı belirlemeyen Fenerbahçe’de Denizlispor ve Konyaspor maçlarında antrenör Zeki Murat Göle kulübede yer almıştı.
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Göle’nin pro-lisansı bulunmadığı için bundan sonra aynı görevi üstlenemeyecek.
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GEÇİCİ HOCA SERDAR DAYAT
Fenerbahçe'de yönetim, yeni teknik adam belirlenene kadar Serdar Dayat’ın kulübede yer almasına karar verdi. Peki asıl teknik direktör kim olacak? İşte o sorunun cevabı...
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Dün yapılan antrenmanda da alt yapıdan genel koordinatör Serdar Dayat ya da farklı bir ismin gelmemesi teknik adam arayışının hızlandığını gösterdi.
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EN GÜÇLÜ ADAY
Bütün dünyayı etkisi altına alan koronavirüs ve kulübün içinde bulunduğu mali açmazlar kısa vadede Avrupa’dan teknik direktör getirilmesi imkansız haline gelirken boşta olan yerli teknik adamlar içinde Abdullah Avcı yeniden en güçlü aday haline geldi.
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BELÖZOĞLU ONU İSTİYOR
Kaptan Emre Belözoğlu’nun Başakşehir’de birlikte çalıştığı Avcı’ya çok güvenmesi ve takıma yeni bir hava getireceğine inanması da yeni rotada önemli bir etken oldu.
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Avcı’nın olası bir kupa şampiyonluğunda uzun vadeli olarak da takımda kalabileceği ifade ediliyor.