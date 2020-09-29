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GeriFutbol Son Dakika | Caner Erkin, İstinye Park'ta görüntülendi! Yeni oyuncağı dudak uçuklattı...
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Futbol
Haber Giriş: 29 Eylül 2020 - 14:54 | 

Son Dakika | Caner Erkin, İstinye Park'ta görüntülendi! Yeni oyuncağı dudak uçuklattı...

Sezon başında Fenerbahçe'ye transfer olan Caner Erkin, eşi Şükran Ovalı ile birlikte İstinye Park'ta görüntülendi.

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Fenerbahçe forması giyen Caner Erkin'in yeni oyuncağının fiyatı dudak uçuklattı. İşte detaylar...

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Lüks marka araç tutkusuyla bilinen Fenerbahçe'nin başarılı futbolcularından Caner Erkin, 2017'de evlendiği oyuncu eşi Şükran Ovalı ile birlikte objektiflere yansıdı.

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Öğle saatlerinde İstinyePark'a yeni araçları ile gelen çift, objektiflere poz verdi.

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Değerinin 2,5 milyon TL olduğu öğrenilen aracı ile görüntülenen Erkin, ardından eşi ile birlikte bir restorana geçti.

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Akşam saatlerine kadar baş başa keyifle vakit geçiren Caner Erkin ve Şükran Ovalı el ele alışveriş yeni araçlarına binerek alışveriş merkezinden ayrıldılar.

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Caner Erkin, 2010 yılında evlendiği ve 6 sene evli kaldığı Asena Atalay'a o dönem fıstık yeşili Lamborghini Huracan marka otomobil hediye etmişti.

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Erkin, Hollywood yıldızları arasında da popüler olmasının ardından Asena Atalay'ın ve kendisinin adını bu pembe otomobilin ön ve arka tekerleklerindeki fren disklerine yazdırmıştı.

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Pembe renkli otomobilinden dolayı üzerinde psikolojik baskı oluştuğunu söyleyen Erkin, "O otomobili nişanlıma hediye ettim. Kendime de yeni bir cip aldım" ifadelerini kullanmıştı.

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İşte Caner Erkin'in daha önce kullandığı otomobiller... (Fanatik)

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