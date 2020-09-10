Son Dakika | Cihat Arslan açıkladı! Jose Sosa, Emre Belözoğlu ve Emre Kılınç...

Eski öğrenciniz Fatih Öztürk Galatasaray’a transfer oldu, Galatasaray ve Fatih için nasıl yorumluyorsunuz ? Fatih yerli kaleciler arasında çok geç büyük takım gören bir oyuncu çok daha erken gelmesi gerekiyordu ama tercih etmediler. Galatasaray için çok doğru transfer yerli kontenjandan alınabilecek en iyi isimdi. Fatih büyük takım kalecidir ama ciddi bir handikabı olabilir. Eğer herkes onda Muslera’yı arar ve gerekli desteği vermezse olmaz sonuçta futbolcu sizin ona güvendiğiniz kadar kendisine güveniyor ama camia gerekli desteği verirse çok başarılı olur Fatih’i Okan Kocuk’tan daha önde görüyorum.