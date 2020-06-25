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GeriFutbol Son Dakika | Claudio Bravo'nun eşi paylaştı! Galatasaray mı?
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Hürriyet
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Futbol
Haber Giriş: 25 Haziran 2020 - 10:23,

Son Dakika | Claudio Bravo'nun eşi paylaştı! Galatasaray mı?

Süper Lig'in 27. haftasında oynanan Çaykur Rizespor karşılaşmasında bacağı kırılan Fernando Muslera, ameliyat edilmişti. Uruguaylı yıldızın en az 6 ay sahalardan uzak kalacağı açıklanmıştı. Kaleci arayışlarına geçen Galatasaray'da dünya yıldızı isim gündeme gelirken, paylaşılan fotoğraf heyecan yarattı.

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Fernando Muslera'nın sakatlığı sonrasında tecrübeli bir kaleci arayan sarı kırmızılılar istediği ismi buldu.

2SÜRPRİZ İSİM
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SÜRPRİZ İSİM

Sezonun sona ermesiyle beraber yeni kalecisine hemen imza attırmak isteyen Galatasaray için sürpriz bir isim gündeme geldi.

3İSTANBULA MI GELİYOR
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İSTANBUL'A MI GELİYOR

Buna göre Galatasaray'ın oyuncuyla anlaşmış olabileceği ve o ismin kısa süre sonra İstanbul'a gelebileceği dahi iddia edildi.

4OKAN KOCUK OLMADI
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OKAN KOCUK OLMADI

Fatih Terim Muslera'nın sakatlığı sonrasında Okan Koçuk'u kalede denemek istemişti.

5YENİ SEZON PLANLARINDA YOK
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YENİ SEZON PLANLARINDA YOK

Ne Rizespor ne de Gaziantep FK ile oynanan maçlarda başarı sağlayamayan Okan Koçuk'u Terim'in veto ettiği ve bu sebeple yeni sezonda 1 numara olarak Türk eldivenin düşünülmediği kaydedildi.

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7SERGEN YALÇIN DA ONAY VERMİŞTİ
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SERGEN YALÇIN DA ONAY VERMİŞTİ

Buna göre Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın da transferine onay verdiği ve siyah beyazlıların 1+1 yıllık anlaşma teklif etmeyi düşündüğü Bravo'nun Galatasaray için hazırlıklarını yaptığı yazıldı.

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Clairelibre'nin konu ile ilgili yaptığı ve Fotomaç'ın derlediği haberde şu bilgilere yer verildi;

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"Londra, İstanbul veya Glasgow: Bravo - Pardo ikilisi nereye gidiyor?

10GALATASARAY İLGİLENİYOR
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GALATASARAY İLGİLENİYOR

Şilili kaleci Arsenal, Galatasaray ve ya Celtic takımlarından birine gidiyor. Carla Pardo, bu transfer öncesinden sosyal medya hesabından bir görüntü paylaştı ve "geri sayımı" başlattı.

11AYRILIK KESİN
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AYRILIK KESİN

Tüm bulgular Claudio Bravo'nun Manchester City'de kariyerine devam etmeyeceğine işaret ediyor.

12EŞİNİN PAYLAŞIMI OLAY OLDU
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EŞİNİN PAYLAŞIMI OLAY OLDU

Şilili kaleci 3 Avrupa kulübünün yoğun ilgisiyle karşılaştı ve karısı Carla Pardo da bu transferi doğrular nitelikte bir paylaşım yaptı.

13GERİ SAYIM BAŞLADI
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GERİ SAYIM BAŞLADI

"Geri sayım başladı" yazısı ile beraber instagram hesabından paylaşım yapan Carla Pardo, üzgün bir emoji kullandı.

14SON TEKLİF ARSENALDAN
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SON TEKLİF ARSENAL'DAN

Bravo'ya son teklif, kısa süre önce İngiliz takımı Arsenal'den geldi. Takım garanti bir kaleci arıyor ve Bravo ile beraber Joe Hart ile de yakından ilgileniyorlar.

15BRAVO YETERLİ BULUNUYOR
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BRAVO YETERLİ BULUNUYOR

Geçtiğimiz hafta sonu Galatasaray'da Uruguaylı Fernando Muslera'nin yaşadığı ağır sakatlık sonrası kulüp yetkilileri rotasını Bravo'ya çevirdi. Bravo, İstanbul kulübünün kalesine geçmek için yeterli tecrübeye sahip.

16CELTIC İDDİALARI
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CELTIC İDDİALARI

Ve son olarak Celtic, onu Glasgow'a bekliyor olabilir. Onlar Avrupa'nın en sadık taraftar kitlesinden birine sahip muhteşem bir ekip."

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