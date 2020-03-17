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GeriFutbol Son Dakika | Corona virüsü (Koronavirüs) Fenerbahçe'nin teknik direktör planını bozdu! Yeni hoca...
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Futbol
Süleyman ARAT / Spor Arena
Haber Giriş: 17 Mart 2020 - 07:31, /

Son Dakika | Corona virüsü (Koronavirüs) Fenerbahçe'nin teknik direktör planını bozdu! Yeni hoca...

Dünyayı etkisi altına alan Corona virüsü (Koronavirüs), Fenerbahçe'de bütün planları bozdu. İşte Fenerbahçe'nin yeni geçici hocası ve gelecek sezonki teknik direktörü...

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Koronavirüs önlemleri ve kulübün içinde bulunduğu mali açmazlar kısa vadede Avrupa’dan teknik direktör alınmasını imkansız haline getirdi.

2YABANCI HOCA RAFA KALKTI

YABANCI HOCA RAFA KALKTI

Fenerbahçe'de Ersun Yanal’ın istifası sonrası yabancı teknik direktör ihtimali büyük oranda ortadan kalktı.

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Ersun Yanal’ın görevden ayrılması sonrası yeni teknik adamı belirlemeyen Fenerbahçe’de Denizlispor ve Konyaspor maçlarında antrenör Zeki Murat Göle kulübede yer almıştı.

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Göle’nin pro-lisansı bulunmadığı için bundan sonra aynı görevi üstlenemeyecek.

5GEÇİCİ HOCA SERDAR DAYAT

GEÇİCİ HOCA SERDAR DAYAT

Fenerbahçe'de yönetim, yeni teknik adam belirlenene kadar Serdar Dayat’ın kulübede yer almasına karar verdi. Peki asıl teknik direktör kim olacak? İşte o sorunun cevabı...

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Dün yapılan antrenmanda da alt yapıdan genel koordinatör Serdar Dayat ya da farklı bir ismin gelmemesi teknik adam arayışının hızlandığını gösterdi.

7EN GÜÇLÜ ADAY

EN GÜÇLÜ ADAY

Bütün dünyayı etkisi altına alan koronavirüs ve kulübün içinde bulunduğu mali açmazlar kısa vadede Avrupa’dan teknik direktör getirilmesi imkansız haline gelirken boşta olan yerli teknik adamlar içinde Abdullah Avcı yeniden en güçlü aday haline geldi.

8BELÖZOĞLU ONU İSTİYOR

BELÖZOĞLU ONU İSTİYOR

Kaptan Emre Belözoğlu’nun Başakşehir’de birlikte çalıştığı Avcı’ya çok güvenmesi ve takıma yeni bir hava getireceğine inanması da yeni rotada önemli bir etken oldu.

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Avcı’nın olası bir kupa şampiyonluğunda uzun vadeli olarak da takımda kalabileceği ifade ediliyor.

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SEZON SONUNA KADAR...

Sarı-lacivertli takımın sezon sonuna kadar Emre Belözoğlu'na emanet edileceği kaydedildi.

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