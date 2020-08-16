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GeriFutbol Son Dakika | Cengiz Ünder'e transferde Andrea Pirlo engeli!
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Hürriyet
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Futbol
Haber Giriş: 16 Ağustos 2020 - 22:48,

Son Dakika | Cengiz Ünder'e transferde Andrea Pirlo engeli!

Roma forması giyen Milli futbolcumuz Cengiz Ünder'in transferinde sıcak gelişmeler yaşanıyor.

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Cengiz Ünder'in transferi yılan hikayesine döndü.

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İtalya Serie A'da Roma forması giyen Milli futbolcu Cengiz Ünder'in yeni takımı neresi olacak...

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Cengiz Ünder'i satış listesine koyan Roma, transfer için Napoli ile anlaşmıştı.

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İtalyan basını da bu transfer için 'bitti' açıklamasını yapsa da sürpriz bir gelişme yaşandı.

5TEKLİF KABUL EDİLMİŞTİ
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TEKLİF KABUL EDİLMİŞTİ

Roma, Napoli'ye Arkadiusz Milik transferi için 20 milyon euro + Cengiz Ünder teklifinde bulunurken Napoli bu teklifi kabul etti.

6PIRLO DEVREYE GİRDİ
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PIRLO DEVREYE GİRDİ

Cengiz Ünder'in Napoli'ye transferine kesin gözüyle bakılırken devreye Juventus girdi.

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Juventus'ta teknik direktör Maurizio Sarri'nin görevine son verilmesinin ardından takımın yeni teknik direktörü olan Andrea Pirlo, ilk transferi olarak Arkadiusz Milik'i istedi.

8TAKAS SUYA DÜŞTÜ
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TAKAS SUYA DÜŞTÜ

Juventus'un Milik için 50 milyon euroya kadar çıkabileceğini belirtmesinin ardından Roma ve Napoli arasında yapılan Milik - Cengiz takası da suya düştü.

9FİKRİ DEĞİŞTİ
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FİKRİ DEĞİŞTİ

Polonyalı golcü, Juventus'un ilgisinin ardından Roma'ya gitmeyi reddederken Juventus'a gitmek için gün saymaya başladı.

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Bu durumda da Cengiz Ünder'in Napoli'ye transferi çıkmaza girdi... Görüşmelerin önümüzdeki günlerde devam edeceği belirtiliyor.

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Cengiz Ünder ile Premier Lig takımlarının da ilgilendiği belirtiliyor.

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