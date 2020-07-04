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Hürriyet
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Futbol
Haber Giriş: 04 Temmuz 2020 - 12:06,

Son Dakika | Caner Erkin transferinde büyük ters köşe! Galatasaray ve Fenerbahçe derken...

Beşiktaş ile yollarını ayıracağının kesinleşmesinin ardından Fenerbahçe ve Galatasaray'ın transfer listesine en tepeden giriş yapan Caner Erkin için sürpriz bir iddia ortaya atıldı.

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1TÜRKİYENİN EN İYİLERİNDEN
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TÜRKİYE'NİN EN İYİLERİNDEN

Türkiye'nin en iyi sol bekleri arasında bulunan Caner Erkin sezon sonunda Beşiktaş'tan ayrılacak.

2FENERBAHÇE VE GALATASARAY DERKEN...
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FENERBAHÇE VE GALATASARAY DERKEN...

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın devrede olduğu tecrübeli oyuncu için sürpriz bir talibin çıktığı iddia edildi.

3MERT HAKAN YANDAŞI DUYUNCA ARIZA ÇIKTI
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MERT HAKAN YANDAŞ'I DUYUNCA ARIZA ÇIKTI

Sarı lacivertliler ile Caner Erkin arasında anlaşmaya varıldığı, ancak Mert Hakan Yandaş transferindeki ücretler nedeniyle sorun çıktığı öne sürülmüştü.

4PLANLAR BOZULDU
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PLANLAR BOZULDU

Beşiktaş ile sözleşmesi sona eren milli sol bek Caner Erkin, Fenerbahçe'ye 'gelirim' demiş ama planlar bozulmuştu.

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CANER ERKİN: AZİZ YILDIRIM BENİ İSTEMEDİ

6SÖZLÜ ANLAŞMA RAFA KALKTI
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SÖZLÜ ANLAŞMA RAFA KALKTI

Fenerbahçe ile Caner Erkin'in daha önce yapılan temaslarda sözlü olarak anlaşmaya vardığı ifade edilmişti.

7RAFA KALDIRILDI
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RAFA KALDIRILDI

Ancak Mert Hakan Yandaş gelişmesinin ardından taraflar arasındaki mesafenin arttığı ve transferin bu nedenle rafa kaldırıldığı iddia edilmişti.

8YILLIK 15 MİLYON TL SORUN OLDU
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YILLIK 15 MİLYON TL SORUN OLDU

İddiaya göre Caner Erkin, Mert Hakan Yandaş'a verilen (yıllık 15 milyon TL) parayı duyunca şartlarında iyileşme istedi.

9GALATASARAY İHTİMALİ GÜÇLENMİŞTİ
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GALATASARAY İHTİMALİ GÜÇLENMİŞTİ

Yönetim buna yanaşmayınca tecrübeli sol bek Fenerbahçe ile ipleri kopardı ve Galatasaray ihtimali güçlendi.

10FENERBAHÇE GENÇLERE YÖNELDİ
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FENERBAHÇE GENÇLERE YÖNELDİ

Fenerbahçe'nin ise daha genç adaylara yöneldiği, bir tecrübeli bir genç olmak üzere iki sol bek transferi yaparak bu bölgedeki sorunu köklü olarak çözüme kavuşturacağı gelen bilgiler arasında.

11MENAJERİ YALANLAMIŞTI
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MENAJERİ YALANLAMIŞTI

Caner Erkin'in menajeri Batur Altıparmak konuyla ilgili açıklama yapmıştı.

12KİMSEYLE ANLAŞMAMIZ YOK
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"KİMSEYLE ANLAŞMAMIZ YOK"

"Bu iddialar doğru değil. Her gün başka haberler çıkıyor. Daha önce de söyledim Fenerbahçe dahil herhangi bir takımla anlaşmamız da yok." dedi.

13YURT DIŞINDAN İLGİLENENLER VAR
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"YURT DIŞINDAN İLGİLENENLER VAR"

"Fenerbahçe'den Caner Erkin için soranlar oldu ancak şu ana kadar ciddi olarak oturup konuşmadık. Yurt dışından da ilgilenenler var."

14KENDİSİNE TAKIM ARIYORDU
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KENDİSİNE TAKIM ARIYORDU

Caner Erkin, Beşiktaş Yönetimi’nin sözleşme uzatmama kararı sonrasında menajeri aracılığıyla takım bakmaya başlamıştı.

15MEDİPOL BAŞAKŞEHİR İDDİASI
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MEDİPOL BAŞAKŞEHİR İDDİASI

Fanatik Gazetesi'nde yer alan habere göre; tecrübeli sol beke son olarak Medipol Başakşehir talip oldu.

16OĞLU DUYURMUŞTU
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OĞLU DUYURMUŞTU

Caner Erkin'in 9 yaşındaki oğlu Çınar, sosyal medya hesabında soruları yanıtlarken, babasının hangi takıma gideceği de soruldu.

17KESİN İSTANBUL
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KESİN İSTANBUL

Çınar, "Fener ya da Galatasaray ama İstanbul'da kalacağı kesin" dedi.

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