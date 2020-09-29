Son Dakika | Caner Erkin, İstinye Park'ta görüntülendi! Yeni oyuncağı dudak uçuklattı...

Fenerbahçe forması giyen Caner Erkin'in yeni oyuncağının fiyatı dudak uçuklattı. İşte detaylar...Lüks marka araç tutkusuyla bilinen Fenerbahçe'nin başarılı futbolcularından Caner Erkin, 2017'de evlendiği oyuncu eşi Şükran Ovalı ile birlikte objektiflere yansıdı. Öğle saatlerinde İstinyePark'a yeni araçları ile gelen çift, objektiflere poz verdi.Değerinin 2,5 milyon TL olduğu öğrenilen aracı ile görüntülenen Erkin, ardından eşi ile birlikte bir restorana geçti. Akşam saatlerine kadar baş başa keyifle vakit geçiren Caner Erkin ve Şükran Ovalı el ele alışveriş yeni araçlarına binerek alışveriş merkezinden ayrıldılar.Caner Erkin, 2010 yılında evlendiği ve 6 sene evli kaldığı Asena Atalay'a o dönem fıstık yeşili Lamborghini Huracan marka otomobil hediye etmişti.Erkin, Hollywood yıldızları arasında da popüler olmasının ardından Asena Atalay'ın ve kendisinin adını bu pembe otomobilin ön ve arka tekerleklerindeki fren disklerine yazdırmıştı. Pembe renkli otomobilinden dolayı üzerinde psikolojik baskı oluştuğunu söyleyen Erkin, O otomobili nişanlıma hediye ettim. Kendime de yeni bir cip aldım ifadelerini kullanmıştı.İşte Caner Erkin'in daha önce kullandığı otomobiller... (Fanatik)