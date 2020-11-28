Son Dakika | Çaykur Rizespor-Galatasaray maçında Diagne olay oldu! Önce çıldırttı, sonra tarihe geçti

Süper Lig'in 10. haftasında Çaykur Rizespor'a konuk olan Galatasaray'da sakatlık ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle 7 futbolcu forma giyemedi.
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Sarı-kırmızılı takımında sakatlığı devam eden Radamel Falcao ve Marcelo Saracchi ile yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testleri pozitif çıktığı için izolasyon süreçleri devam eden Arda Turan, Omar Elabdellaoui, Younes Belhanda, Ryan Babel ve Okan Kocuk müsabakanın kadrosunda yer almadı.
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SARACCHI YERİNE EMRE TAŞDEMİR
Teknik direktör Fatih Terim, geçen hafta oynanan Hes Kablo Kayserispor maçının kadrosunda tek değişikliğe gitti. Terim, sakatlığı nedeniyle kadroda yer almayan Saracchi'nin yerine Emre Taşdemir'e defansta görev verdi.
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FORVETTE YİNE DIAGNE
Galatasaray maça Fatih Öztürk, Martin Linnes, Ryan Donk, Marcao, Emre Taşdemir, Taylan Antalyalı, Emre Akbaba, Emre Kılınç, Sofiane Feghouli, Oğulcan Çağlayan ve Mbaye Diagne 11'i ile başladı.
Sarı-kırmızılı ekibin yedek kulübesinde ise Kerem Yusuf Ersunar, Şener Özbayraklı, Etebo, Kerem Aktürkoğlu, Ömer Bayram, Luyindama, Emin Bayram, Jesse Sekidika ve Ali Yavuz Kol oturdu.
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OĞULCAN ÇAĞLAYAN ESKİ TAKIMINA KARŞI İLK 11'DE
Galatasaray'da sezon başında Çaykur Rizespor'dan transfer edilen Oğulcan Çağlayan, sarı-kırmızılı formayla ilk kez eski takımına karşı maça 11'de çıktı.
Oğulcan Çağlayan, yeşil-mavili ekip ile sözleşmesini tek taraflı feshetmiş ve Galatasaray'a transfer olmuştu.
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ÇAYKUR RİZESPOR'DA TEK DEĞİŞİKLİK
Çaykur Rizespor'da Teknik Direktör Stjephan Tomas, Atakaş Hatayspor maçı kadrosuna göre yeşil-mavili ekipte tek oyuncu değişikliği ile takımını sahaya sürdü. Yeşil-mavililerde Onur Bulut'un yerine maçta Samudio görev aldı.
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Rize ekibinde, Kovid-19 testinin pozitif çıkmasının ardından geçen hafta Hatay deplasmanında yedek başlayan golcü oyuncu Remy ile sakatlığı nedeniyle iki haftadır oynamayan Fernando, yedek kulübesinde yer aldı.
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EN İYİ İSTATİSTİK RİZE KARŞISINDA
Galatasaray, 10 şut çektiği ilk yarıda bu sezon en iyi istatistiği yakaladı.
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DIAGNE ÖNCE ÇILDIRTTI SONRA SEVİNDİRDİ
Sol kanattan yapılan ortaya Oğulcan kafayı vurdu, şutu üst direkten döndü, ardından Diagne, müsait pozisyonda topu kaleci Gökhan üzerine nişanladı.
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GÖKHAN'I YİNE GEÇEMEDİ
Yine maçın ilk yarısında Feghouli'nin sağ kanattan yaptığı ortaya Diagne gelişine vurdu, şutu kaleci Gökhan'da kaldı.
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EŞİTLİĞİ BOZAN GOL DIAGNE'DEN
Müsabakanın ilk yarısında penaltı kazanan Galatasaray'da topun başına geçen Diagne, meşin yuvarlağı ağlarla buluştururken, sarı kırmızılı formasıyla attığı son 11 golün 7'sini penaltıdan kaydetti.
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PENALTI KRALI DIAGNE
Senegalli golcü, Süper Lig'de attığı son 13 golün 9'unu penaltıdan kaydetti.
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ZİRVEYE YÜKSELDİ
Süper Lig'e geldiği Ocak 2018'den bu yana ligde en fazla gol atan oyuncu Mbaye Diagne (45 gol).
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KENDİNİ AFFETTİRDİ
İlk yarıda kaçırdığı gollerle taraftara saç baş yoldurtan Diagne, 2 kez ağları sarsarak takımını öne geçirdi.
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DIAGNE'DEN HAT-TRİCK
Senagalli golcü, karşılaşmanın ikinci yarısında bir kez daha ağları sarsarak hat-trick yaparken, ilk yarıdaki başarısız vuruşlarını unutturdu.