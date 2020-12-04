Son Dakika | Cengiz Ünder yine yaptı! Hayran bırakıyor...
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Leicester City forması giyen Cengiz Ünder, eski Fenerbahçeli Allahyar Sayyadmanesh'in gol attığı gecede Zorya Luhansk maçına damga vurdu. Yine yaptı ve İngilizleri hayran bıraktı...
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UEFA Avrupa Ligi G Grubu 5. hafta maçında Premier Lig ekibi Leicester City ile Ukrayna temsilci Zorya Luhansk karşı karşıya geldi. Herkes Cengiz Ünder'i konuştu...
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Slavutych-Arena'da oynanan karşılaşmada sahadan galibiyetle ayrılan taraf 1-0'lık skorla Zorya Luhansk oldu.
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Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren tek golü 84. dakikada eski Fenerbahçeli Allahyar Sayyadmanesh kaydetti. Konuk takım ise 90 dakika boyunca gol sevinci yaşayamadı.
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Alınan bu sonucun ardından Leicester City 10 puanda kaldı ancak İngiliz temsilcisi, daha önce gruptan çıkmayı garantilemişti. Zorya Luhansk ise puanını 6'ya yükseltti ancak üst tur bileti şansını geçtiğimiz hafta yitirmişti.
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Leicester City'de Çağlar Söyüncü ve Cengiz Ünder, 4 yıl 7 ay, 4 gün sonra ilk kez aynı kulüp için ilk 11'de sahaya çıktı. İkili son olarak 29 Nisan 2016'da Altınordu formasıyla Şanlıurfaspor'a karşı ilk 11'de görev yapmıştı.
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Ancak sakatlığını atlatıp ilk 11'de dönen Çağlar Söyüncü, Zorya Luhansk maçında büyük bir şanssızlık yaşadı. Milli futbolcumuz 17. dakikada sakatlanarak kenara geldi.
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Öte yandan Cengiz Ünder ise Leicester City'in deplasmanda Sporting Braga ile 3-3 berabere kaldığı maçın ardından Zorya Luhansk müsabakasına da damga vurmayı başardı.
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Genç temsilcimiz, Zorya Luhansk karşısında whoscored.com verilerine en yüksek verimlilik puanını puanını alarak göre Leicester City adına takımın en verimli oyuncusu olmayı başardı.
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6.94 verimlilik puanıyla mücadeleyi tamamlayan Cengiz Ünder'in ardından takımın en verimli ikinci isim ise 6.88 puan alan sol bek James Justin oldu.
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Zorya Luhansk karşısında toplam 38 pas yapan Cengiz Ünder, yüzde 66 başarılı pas yüzdesiyle müsabakayı tamamladı. Ayrıca rakip kaleyi 5 kez yoklayan Cengiz Ünder, bunlardan bir tanesinde isabet buldu ancak gol sevinci yaşayamadı.
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Öte yandan Zorya Luhansk karşısında 6 kez çalım atmayı deneyen Cengiz Ünder, 5 kez rakiplerini geçmeye başararak bu alanda %83 gibi yüksek bir yüzde yakaladı.
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BRAGA MAÇINA DA DAMGA VURMUŞTU
Whosored.com tarafından Leicester City'nin en yüksek 4. verimlilik puanını alan Cengiz Ünder, yalnızca 62 dakika sahada kalmasına rağmen 6.9 puanı hanesine yazdırmayı bilmişti.
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Mücadeleye ilk 11'de başlayan isimlerden yalnızca 7.2 puanla Harvey Lewis Barnes (1 gol), 7.0 puanla Lukes Thomas (1 gol) ve 7.5 puanla Marc Albrighton (1 asist), milli futbolcumuzu geride bırakmayı başarmıştı.
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Cengiz Ünder'in takımına gol ya da asist katkısı sağlamamasına rağmen bu kadar yüksek verimlik puanı alması dikkatlerden kaçmamıştı. Genç yetenek, maçta gol ya asist yapmayan isimler arasında zirvede yer almıştı.
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Sporting Braga karşısında kaleyi üç kez yoklayan ve üçünde de isabet bulan Cengiz Ünder ayrıca yüksek pas isabet oranıyla da gözlerin pasını silmişti. Maçta tek pas hatası yapan Türk yıldız, karşılaşmayı %93 isabetli pas yüzdesiyle tamamlamıştı.