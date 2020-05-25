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GeriFutbol Son dakika | Corona virüs, Roma'da Cengiz Ünder'i de etkiledi! Transfer kararı...
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Futbol
Haber Giriş: 25 Mayıs 2020 - 21:34,

Son dakika | Corona virüs, Roma'da Cengiz Ünder'i de etkiledi! Transfer kararı...

Futbol ekonomisini oldukça kötü etkileyen corona virüs nedeniyle Roma ve Milli futbolcu Cengiz Ünder zor günler yaşıyor.

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Corona virüs pandemisinden ciddi şekilde etkilenen İtalya, yavaş yavaş toparlanıyor ancak salgının etkileri uzun süre sürecek gibi.

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2 aydır futbol maçlarının oynanaması, gelirlerin olmaması derken futbol kulüpleri ekonomik olarak çok zor günler yaşıyor.

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İtalya'da futbol maçlarının geleceği için 14 Haziran'dan sonra karar verilecek. Takımlar ise antrenmanlara başladı.

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Serie A'da Milli futbolcumuz Cengiz Ünder'in formasını giydiği Roma kulübü de virüsten çok etkilendi ve ekonomik kriz yaşıyor.

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Ekonomik anlamda zor günler geçiren Roma, bu nedenle küçülmeye gitme kararı aldı.

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120 milyon euroluk bir bütçe açmak isteyen Roma, Milli futbolcu Cengiz Ünder'i de satış listesine koydu. Cengiz ile birlitke Kluivert ve Schick'in de gönderilmesi gündemde.

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İtalya'nın önde gelen gazetelerinden La Gazzetta dello Sport'un "Elveda Cengiz Ünder, Kluivert ve Schick” başlığı ile duyurduğu haberde Cengiz Ünder'in ayrılacağını duyurdu.

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İtalyan ekibi kaynak yaratmak için takımda bulunan 28 oyuncuyu 23’e indirmeyi planlıyor.

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Yıldız oyuncularla da yollar ayrılacak. Bu futbolcuların başında ise milli futbolcumuz Cengiz Ünder geliyor.

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Cengiz Ünder ile Premier Lig kulüpleri Arsenal ve Tottenham'ın ilgilendiği belirtiliyordu.

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Milli yıldız ile bir dönem de Bayern Münih'in adı geçmişti.

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Cengiz Ünder'in gelecek sezon hangi takımda forma giyeceği merak konusu...

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