Son Dakika | Cenk Tosun söz verdi! Ters köşe transfer...
Yaz transfer döneminde sakatlığına rağmen Süper Lig'e döneceği konuşulan milli golcü Cenk Tosun'un devre arasında geri dönüş için söz verdiği ifade edildi. İşte bomba haberin detayları...
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Uzun süreli sakatlığını Kasım ayında tamamen atlatacak olan Cenk Tosun, Everton'da forma şansını az gördüğü için Türkiye'ye dönüş kararı aldığı iddia edildi.
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Premier Lig'de sezona müthiş bir giriş yapan, son olarak da Liverpool'a karşı iki kez geriye düşmesine rağmen derbiden 2-2 eşitlikle ayrılan Everton, kadrosuna James Rodriguez'i katmış ve Richarlison ile Calvert-Lewin'in performansını arttırmıştı.
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DÖNSE BİLE FORMA ŞANSI DÜŞÜK
Kasım ayının ortasında sakatlıktan dönecek olan Cenk Tosun'un, iyi giden Everton'da forma bulma şansının düşük olduğu, milli futbolcunun devre arasında geçen sezon olduğu gibi kiralık gönderilebileceği iddia ediliyor.
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FENERBAHÇE İLE ADI ANILMIŞTI
Vedat Muriqi'i Lazio'ya gönderen Fenerbahçe'nin transfer döneminde Cenk Tosun için girişimde bulunduğu, Emre Belözoğlu'nun golcü futbolcu ile bizzat görüşüp transfer için ikna etmeye çalıştığı iddia edilmişti.
Sakatlık sürecinde kimseyle görüşmedim. En önemli şey dizimdi. Yüzde 100 hazır olup Everton'a faydalı olmak için çalışıyorum. Bu sakatlık sürecinde yaşadıklarımı kimse bilemez. Zor süreç. Zaten bir yere gidemem dizimin iyileşmesine 1.5 ay var. Hiçbir kulüp şu an beni almaz. Beni alan ilk yarıda sadece 1 ay oynatabilir, neden alsınlar? Forma şansı bulamazsam, oynamazsam ben de yolumu çizeceğim. EURO2020 var, bu yüzden oynamak istiyorum. Önceliğim Avrupa. Kalabildiğim kadar burada kalmak istiyorum. Türkiye'ye dönmek için erken. Daha hayal ettiklerimi başarmadım. Adımdan daha fazla söz ettirip sonra dönmek istiyorum."
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BEŞİKTAŞ KOLLARI SIVADI
Yeni sezon öncesinde kadrosunu 10 yeni isimle güçlendiren siyah-beyazlı takımda, şimdiden Ocak ayı için transfer çalışmaları başladı.
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KALINIC VE BALOTELLI OLMADI
Burak Yılmaz'ın ayrılmasının ardından Kamerunlu forvet Vincent Aboubakar'ı renklerine katan yönetim, ikinci bir santrfor için büyük uğraşlar sarf etmiş ancak Nikola Kalinic ve Balotelli gibi isimler konuşulsa da transfer gerçekleşmemişti.
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AHMET NUR ÇEBİ SÖZ VERDİ
Bu konuyla ilgili olarak Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, önceki gün yapılan tanıtım toplantısında "Sadece bir santrfor alamadık. Onu da Ocak ayında tamamlayacağız" diyerek ara transfer döneminde yeni bir santrforun sözünü verdi.
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"CENK TOSUN'DAN SÖZ ALDI"
Başkan Çebi'nin bu açıklamasının ardından akıllara Welbeck, Pato, Mandzukic gibi isimler geldi. Ancak Fotomaç'ın haberine göre Çebi'nin kendisine bu kadar güvenerek santrfor için söz vermesinin arkasında, siyah-beyazlıların eski forveti Cenk Tosun'dan söz almasının yattığı iddia edildi.
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KASIM'IN ORTASINDA DÖNÜYOR
Sakatlığı nedeniyle uzun süredir sahalardan uzak olan Cenk Tosun'u geri getirmek için Çebi'nin hem milli oyuncuyla hem de babası Şenol Tosun'la bir görüşme yaptığı ve prensip olarak olumlu dönüş aldığı öğrenildi. Cenk'in tedavi sürecinin iyi gittiği Kasım ayının ikinci haftasında hazır olacağı gelen bilgiler arasında.
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BEŞİKTAŞ'I ÖZLÜYORUM
Everton'da oynayan Cenk, bir süre önce yaptığı bir röportajda "Beşiktaş'ı özlüyor musun?" sorusuna "Evet çünkü en güzel zamanlarım orada geçti. En iyi arkadaşlıkları orada kurdum, orası yuvam, insan yuvasını özlemez mi her zaman özler" yanıtını vermişti.
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EVERTON'DA 10 GOL
Beşiktaş'tan Everton'a transfer olan Cenk Tosun, İngiliz ekibinde bugüne kadar toplam 51 resmi maçta forma giydi. Cenk Tosun bu periyotta 10 gol atarken, 6 da asist yaptı ve toplamda 16 gole direkt olarak katkıda bulundu.
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142 MAÇ 64 GOL
Cenk Tosun, Beşiktaş formasıyla 142 karşılaşmada görev yaptı. Milli forvetimiz bu dönem içerisinde rakip fileleri 64 kez havalandırdı, 13 kez de gol pası verdi. Cenk, kariyerindeki en skorer dönemi Beşiktaş forması altında gerçekleştirdi.
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245 GÜN SAKATLIK
Çapraz bağlarından ameliyat olan Cenk Tosun, toplam 245 gün yeşil sahalardan uzak kalmış durumda. Tecrübeli oyucunun önümüzdeki ay başında takımıyla birlikte çalışmalarda başlaması bekleniyor.