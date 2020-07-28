Hatta FenerbahÃ§e Sportif DirektÃ¶rÃ¼ Emre BelÃ¶zoÄŸlu, GÃ¶khan GÃ¶nÃ¼l ile yaptÄ±ÄŸÄ± son gÃ¶rÃ¼ÅŸmede tecrÃ¼beli oyuncuya farklÄ± bir teklifle gitti. BelÃ¶zoÄŸlu, 35 yaÅŸÄ±ndaki saÄŸ bekin tecrÃ¼besinin takÄ±ma Ã§ok ÅŸey katacaÄŸÄ±nÄ± anlatarak "1 yÄ±l oyna. PerformansÄ±na ve durumuna birlikte bakalÄ±m. GÃ¼cÃ¼nÃ¼, performansÄ±nÄ± yeterli gÃ¶rÃ¼rsen sahada olmaya devam eder bir yÄ±l daha oynarsÄ±n. Olmazsa FenerbahÃ§e teknik heyetinde gÃ¶rev alÄ±rsÄ±n" teklifini iletti.
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GÃ–KHAN TAMAM, DÄ°RAR GÄ°DEBÄ°LÄ°R
GÃ¶khan, Emre BelÃ¶zoÄŸlu'nun sÃ¶zleri sonrasÄ± ikna oldu. Nabil Dirar'Ä±n takÄ±mdan ayrÄ±lmasÄ± durumunda, bir de yerli saÄŸ bek ile anlaÅŸma saÄŸlanacak.
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CANER ERKÄ°N TRANSFERÄ° SONUNDA BÄ°TTÄ°
BugÃ¼n HÃ¼rriyet'e aÃ§Ä±klamalarda bulunana Ahmet Nur Ã‡ebi, "GÃ¶khan, Caner ile hiÃ§ konuÅŸmadÄ±m. Ne olacaÄŸÄ±nÄ± ben de merak ediyorum. Burak kulÃ¼bÃ¼mÃ¼zÃ¼n evladÄ±dÄ±r. Ä°nÅŸallah Fransaâ€™da bÃ¼yÃ¼k baÅŸarÄ±lara imza atar ve Ã¼lkemizi temsil eder." ifadelerini kullanmÄ±ÅŸtÄ±.
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GALATASARAY DEVREYE GÄ°RDÄ°
BilindiÄŸi gibi FenerbahÃ§e, BeÅŸiktaÅŸ ile sÃ¶zleÅŸmesi sona eren 31 yaÅŸÄ±ndaki milli sol bek ile daha Ã¶nce prensip anlaÅŸmasÄ±na varmÄ±ÅŸ ancak araya Galatasaray'Ä±n girmesiyle ibre sarÄ± kÄ±rmÄ±zÄ±lÄ±lara dÃ¶nmÃ¼ÅŸtÃ¼.
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BELÃ–ZOÄžLU TRANSFERDE Ã‡OK HIZLI
Futbolu bÄ±raktÄ±ktan sonra FB TV'de 'kalite' vurgusu yapan Emre BelÃ¶zoÄŸlu, Mert Hakan YandaÅŸ ve GÃ¶khan GÃ¶nÃ¼l transferleri sonrasÄ± Caner Erkin transferinde de muradÄ±na erdi.
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CANER'Ä° DE BÄ°TÄ°RDÄ°
Sportif direktÃ¶rlÃ¼k koltuÄŸuna oturacak Emre BelÃ¶zoÄŸlu'nun hem GÃ¶khan hem Caner'le son bir gÃ¶rÃ¼ÅŸme yaptÄ±ÄŸÄ± ve iki oyuncunun transferine de noktayÄ± koyduÄŸu Ã¶ÄŸrenildi.
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EROL BULUT Ä°STEDÄ°, YÃ–NETÄ°M Ä°ÅžÄ° BÄ°TÄ°RDÄ°
Sabah Gazetesi'nin haberine gÃ¶re; TecrÃ¼beli sol bek ile 2 artÄ± 1 yÄ±llÄ±k anlaÅŸma saÄŸlandÄ±ÄŸÄ± ve transfer dÃ¶neminin aÃ§Ä±lmasÄ±yla bu isimlerin resmi olarak duyurulacaÄŸÄ± bildirildi.
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EROL BULUT'UN BÄ°LGÄ°SÄ° DAHÄ°LÄ°NDE
Caner Erkin transferi, yeni teknik direktÃ¶r Erol Bulut'un bilgisi dahilinde oldu.
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ISRARLA Ä°STEDÄ°
BelÃ¶zoÄŸlu ve yeni teknik direktÃ¶r olmasÄ± beklenen Bulut, transferi Caner'i birÃ§ok mevkide kullanabilecekleri iÃ§in gerÃ§ekleÅŸtirdi.Â
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PAYLAÅžIMIN SIRRI ANLAÅžILDI
Caner, Ã‡.Rizespor karÅŸÄ±sÄ±nda kariyerinin son maÃ§Ä±nÄ± oynayan Emre BelÃ¶zoÄŸlu iÃ§in yaptÄ±ÄŸÄ± paylaÅŸÄ±mla dikkat Ã§ekmiÅŸti. Caner, "Yeri geldi sen beni sakinleÅŸtirdin, yeri geldi ben seni sakinleÅŸtirdim. TÃ¼rk futboluna kattÄ±ÄŸÄ±n deÄŸerler iÃ§in teÅŸekkÃ¼rler abicim" ifadelerini kullanmÄ±ÅŸtÄ±. 4 sene sonra da ilk kez F.BahÃ§e formalÄ± paylaÅŸÄ±m yapmÄ±ÅŸtÄ±.
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Bu transferle birlikte Hasan Ali'nin takÄ±mdan kalma ihtimali iyice zayÄ±fladÄ±. Ã–yle ki FenerbahÃ§e Trabzonsporlu Filip Novak ile de bÃ¼yÃ¼k Ã¶lÃ§Ã¼de anlaÅŸma saÄŸladÄ±.
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CANER & NOVAK
BÃ¶ylece FenerbahÃ§e'de sol bek pozisyonu Caner-Novak ikilisine emanet edilecek.
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Caner gibi 2016 yÄ±lÄ±nda F.BahÃ§e'den BeÅŸiktaÅŸ'a giden GÃ¶khan GÃ¶nÃ¼l, bu sezon 32 resmi maÃ§ta gÃ¶rev yaptÄ±. 4 gol 4 asistle takÄ±mÄ±nÄ±n baÅŸarÄ±sÄ±nda Ã¶nemli rol oynadÄ±.
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2016 yÄ±lÄ±nda F.BahÃ§e'den Ä°nter'e oradan da BeÅŸiktaÅŸ'a giden Caner, geÃ§en sezon 37 resmi maÃ§a Ã§Ä±ktÄ±. 4 gol 13 asistlik performansla alkÄ±ÅŸ aldÄ±.
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Sergen YalÃ§Ä±n: 'Caner ve GÃ¶khan'Ä±n durumu belirsiz'
Sergen YalÃ§Ä±n takÄ±mdan ayrÄ±lmasÄ± gÃ¼ndemde olan GÃ¶khan GÃ¶nÃ¼l ve Caner Erkin'in yanÄ± sÄ±ra transfer Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±yla ilgili de Ã¶nemli aÃ§Ä±klamalarda bulundu.