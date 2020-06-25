Son Dakika | Claudio Bravo'nun eşi paylaştı! Galatasaray mı?
Süper Lig'in 27. haftasında oynanan Çaykur Rizespor karşılaşmasında bacağı kırılan Fernando Muslera, ameliyat edilmişti. Uruguaylı yıldızın en az 6 ay sahalardan uzak kalacağı açıklanmıştı. Kaleci arayışlarına geçen Galatasaray'da dünya yıldızı isim gündeme gelirken, paylaşılan fotoğraf heyecan yarattı.
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Fernando Muslera'nın sakatlığı sonrasında tecrübeli bir kaleci arayan sarı kırmızılılar istediği ismi buldu.
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SÜRPRİZ İSİM
Sezonun sona ermesiyle beraber yeni kalecisine hemen imza attırmak isteyen Galatasaray için sürpriz bir isim gündeme geldi.
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İSTANBUL'A MI GELİYOR
Buna göre Galatasaray'ın oyuncuyla anlaşmış olabileceği ve o ismin kısa süre sonra İstanbul'a gelebileceği dahi iddia edildi.
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OKAN KOCUK OLMADI
Fatih Terim Muslera'nın sakatlığı sonrasında Okan Koçuk'u kalede denemek istemişti.
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YENİ SEZON PLANLARINDA YOK
Ne Rizespor ne de Gaziantep FK ile oynanan maçlarda başarı sağlayamayan Okan Koçuk'u Terim'in veto ettiği ve bu sebeple yeni sezonda 1 numara olarak Türk eldivenin düşünülmediği kaydedildi.
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SERGEN YALÇIN DA ONAY VERMİŞTİ
Buna göre Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın da transferine onay verdiği ve siyah beyazlıların 1+1 yıllık anlaşma teklif etmeyi düşündüğü Bravo'nun Galatasaray için hazırlıklarını yaptığı yazıldı.
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Clairelibre'nin konu ile ilgili yaptığı ve Fotomaç'ın derlediği haberde şu bilgilere yer verildi;
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"Londra, İstanbul veya Glasgow: Bravo - Pardo ikilisi nereye gidiyor?
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GALATASARAY İLGİLENİYOR
Şilili kaleci Arsenal, Galatasaray ve ya Celtic takımlarından birine gidiyor. Carla Pardo, bu transfer öncesinden sosyal medya hesabından bir görüntü paylaştı ve "geri sayımı" başlattı.
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AYRILIK KESİN
Tüm bulgular Claudio Bravo'nun Manchester City'de kariyerine devam etmeyeceğine işaret ediyor.
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EŞİNİN PAYLAŞIMI OLAY OLDU
Şilili kaleci 3 Avrupa kulübünün yoğun ilgisiyle karşılaştı ve karısı Carla Pardo da bu transferi doğrular nitelikte bir paylaşım yaptı.
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GERİ SAYIM BAŞLADI
"Geri sayım başladı" yazısı ile beraber instagram hesabından paylaşım yapan Carla Pardo, üzgün bir emoji kullandı.
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SON TEKLİF ARSENAL'DAN
Bravo'ya son teklif, kısa süre önce İngiliz takımı Arsenal'den geldi. Takım garanti bir kaleci arıyor ve Bravo ile beraber Joe Hart ile de yakından ilgileniyorlar.
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BRAVO YETERLİ BULUNUYOR
Geçtiğimiz hafta sonu Galatasaray'da Uruguaylı Fernando Muslera'nin yaşadığı ağır sakatlık sonrası kulüp yetkilileri rotasını Bravo'ya çevirdi. Bravo, İstanbul kulübünün kalesine geçmek için yeterli tecrübeye sahip.
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CELTIC İDDİALARI
Ve son olarak Celtic, onu Glasgow'a bekliyor olabilir. Onlar Avrupa'nın en sadık taraftar kitlesinden birine sahip muhteşem bir ekip."