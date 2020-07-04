Son Dakika | Caner Erkin transferinde büyük ters köşe! Galatasaray ve Fenerbahçe derken...

Türkiye'nin en iyi sol bekleri arasında bulunan Caner Erkin sezon sonunda Beşiktaş'tan ayrılacak. Fenerbahçe ve Galatasaray'ın devrede olduğu tecrübeli oyuncu için sürpriz bir talibin çıktığı iddia edildi.Sarı lacivertliler ile Caner Erkin arasında anlaşmaya varıldığı, ancak Mert Hakan Yandaş transferindeki ücretler nedeniyle sorun çıktığı öne sürülmüştü.Beşiktaş ile sözleşmesi sona eren milli sol bek Caner Erkin, Fenerbahçe'ye 'gelirim' demiş ama planlar bozulmuştu.Fenerbahçe ile Caner Erkin'in daha önce yapılan temaslarda sözlü olarak anlaşmaya vardığı ifade edilmişti. Ancak Mert Hakan Yandaş gelişmesinin ardından taraflar arasındaki mesafenin arttığı ve transferin bu nedenle rafa kaldırıldığı iddia edilmişti.İddiaya göre Caner Erkin, Mert Hakan Yandaş'a verilen (yıllık 15 milyon TL) parayı duyunca şartlarında iyileşme istedi.Yönetim buna yanaşmayınca tecrübeli sol bek Fenerbahçe ile ipleri kopardı ve Galatasaray ihtimali güçlendi.Fenerbahçe'nin ise daha genç adaylara yöneldiği, bir tecrübeli bir genç olmak üzere iki sol bek transferi yaparak bu bölgedeki sorunu köklü olarak çözüme kavuşturacağı gelen bilgiler arasında.Caner Erkin'in menajeri Batur Altıparmak konuyla ilgili açıklama yapmıştı. Bu iddialar doğru değil. Her gün başka haberler çıkıyor. Daha önce de söyledim Fenerbahçe dahil herhangi bir takımla anlaşmamız da yok. dedi.Fenerbahçe'den Caner Erkin için soranlar oldu ancak şu ana kadar ciddi olarak oturup konuşmadık. Yurt dışından da ilgilenenler var.Caner Erkin, Beşiktaş Yönetimi’nin sözleşme uzatmama kararı sonrasında menajeri aracılığıyla takım bakmaya başlamıştı. Fanatik Gazetesi'nde yer alan habere göre; tecrübeli sol beke son olarak Medipol Başakşehir talip oldu.Caner Erkin'in 9 yaşındaki oğlu Çınar, sosyal medya hesabında soruları yanıtlarken, babasının hangi takıma gideceği de soruldu. Çınar, Fener ya da Galatasaray ama İstanbul'da kalacağı kesin dedi.