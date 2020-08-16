Son Dakika | Cengiz Ünder'e transferde Andrea Pirlo engeli!

Cengiz Ünder'in transferi yılan hikayesine döndü.İtalya Serie A'da Roma forması giyen Milli futbolcu Cengiz Ünder'in yeni takımı neresi olacak...Cengiz Ünder'i satış listesine koyan Roma, transfer için Napoli ile anlaşmıştı.İtalyan basını da bu transfer için 'bitti' açıklamasını yapsa da sürpriz bir gelişme yaşandı.Roma, Napoli'ye Arkadiusz Milik transferi için 20 milyon euro + Cengiz Ünder teklifinde bulunurken Napoli bu teklifi kabul etti.Cengiz Ünder'in Napoli'ye transferine kesin gözüyle bakılırken devreye Juventus girdi.Juventus'ta teknik direktör Maurizio Sarri'nin görevine son verilmesinin ardından takımın yeni teknik direktörü olan Andrea Pirlo, ilk transferi olarak Arkadiusz Milik'i istedi.Juventus'un Milik için 50 milyon euroya kadar çıkabileceğini belirtmesinin ardından Roma ve Napoli arasında yapılan Milik - Cengiz takası da suya düştü.Polonyalı golcü, Juventus'un ilgisinin ardından Roma'ya gitmeyi reddederken Juventus'a gitmek için gün saymaya başladı.Bu durumda da Cengiz Ünder'in Napoli'ye transferi çıkmaza girdi... Görüşmelerin önümüzdeki günlerde devam edeceği belirtiliyor.Cengiz Ünder ile Premier Lig takımlarının da ilgilendiği belirtiliyor.