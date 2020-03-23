Haber Giriş: 23 Mart 2020 - 10:21,
Son dakika: Corona virüs için sert uyarı! 'Eğer evde kalmazsanız 20 yıl daha...'
Corona virüs ölüm oranının dünyada en çok olduğu yer olan İtalya'da spor tamamen durdu. Futbolcular da salgına yakalanırken çok sert uyarılar geldi.
Corona virüs nedeniyle İtalya'da vaka sayısı 60 bine dayandı. 5.476 kişi ise salgın nedeniyle hayatını kaybetti. İtalya'da virüs, hayatı durdurma noktasına getirmişken futbol dünyası da corona virüsten şiddetli bir şekilde ertelendi.
İtalya'da spor dünyasında maçlar değil, sadece virüs konuşuluyor. İtalya Milli Takım Teknik Direktörü Roberto Mancini, yaptığı son açıklamada ''Çok endişeliyim. Birçok insan ölüyor, bu çok korkunç bir şey. 10-15 gündür tüm takımlar durmuş vaziyette. Daha önceden kimsenin yaşamadığı bir tecrübe bu...'' sözlerini kullandı.
3 oyuncusunun testi pozitif çıkan Juventus'un kaptanı Giorgio Chiellini, ''Umarım corona virüs testim negatif çıkar. Otelde kalıyorum, ailemin yanına gidemiyorum. Oda içinde kitap okuyorum, televizyon izliyorum. Herkesin yaptığı şeyleri yapıyorum.'' şeklinde konuştu.
Cengiz Ünder'in takım arkadaşı Javier Pastore ise acı bir itirafta bulunmuş ve bu sezon maçların oynanmasının imkansız olduğunu söylemişti. Arjantinli yıldız, ''Sezonu tamamlayıp tamamlamayacağımızı göreceğiz ancak ben bunun imkansız olacağını düşünüyorum. Çünkü maça hazır hale gelebilmemiz için 20-30 günlük bir idmana ihtiyacımız var ve bu şu an için çok zor. Zaten yurt dışına gidecek oyuncuların 14 gün karantina süresi oluyor. Bu şartlar altında lige başlamak gerçekten imkansız. Sonraki sezona başlamak en mantıklısı gibi gözüküyor. Bunu yapmak zorunda kalabiliriz.'' demişti.
Bir acı itiraf da eski futbolcu Antonio Cassano'dan geldi... 2 sene önce futbolu bırakan Cassano, ülkedeki corona virüs salgını hakkında sert bir şekilde insanları uyardı.
Maçların ne zaman oynanacağı ise belirsizliğini koruyor. İtalyan epidemiyolojist Pierluigi Lopalco, İtalyan basınına verdiği açıklamada çarpıcı ifadeler kullandı ve Ekim ayına kadar seyircili maçların oynanamayacağını söyledi.
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