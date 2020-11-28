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GeriFutbol Son Dakika | Çaykur Rizespor-Galatasaray maçında Diagne olay oldu! Önce çıldırttı, sonra tarihe geçti
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Hürriyet
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Futbol
Haber Giriş: 28 Kasım 2020 - 20:45 | 

Son Dakika | Çaykur Rizespor-Galatasaray maçında Diagne olay oldu! Önce çıldırttı, sonra tarihe geçti

Süper Lig'in 10. haftasında Çaykur Rizespor'a konuk olan Galatasaray'da Senegalli golcü Mbaye Diagne önce çıldırttı, sonra tarihe geçti...

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17 İSİM GÖREV ALAMADI
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7 İSİM GÖREV ALAMADI

Süper Lig'in 10. haftasında Çaykur Rizespor'a konuk olan Galatasaray'da sakatlık ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle 7 futbolcu forma giyemedi.

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Sarı-kırmızılı takımında sakatlığı devam eden Radamel Falcao ve Marcelo Saracchi ile yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testleri pozitif çıktığı için izolasyon süreçleri devam eden Arda Turan, Omar Elabdellaoui, Younes Belhanda, Ryan Babel ve Okan Kocuk müsabakanın kadrosunda yer almadı.

3SARACCHI YERİNE EMRE TAŞDEMİR
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SARACCHI YERİNE EMRE TAŞDEMİR

Teknik direktör Fatih Terim, geçen hafta oynanan Hes Kablo Kayserispor maçının kadrosunda tek değişikliğe gitti. Terim, sakatlığı nedeniyle kadroda yer almayan Saracchi'nin yerine Emre Taşdemir'e defansta görev verdi.

4FORVETTE YİNE DIAGNE
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FORVETTE YİNE DIAGNE

Galatasaray maça Fatih Öztürk, Martin Linnes, Ryan Donk, Marcao, Emre Taşdemir, Taylan Antalyalı, Emre Akbaba, Emre Kılınç, Sofiane Feghouli, Oğulcan Çağlayan ve Mbaye Diagne 11'i ile başladı.

Sarı-kırmızılı ekibin yedek kulübesinde ise Kerem Yusuf Ersunar, Şener Özbayraklı, Etebo, Kerem Aktürkoğlu, Ömer Bayram, Luyindama, Emin Bayram, Jesse Sekidika ve Ali Yavuz Kol oturdu.

5OĞULCAN ÇAĞLAYAN ESKİ TAKIMINA KARŞI İLK 11DE
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OĞULCAN ÇAĞLAYAN ESKİ TAKIMINA KARŞI İLK 11'DE

Galatasaray'da sezon başında Çaykur Rizespor'dan transfer edilen Oğulcan Çağlayan, sarı-kırmızılı formayla ilk kez eski takımına karşı maça 11'de çıktı. 

Oğulcan Çağlayan, yeşil-mavili ekip ile sözleşmesini tek taraflı feshetmiş ve Galatasaray'a transfer olmuştu.

6ÇAYKUR RİZESPORDA TEK DEĞİŞİKLİK
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ÇAYKUR RİZESPOR'DA TEK DEĞİŞİKLİK

Çaykur Rizespor'da Teknik Direktör Stjephan Tomas, Atakaş Hatayspor maçı kadrosuna göre yeşil-mavili ekipte tek oyuncu değişikliği ile takımını sahaya sürdü. Yeşil-mavililerde Onur Bulut'un yerine maçta Samudio görev aldı.

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Rize ekibinde, Kovid-19 testinin pozitif çıkmasının ardından geçen hafta Hatay deplasmanında yedek başlayan golcü oyuncu Remy ile sakatlığı nedeniyle iki haftadır oynamayan Fernando, yedek kulübesinde yer aldı.

8EN İYİ İSTATİSTİK RİZE KARŞISINDA
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EN İYİ İSTATİSTİK RİZE KARŞISINDA

Galatasaray, 10 şut çektiği ilk yarıda bu sezon en iyi istatistiği yakaladı.

9DIAGNE ÖNCE ÇILDIRTTI SONRA SEVİNDİRDİ
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DIAGNE ÖNCE ÇILDIRTTI SONRA SEVİNDİRDİ

Sol kanattan yapılan ortaya Oğulcan kafayı vurdu, şutu üst direkten döndü, ardından Diagne, müsait pozisyonda topu kaleci Gökhan üzerine nişanladı.

10GÖKHANI YİNE GEÇEMEDİ
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GÖKHAN'I YİNE GEÇEMEDİ

Yine maçın ilk yarısında Feghouli'nin sağ kanattan yaptığı ortaya Diagne gelişine vurdu, şutu kaleci Gökhan'da kaldı.

11EŞİTLİĞİ BOZAN GOL DIAGNEDEN
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EŞİTLİĞİ BOZAN GOL DIAGNE'DEN

Müsabakanın ilk yarısında penaltı kazanan Galatasaray'da topun başına geçen Diagne, meşin yuvarlağı ağlarla buluştururken, sarı kırmızılı formasıyla attığı son 11 golün 7'sini penaltıdan kaydetti. 

12PENALTI KRALI DIAGNE
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PENALTI KRALI DIAGNE

Senegalli golcü, Süper Lig'de attığı son 13 golün 9'unu penaltıdan kaydetti.

13ZİRVEYE YÜKSELDİ
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ZİRVEYE YÜKSELDİ

Süper Lig'e geldiği Ocak 2018'den bu yana ligde en fazla gol atan oyuncu Mbaye Diagne (45 gol).

14KENDİNİ AFFETTİRDİ
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KENDİNİ AFFETTİRDİ

İlk yarıda kaçırdığı gollerle taraftara saç baş yoldurtan Diagne, 2 kez ağları sarsarak takımını öne geçirdi.

15DIAGNEDEN HAT-TRİCK
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DIAGNE'DEN HAT-TRİCK

Senagalli golcü, karşılaşmanın ikinci yarısında bir kez daha ağları sarsarak hat-trick yaparken, ilk yarıdaki başarısız vuruşlarını unutturdu.

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