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Hürriyet
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Futbol
Haber Giriş: 08 Eylül 2020 - 22:06 | 

Yok artık Çağlar! 85 milyon euro

Milli futbolcumuza büyük onur...

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İngiltere Profesyonel Futbolcular Derneği (PFA) Ödülleri 2020'de Leicester City forması giyen milli futbolcu Çağlar Söyüncü, Premier Lig'de yılın ilk 11'ine seçildi.

285 MİLYON EUROLUK PARTNERİ VAR
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85 MİLYON EURO'LUK PARTNERİ VAR

Leicester City formasıyla bu sezon 34 Premier Lig karşılaşmasına çıkan Çağlar Söyüncü, gösterdiği performansla futbol kamuoyunun ilgisini toplamıştı.

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Çağlar Söyüncü'nün savunmadaki partneri ise 85 milyon euro'luk Virgin Van Dijk oldu.

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İşte Premier Lig'de 2019-2020 sezonunun 11'i:

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Nick Pope - Burnley

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Alexander-Arnold - Liverpool

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Virgil Van Dijk - Liverpool

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ÇAĞLAR SÖYÜNCÜ - Leicester City

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Andrew Robertson - Liverpool

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Jordan Henderson - Liverpool

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Kevin De Bruyne - Manchester City

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David Silva - Manchester City

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Sadio Mane - Liverpool

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Pierre-Emerick Aubameyang - Arsenal

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Jamie Vardy - Leicester City

16YILIN OYUNCUSU DE BRUYNE
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YILIN OYUNCUSU DE BRUYNE

Öte yandan Premier Lig'de yılın futbolcusu ödülüne ise Manchester City'nin Belçikalı yıldız orta sahası Kevin De Bruyne layık görüldü.

17EN İYİ GENÇ ARNOLD
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EN İYİ GENÇ ARNOLD

Liverpoollu Trent Alexander-Arnold ise en iyi genç oyuncu oldu.

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