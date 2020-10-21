Son Dakika | Caner Erkin, Arda Turan, Volkan Demirel derken ÅŸarkÄ±cÄ± Berkay! 2.5 milyon TL'ye...

Futbol dÃ¼nyasÄ±nda lÃ¼ks araba yarÄ±ÅŸÄ± yaÅŸanÄ±rken bu topa son olarak ÅŸarkÄ±cÄ± Berkay da girdi. Futbolcular arasÄ±nda yayÄ±lan Porsche modasÄ±na Berkay da uydu.