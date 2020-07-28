CANER'Ä° DE BÄ°TÄ°RDÄ° Sportif direktÃ¶rlÃ¼k koltuÄŸuna oturacak Emre BelÃ¶zoÄŸlu'nun hem GÃ¶khan hem Caner'le son bir gÃ¶rÃ¼ÅŸme yaptÄ±ÄŸÄ± ve iki oyuncunun transferine de noktayÄ± koyduÄŸu Ã¶ÄŸrenildi.