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GeriFutbol Son Dakika | Cihat Arslan açıkladı! Jose Sosa, Emre Belözoğlu ve Emre Kılınç...
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Hürriyet
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Futbol
Haber Giriş: 10 Eylül 2020 - 11:11 | 

Son Dakika | Cihat Arslan açıkladı! Jose Sosa, Emre Belözoğlu ve Emre Kılınç...

Fenerbahçe'de yeni lider kim olacak? Emre Kılınç nasıl bir oyuncu? Galatasaray'ın hangi oyuncu büyük problem?

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1Spor Arena - Uğur Yapıcı
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Spor Arena - Uğur Yapıcı

Teknik direktör Cihat Arslan, eski öğrencileri Emre Kılınç ve Fatih Öztürk, Galatasaray’ın son durumu, Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu ve Erol Bulut dönemi, Süper Lig’deki şampiyonluk favorisi ve kendi geleceğiyle ilgili Spor Arena’ya açıklamalarda bulundu.

2Manisa FK ile 1. Lig’i son anda kaçırdınız, sonrasında görevden ayrılma süreciniz nasıl gelişti
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Manisa FK ile 1. Lig’i son anda kaçırdınız, sonrasında görevden ayrılma süreciniz nasıl gelişti ?

Zor bir süreçti, Manisa FK önemli bir kulüp. Finalde penaltılarla kaybettik ve kaybedince bende ve yönetimde kırılmalar oldu. Penaltılarda kaybeden teknik direktörün seneye söyleyeceği çok bir şey kalmadı ve karşılıklı konuşarak güzel ve dostane şekilde ayrılmış olduk. Artık daha farklı hedeflerle yoluma bakacağım.

321 takımlı Süper Lig’e takımlarımız ne kadar hazır
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21 takımlı Süper Lig’e takımlarımız ne kadar hazır ?

Futbol anlamında çok kötü yönetilen bir pandemi süreci vardı bence bu sürecin en doğru kararı takım sayısının arttırılması oldu hatta keşke Süper Lig 22 takımlı olsaydı bunu kaldırabilecek durumdayız. TFF 1. Lig’de ise keşke iki gruptan farklı sayılara yükseltebilseler, 16’şarlı iki takımdan beyaz ve kırmızı grup gibi bir dizayn olabilirdi.

4
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Finansal Fair Play ve TFF harcama limitlerinden dolayı kulüpler eskisi gibi rahat hareket edemiyor, nasıl yorumlarsınız?

Kötünün iyisi olarak görüyorum keşke kulüplerimiz bu kısıtlamaları kendileri yapsalardı. Bu kısıtlamalar kulüplerimizin yanlışı daha az yapma ve kendi özüne dönmenin yolunu açtı. Altyapıdaki oyuncular bu sayede daha fazla öne çıkacak ve maaş ödemelerinin daha rahat olacağını düşünüyorum.

5Emre Kılınç Galatasaray’da takımın yıldızı olabilir mi
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Emre Kılınç Galatasaray’da takımın yıldızı olabilir mi ?

Boluspor’u çalıştırıyordum ve Emre liseye giderken altyapıdan A takıma çıkarttık ve ona ilk defa Denizlispor maçında forma vermiştim 16-17 yaşında bile çok olgun bir oyuncuydu. Galatasaray’ın Emre’yi alması çok doğru bir karar. Emre mantık olarak büyük düşünür ve özgüveni yüksektir sol ve sağ ön oynamasının dışında Emre’yi 10 numara olarak da ben kullandım Galatasaray’a muhakkak faydalı olacaktır.

6Arda Turan ve Emre Kılınç ikilisinden hangisini tercih ederdiniz
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Arda Turan ve Emre Kılınç ikilisinden hangisini tercih ederdiniz?

Arda tecrübe Emre dinamizm ile öne çıkıyor. Arda set oyunu ve topun Galatasaray’da kalması adına önemli ama Emre Kılınç daha dinamik ve daha savaşçı. Muhakkak iyi bir rekabet olacaktır Fatih hoca Arda’ya önemli görevler verecektir ama kim öne çıkarsa çıksın kazanan Galatasaray olur.

7Eski öğrenciniz Fatih Öztürk Galatasaray’a transfer oldu, Galatasaray ve Fatih için nasıl yorumluyorsunuz
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Eski öğrenciniz Fatih Öztürk Galatasaray’a transfer oldu, Galatasaray ve Fatih için nasıl yorumluyorsunuz ?

