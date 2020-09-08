Yok artık Çağlar! 85 milyon euro

İngiltere Profesyonel Futbolcular Derneği (PFA) Ödülleri 2020'de Leicester City forması giyen milli futbolcu Çağlar Söyüncü, Premier Lig'de yılın ilk 11'ine seçildi.Leicester City formasıyla bu sezon 34 Premier Lig karşılaşmasına çıkan Çağlar Söyüncü, gösterdiği performansla futbol kamuoyunun ilgisini toplamıştı.Çağlar Söyüncü'nün savunmadaki partneri ise 85 milyon euro'luk Virgin Van Dijk oldu.İşte Premier Lig'de 2019-2020 sezonunun 11'i:Nick Pope - BurnleyAlexander-Arnold - LiverpoolVirgil Van Dijk - LiverpoolÇAĞLAR SÖYÜNCÜ - Leicester CityAndrew Robertson - LiverpoolJordan Henderson - LiverpoolKevin De Bruyne - Manchester CityDavid Silva - Manchester CitySadio Mane - LiverpoolPierre-Emerick Aubameyang - ArsenalJamie Vardy - Leicester CityÖte yandan Premier Lig'de yılın futbolcusu ödülüne ise Manchester City'nin Belçikalı yıldız orta sahası Kevin De Bruyne layık görüldü.Liverpoollu Trent Alexander-Arnold ise en iyi genç oyuncu oldu.