Son dakika: Corona virüs için sert uyarı! 'Eğer evde kalmazsanız 20 yıl daha...'

Cengiz Ünder'in takım arkadaşı Javier Pastore ise acı bir itirafta bulunmuş ve bu sezon maçların oynanmasının imkansız olduğunu söylemişti. Arjantinli yıldız, ''Sezonu tamamlayıp tamamlamayacağımızı göreceğiz ancak ben bunun imkansız olacağını düşünüyorum. Çünkü maça hazır hale gelebilmemiz için 20-30 günlük bir idmana ihtiyacımız var ve bu şu an için çok zor. Zaten yurt dışına gidecek oyuncuların 14 gün karantina süresi oluyor. Bu şartlar altında lige başlamak gerçekten imkansız. Sonraki sezona başlamak en mantıklısı gibi gözüküyor. Bunu yapmak zorunda kalabiliriz.'' demişti.