Fatih yerli kaleciler arasında çok geç büyük takım gören bir oyuncu çok daha erken gelmesi gerekiyordu ama tercih etmediler. Galatasaray için çok doğru transfer yerli kontenjandan alınabilecek en iyi isimdi. Fatih büyük takım kalecidir ama ciddi bir handikabı olabilir. Eğer herkes onda Muslera’yı arar ve gerekli desteği vermezse olmaz sonuçta futbolcu sizin ona güvendiğiniz kadar kendisine güveniyor ama camia gerekli desteği verirse çok başarılı olur Fatih’i Okan Kocuk’tan daha önde görüyorum.

8Seri ve Lemina’nın ayrılığından sonra orta saha kurgusunu nasıl buluyorsunuz
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Seri ve Lemina’nın ayrılığından sonra orta saha kurgusunu nasıl buluyorsunuz ?

Etebo dinamiz ve mücadele açısında açıkları kapatabilir belki ama Seri-Lemina’nın iki yönlü oyununda yaptığı verim alınamayabilir. Orada Belhanda gibi Galatasaray’ın en büyük negatif problemi olduğundan oraya dominant ve Galatasaray’ı kaldıracak 10 numara oyuncunun gelmesi gerekiyor. Belhanda’ya tekrar güvenmek ve devam etmek Galatasaray için yanlış ve handikap olur. Zaman zaman Emre Akbaba ve Ömer Bayram orta sahada kullanılabilir ama onların da çok yeterli olacağını düşünmüyorum. Okay Yokuşlu gelirse önemli bir hamle olur ancak bana göre iyi bir 10 numara şart.

9Galatasaray’da teknik ekip ve idari birimde yeni bir yapılanma var, yararlı olur mu
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Galatasaray’da teknik ekip ve idari birimde yeni bir yapılanma var, yararlı olur mu?

Selçuk İnan, Albert Riera ve Hakan Balta geldi. Bence Fatih hoca uzun yıllardır yapması gereken hamleyi bu sene yaptı çok doğru isimlerle yola çıktı bu değişim hem hocaya hem de kulübe yarar sağlayacak.

10Erol Bulut ile beraber yeni sezonda nasıl bir Fenerbahçe bekliyorsunuz
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Erol Bulut ile beraber yeni sezonda nasıl bir Fenerbahçe bekliyorsunuz?

Fenerbahçe’nin en büyük handikaplarından bir tanesi lider teknik direktör eksikliğiydi. Erol hoca ise son yıllardaki performansıyla takıma hükmedebilecek bir hoca. Ali Başkan da bence çok önemli işlere imza atıyor ve bu sene tamamen hedef odaklı bir takıma dönüştüler. Fenerbahçe bu sene gerçek anlamda rekabete gireceği dönemi yaşayacak.

11Emre Belözoğlu sonrası Fenerbahçe’de yeni saha içi lideri kim olur
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Emre Belözoğlu sonrası Fenerbahçe’de yeni saha içi lideri kim olur ?

Başta Sosa çok lider bir oyuncu zaten. Ozan Tufan ne kadar iyi olsa da Fenerbahçe’nin lideri değil Gustavo ise işin fiziksel boyutunda. Akıl Sosa’nın aklı, lider olarak Sosa diyebiliriz ayrıca Novak transferini de çok doğru görüyorum.

12Şampiyonluk favoriniz şu an hangi takım
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Şampiyonluk favoriniz şu an hangi takım ?

Başakşehir istikrar ve özgüveni yakaladı, favori tarafında olabilir.

13Süper Lig’de en beğendiğiniz teknik direktör
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Süper Lig’de en beğendiğiniz teknik direktör ?

Birçok değerli teknik direktör var net bir şey söyleyemiyorum.

14Sizi yakında saha kenarında görebilecek miyiz
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Sizi yakında saha kenarında görebilecek miyiz ?

Kulüplerin aklında ‘Cihat Arslan ile şunu yapabiliriz’ şeklinde bir düşünce olması lazım. Uzun soluklu bir projenin içinde yer almak isterim, umarım böyle bir proje çıkar. Amacımız Türk futboluna hizmet etmek.

15Bir kulüpten teklif aldığınızda en çok önemsediğiniz nokta nedir
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Bir kulüpten teklif aldığınızda en çok önemsediğiniz nokta nedir ?

Benim hayallerim var, karşı tarafın da hayallerine bakıyorum gelmek istediği nokta nedir, biz oraya ne verebiliriz diye düşünüyorum. Belki şampiyonluk veremezsiniz ama kulübü geliştirebilirsiniz. Arkamızda bir kültürün, bir şehrin, bir camianın olduğu bir kulüp olsun istiyorum.

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