Son dakika | Corona virüs, Roma'da Cengiz Ünder'i de etkiledi! Transfer kararı...

Corona virüs pandemisinden ciddi şekilde etkilenen İtalya, yavaş yavaş toparlanıyor ancak salgının etkileri uzun süre sürecek gibi.2 aydır futbol maçlarının oynanaması, gelirlerin olmaması derken futbol kulüpleri ekonomik olarak çok zor günler yaşıyor.İtalya'da futbol maçlarının geleceği için 14 Haziran'dan sonra karar verilecek. Takımlar ise antrenmanlara başladı.Serie A'da Milli futbolcumuz Cengiz Ünder'in formasını giydiği Roma kulübü de virüsten çok etkilendi ve ekonomik kriz yaşıyor.Ekonomik anlamda zor günler geçiren Roma, bu nedenle küçülmeye gitme kararı aldı.120 milyon euroluk bir bütçe açmak isteyen Roma, Milli futbolcu Cengiz Ünder'i de satış listesine koydu. Cengiz ile birlitke Kluivert ve Schick'in de gönderilmesi gündemde.İtalya'nın önde gelen gazetelerinden La Gazzetta dello Sport'un Elveda Cengiz Ünder, Kluivert ve Schick” başlığı ile duyurduğu haberde Cengiz Ünder'in ayrılacağını duyurdu.İtalyan ekibi kaynak yaratmak için takımda bulunan 28 oyuncuyu 23’e indirmeyi planlıyor. Yıldız oyuncularla da yollar ayrılacak. Bu futbolcuların başında ise milli futbolcumuz Cengiz Ünder geliyor.Cengiz Ünder ile Premier Lig kulüpleri Arsenal ve Tottenham'ın ilgilendiği belirtiliyordu.Milli yıldız ile bir dönem de Bayern Münih'in adı geçmişti.Cengiz Ünder'in gelecek sezon hangi takımda forma giyeceği merak konusu...