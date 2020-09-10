Son Dakika | Cihat Arslan açıkladı! Jose Sosa, Emre Belözoğlu ve Emre Kılınç...
Fenerbahçe'de yeni lider kim olacak? Emre Kılınç nasıl bir oyuncu? Galatasaray'ın hangi oyuncu büyük problem?
Spor Arena - Uğur Yapıcı
Teknik direktör Cihat Arslan, eski öğrencileri Emre Kılınç ve Fatih Öztürk, Galatasaray’ın son durumu, Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu ve Erol Bulut dönemi, Süper Lig’deki şampiyonluk favorisi ve kendi geleceğiyle ilgili Spor Arena’ya açıklamalarda bulundu.
Manisa FK ile 1. Lig’i son anda kaçırdınız, sonrasında görevden ayrılma süreciniz nasıl gelişti ?
Zor bir süreçti, Manisa FK önemli bir kulüp. Finalde penaltılarla kaybettik ve kaybedince bende ve yönetimde kırılmalar oldu. Penaltılarda kaybeden teknik direktörün seneye söyleyeceği çok bir şey kalmadı ve karşılıklı konuşarak güzel ve dostane şekilde ayrılmış olduk. Artık daha farklı hedeflerle yoluma bakacağım.
21 takımlı Süper Lig’e takımlarımız ne kadar hazır ?
Futbol anlamında çok kötü yönetilen bir pandemi süreci vardı bence bu sürecin en doğru kararı takım sayısının arttırılması oldu hatta keşke Süper Lig 22 takımlı olsaydı bunu kaldırabilecek durumdayız. TFF 1. Lig’de ise keşke iki gruptan farklı sayılara yükseltebilseler, 16’şarlı iki takımdan beyaz ve kırmızı grup gibi bir dizayn olabilirdi.
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