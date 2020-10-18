Son Dakika | Cenk Tosun söz verdi! Ters köşe transfer...

CENK TOSUN FENERBAHÇE İLE İLGİLİ ÇIKAN HABERLER SONRASI 9 EYLÜL'DE ŞUNLARI SÖYLEMİŞTİ Sakatlık sürecinde kimseyle görüşmedim. En önemli şey dizimdi. Yüzde 100 hazır olup Everton'a faydalı olmak için çalışıyorum. Bu sakatlık sürecinde yaşadıklarımı kimse bilemez. Zor süreç. Zaten bir yere gidemem dizimin iyileşmesine 1.5 ay var. Hiçbir kulüp şu an beni almaz. Beni alan ilk yarıda sadece 1 ay oynatabilir, neden alsınlar? Forma şansı bulamazsam, oynamazsam ben de yolumu çizeceğim. EURO2020 var, bu yüzden oynamak istiyorum. Önceliğim Avrupa. Kalabildiğim kadar burada kalmak istiyorum. Türkiye'ye dönmek için erken. Daha hayal ettiklerimi başarmadım. Adımdan daha fazla söz ettirip sonra dönmek istiyorum."