Son Dakika | Çaykur Rizespor-Galatasaray maçında Diagne olay oldu! Önce çıldırttı, sonra tarihe geçti

Sarı-kırmızılı takımında sakatlığı devam eden Radamel Falcao ve Marcelo Saracchi ile yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testleri pozitif çıktığı için izolasyon süreçleri devam eden Arda Turan, Omar Elabdellaoui, Younes Belhanda, Ryan Babel ve Okan Kocuk müsabakanın kadrosunda yer almadı.