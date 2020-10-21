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GeriFutbol Son Dakika | Caner Erkin, Arda Turan, Volkan Demirel derken ÅŸarkÄ±cÄ± Berkay! 2.5 milyon TL'ye...
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Futbol
Haber GiriÅŸ: 21 Ekim 2020 - 11:32 | 

Son Dakika | Caner Erkin, Arda Turan, Volkan Demirel derken ÅŸarkÄ±cÄ± Berkay! 2.5 milyon TL'ye...

ÅžarkÄ±cÄ± Berkay'Ä±n kavgalÄ± olduÄŸu futbolcular arasÄ±nda lÃ¼ks araba rekabeti yaÅŸanÄ±yor...

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Futbol dÃ¼nyasÄ±nda lÃ¼ks araba yarÄ±ÅŸÄ± yaÅŸanÄ±rken bu topa son olarak ÅŸarkÄ±cÄ± Berkay da girdi. Futbolcular arasÄ±nda yayÄ±lan Porsche modasÄ±na Berkay da uydu.

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Ã–nceki gÃ¼n eÅŸi Ã–zlem Ada Åžahin'le gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lenen Berkay, "Allah nasip ediyor alabiliyorum. ArabamÄ± alÄ±yorum bir sÃ¼re kullanÄ±p deÄŸiÅŸtiriyorum" dedi.Â

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Berkay, â€˜Tâ€™ geÃ§ici plakasÄ±yla gÃ¼ndeme gelen Mercedes cipini sattÄ±; yerine Porsche Taycan aldÄ±...

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Takvim'in haberine gÃ¶re; SÄ±k sÄ±k arabasÄ±nÄ± deÄŸiÅŸtiren Berkay, geÃ§tiÄŸimiz gÃ¼nlerde 'T' geÃ§ici plaka taktÄ±rdÄ±ÄŸÄ± Mercedes cipini de "Vergi uyanÄ±klÄ±ÄŸÄ± mÄ± yaptÄ±?" eleÅŸtirisi Ã¼zerine sattÄ±.Â Â Â Â Â Â Â 

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Ã–nceki gÃ¼n "3 gÃ¼n sonra yeni araba alacaÄŸÄ±m, ona ne diyeceksiniz merakla bekliyorum" diyen ÅŸarkÄ±cÄ±nÄ±n, 2 buÃ§uk milyon TL'ye Porsche Taycan satÄ±n aldÄ±ÄŸÄ± Ã¶ÄŸrenildi.

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Bu lÃ¼ks otomobilin diÄŸer sahipleri ise kanlÄ± bÄ±Ã§aklÄ± olduÄŸu Caner Erkin ile Arda Turan...

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AynÄ± arabadan ise Berkay'Ä±n kanlÄ± bÄ±Ã§aklÄ± olduÄŸu Arda Turan ile Caner Erkin'de olmasÄ± "Ezeli rekabet" dedirtti.

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FenerbahÃ§eli Caner Erkin'in 2.5 milyon lira Ã¶deyerek aldÄ±ÄŸÄ± Porsche Taycan Turbo S modeli aracÄ±nÄ±n aynÄ±sÄ±ndan bu kez takÄ±m arkadaÅŸÄ± Serdar Aziz aldÄ±.

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FenerbahÃ§e'de oynayan Ã¼nlÃ¼ futbolcu Caner Erkin, oyuncu eÅŸi ÅžÃ¼kran OvalÄ± ile birlikte 2.5 milyon TL deÄŸerindeki, mavi renkteki Porsche marka yeni araÃ§larÄ±na binerken gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lenmiÅŸti.

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Aziz, elektrikli lÃ¼ks aracÄ±yla Ã¶nceki gÃ¼n Ä°stinye'de gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lendi.

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GeÃ§tiÄŸimiz gÃ¼nlerde Arda Turan ile Volkan Demirel de yeni araÃ§ almÄ±ÅŸtÄ±.

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Volkan Demirel geÃ§en yÄ±l da Rolls Royceâ€™un 6 milyon TLâ€™lik Wraith Black Badge modelini aldÄ±ÄŸÄ± haberleriyle gÃ¼ndeme gelmiÅŸti.

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