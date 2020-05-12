Son dakika | Corona virüs salgınında İtalya'dan müjdeli haber!

Corona virüste Avrupa'nın merkezi haline gelen İtalya'da durum gün geçtikçe iyileşiyor.Ülkede vaka ve ölüm sayılarında azalma olurken İtalya, iki ay içinde ilk kez 1000'den az kişinin virüs için yoğun bakımda olduğunu açıkladı.İtalya'da bazı iş yerleri açılmaya başlanırken futbol adına da sevindirici gelişmeler yaşanıyor.İtalyan Hükümeti, futbola ve spora dönüş için hazırlanan sağlık protokolünü açıkladı.Açıklanan protokole göre İtalya Serie A takımlarının 18 Mayıs itibariyle antrenmanlara başlamasına izin verildi.Toplamda 219.814 kişi İtalya'da corona virüse yakalanırken son açıklanan verilere göre gün içinde 744 kişide virüse rastlandı.Yaşanan bu gelişmeler ülkede büyük bir sevinçle karşılanırken 'Kabus bitiyor mu?' sorularını akıllara getirdi.Serie A'da liderlik koltuğund Juventus otururken Lazio onu 1 puan farkla takip ediyor.Liglerin başlamasına artık kesin gözüyle bakılıyor. Ancak Bresica takımının 'Biz oynamayacağız, gerekirse küme düşürün' demesinden sonra nasıl gelişmeler yaşanacağı merak konusu...Son olarak Milli futbolcumuz Cengiz Ünder'in forma giydiği Roma kulübü, antrenmanlara başlamak için hazır olduklarını duyurmuştu.