MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriSon dakika | Corona virüs salgınında İtalya'dan müjdeli haber!
GeriFutbol Son dakika | Corona virüs salgınında İtalya'dan müjdeli haber!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Galeri :

Futbol
Haber Giriş: 11 Mayıs 2020 - 21:04,

Son dakika | Corona virüs salgınında İtalya'dan müjdeli haber!

Corona virüs vakalarının azalmaya başladığı İtalya'da günlerdir beklenen müjdeli haber geldi...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1
Abone Olgoogle-news

Corona virüste Avrupa'nın merkezi haline gelen İtalya'da durum gün geçtikçe iyileşiyor.

2
Abone Olgoogle-news

Ülkede vaka ve ölüm sayılarında azalma olurken İtalya, iki ay içinde ilk kez 1000'den az kişinin virüs için yoğun bakımda olduğunu açıkladı.

3
Abone Olgoogle-news

İtalya'da bazı iş yerleri açılmaya başlanırken futbol adına da sevindirici gelişmeler yaşanıyor.

4
Abone Olgoogle-news

İtalyan Hükümeti, futbola ve spora dönüş için hazırlanan sağlık protokolünü açıkladı.

518 MAYISTA BAŞLIYOR
Abone Olgoogle-news

18 MAYIS'TA BAŞLIYOR!

Açıklanan protokole göre İtalya Serie A takımlarının 18 Mayıs itibariyle antrenmanlara başlamasına izin verildi.

6
Abone Olgoogle-news

Toplamda 219.814 kişi İtalya'da corona virüse yakalanırken son açıklanan verilere göre gün içinde 744 kişide virüse rastlandı.

7
Abone Olgoogle-news

Yaşanan bu gelişmeler ülkede büyük bir sevinçle karşılanırken 'Kabus bitiyor mu?' sorularını akıllara getirdi.

8
Abone Olgoogle-news

Serie A'da liderlik koltuğund Juventus otururken Lazio onu 1 puan farkla takip ediyor.

9
Abone Olgoogle-news

Liglerin başlamasına artık kesin gözüyle bakılıyor. Ancak Bresica takımının 'Biz oynamayacağız, gerekirse küme düşürün' demesinden sonra nasıl gelişmeler yaşanacağı merak konusu...

10
Abone Olgoogle-news

Son olarak Milli futbolcumuz Cengiz Ünder'in forma giydiği Roma kulübü, antrenmanlara başlamak için hazır olduklarını duyurmuştu.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi