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GeriFutbol Son dakika: Corona virüs için sert uyarı! 'Eğer evde kalmazsanız 20 yıl daha...'
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Futbol
Haber Giriş: 23 Mart 2020 - 10:21, /

Son dakika: Corona virüs için sert uyarı! 'Eğer evde kalmazsanız 20 yıl daha...'

Corona virüs ölüm oranının dünyada en çok olduğu yer olan İtalya'da spor tamamen durdu. Futbolcular da salgına yakalanırken çok sert uyarılar geldi.

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Corona virüs nedeniyle İtalya'da vaka sayısı 60 bine dayandı. 5.476 kişi ise salgın nedeniyle hayatını kaybetti. İtalya'da virüs, hayatı durdurma noktasına getirmişken futbol dünyası da corona virüsten şiddetli bir şekilde ertelendi.

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Birçok futbolcunun corona virüs testi pozitif çıkarken son olarak Juventus'un Arjantinli starı Paulo Dybala, corona virüse yakalandığını açıklamıştı. Juventus'ta daha önceden de Rugani ve Matuidi'nin testi pozitif çıkmıştı.

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İtalya'da spor dünyasında maçlar değil, sadece virüs konuşuluyor. İtalya Milli Takım Teknik Direktörü Roberto Mancini, yaptığı son açıklamada ''Çok endişeliyim. Birçok insan ölüyor, bu çok korkunç bir şey. 10-15 gündür tüm takımlar durmuş vaziyette. Daha önceden kimsenin yaşamadığı bir tecrübe bu...'' sözlerini kullandı.

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Milan CEO'su Ivan Gazidis ise ''Sağlık ve güvenlik her şeyden önce gelir. Futbol, tabii ki dönecek ama şimdi zamanı değil. Benim için en önemli şey, oyuncularımın sağlıklı olması.'' dedi.

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3 oyuncusunun testi pozitif çıkan Juventus'un kaptanı Giorgio Chiellini, ''Umarım corona virüs testim negatif çıkar. Otelde kalıyorum, ailemin yanına gidemiyorum. Oda içinde kitap okuyorum, televizyon izliyorum. Herkesin yaptığı şeyleri yapıyorum.'' şeklinde konuştu.

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Cengiz Ünder'in takım arkadaşı Javier Pastore ise acı bir itirafta bulunmuş ve bu sezon maçların oynanmasının imkansız olduğunu söylemişti. Arjantinli yıldız, ''Sezonu tamamlayıp tamamlamayacağımızı göreceğiz ancak ben bunun imkansız olacağını düşünüyorum. Çünkü maça hazır hale gelebilmemiz için 20-30 günlük bir idmana ihtiyacımız var ve bu şu an için çok zor. Zaten yurt dışına gidecek oyuncuların 14 gün karantina süresi oluyor. Bu şartlar altında lige başlamak gerçekten imkansız. Sonraki sezona başlamak en mantıklısı gibi gözüküyor. Bunu yapmak zorunda kalabiliriz.'' demişti.

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Bir acı itiraf da eski futbolcu Antonio Cassano'dan geldi... 2 sene önce futbolu bırakan Cassano, ülkedeki corona virüs salgını hakkında sert bir şekilde insanları uyardı.

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Cassano, ''Eğer İtalyanlar evde oturmazsa 20 yıl daha bu virüs ile birlikte yaşayacağız! Bu virüsü hafife aldık. Hala ülkede çok sayıda insan evlerinden çıkıyor, dışarıda dolaşıyor. Eğer böyle devam edersek bu süreç 20 yıl daha sürer.'' diye konuştu.

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Maçların ne zaman oynanacağı ise belirsizliğini koruyor. İtalyan epidemiyolojist Pierluigi Lopalco, İtalyan basınına verdiği açıklamada çarpıcı ifadeler kullandı ve Ekim ayına kadar seyircili maçların oynanamayacağını söyledi.

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Lopalco, ''Ekim ayından önce seyircili bir şekilde maçların oynanması imkansız. Yaza kadar maç oynanmasını da beklemiyorum. İnsanların işe gitmesi gerekiyor, hayatlarını devam ettirmesi gerekiyor. Evet! Buna katılıyorum ama bunu çok yavaş bir şekilde, kademe kademe yapmak zorundayız.'' ifadelerini kullandı.

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