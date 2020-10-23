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GeriFutbol Son Dakika | Cengiz Ünder geliyor! Leicester City farklı kazandı
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Hürriyet
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Futbol
Haber Giriş: 23 Ekim 2020 - 09:55 | 

Son Dakika | Cengiz Ünder geliyor! Leicester City farklı kazandı

Cengiz Ünder ve Çağlar Söyüncü'nün takımı Leicester City, UEFA Avrupa Ligi'nde sahasında farklı kazandı. Cengiz Ünder de gecede sahne aldı.

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UEFA Avrupa Ligi G Grubu'nda milli yıldızlarımız Cengiz Ünder ve Çağlar Söyüncü'nün takımı Leicester City, sahasında ağırladığı Ukrayna ekibi Zorya Luhansk'ı 3-0 mağlup etti.

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Çağlar Söyüncü'nün sakatlığı nedeniyle kadroda olmadığı maça damga vuran isim 2 asist, 1 gollük performansıyla Kelechi Iheanacho oldu.

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29. dakikada James Maddison'ın ve 45. dakikada Harvey Barnes'ın attığı gollerin asistini yapan Iheanacho, 67'de ise skoru belirleyen isim oldu.

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Cengiz Ünder ise 65. dakikada James Maddison'ın yerine oyuna dahil oldu.

5HAZIR OLDUĞUNDA ÇOK ŞEY YAPACAK
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'HAZIR OLDUĞUNDA ÇOK ŞEY YAPACAK'

Leicester teknik direktörü Brendan Rodgers, Aston Villa maçında şans vermediği Cengiz Ünder'in hala takıma alışamadığını söylemişti. Rodgers, "Cengiz'den faydalanacağımız günler gelecek. Hazır olduğunda çok şey yapacağını göreceğiz" şeklinde konuştu.

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Dün geceki maça sonradan dahil olan Cengiz Ünder'in fiziksel olarak iyi duruma geldiği görüldü.

7İLK 11E YERLEŞECEK
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İLK 11'E YERLEŞECEK

A Milli Takım performansıyla eski formuna yakın zamanda kavuşacağının sinyallerini veren Ünder, önümüzdeki maçlarla birlikte ilk 11'de görev alması bekleniyor.

825 MİLYON EURO SATIN ALMA BEDELİ
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25 MİLYON EURO SATIN ALMA BEDELİ

Roma ve A Milli Futbol Takımımız'ın önemli oyuncusu Cengiz Ünder, 3 milyon euro kiralama ücreti ve 25 milyon euro satın alma opsiyonu ile Premier Lig ekibi Leicester City'ye transfer olmuştu.

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İlk etapta Barcelona'dan Francisco Trincao'yu isteyen Leicester City'nin 40 milyon euroluk teklifinin reddedildiği, kulübün rotasını Cengiz'e çevirdiği belirtilmişti.

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Leicester, önümüzdeki hafta 29 Ekim Perşembe günü deplasmanda AEK ile karşı karşıya gelecekken Zorya Luhansk ise Braga'yı konuk edecek.

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CENGİZ'İN SAĞLIK KONTROLÜ GÖRÜNTÜLERİ...

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