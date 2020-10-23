Son Dakika | Cengiz Ünder geliyor! Leicester City farklı kazandı

'HAZIR OLDUĞUNDA ÇOK ŞEY YAPACAK' Leicester teknik direktörü Brendan Rodgers, Aston Villa maçında şans vermediği Cengiz Ünder'in hala takıma alışamadığını söylemişti. Rodgers, "Cengiz'den faydalanacağımız günler gelecek. Hazır olduğunda çok şey yapacağını göreceğiz" şeklinde konuştu.