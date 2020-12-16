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GeriFutbol Son Dakika | Bursaspor'un Göztepe maçında 4 gol atan Batuhan Kör için transfer gerçeği! Meğer bir aydır...
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Hürriyet
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Futbol
Haber Giriş: 16 Aralık 2020 - 14:30 | 

Son Dakika | Bursaspor'un Göztepe maçında 4 gol atan Batuhan Kör için transfer gerçeği! Meğer bir aydır...

Türkiye Kupası'nda Bursaspor'un Göztepe'yi uzatmalarda 5-4 mağlup ettiği maçta 4 gol atan ve dikkatleri üzerine çeken Batuhan Kör için çarpıcı bir transfer gerçeği ortaya çıktı.

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Batuhan Kör, Türkiye Kupası 5. turunda Göztepe'yi uzatmalar sonucu 5-4 mağlup eden Bursaspor'da 4 gol atarak yıldızlaşmıştı. Batuhan Kör için transfer gerçeği de çok geçmeden ortaya çıktı.

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Bursaspor'un tarihi galibiyetine damga vuran Batuhan Kör, bir anda Türkiye'nin gündemine oturdu. Herkes genç futbolcuyu konuşmaya, geçmiş performansını incelemeye başladı.

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Futbola Bursaspor altyapısında başlayan Batuhan Kör, bu sezon A takıma yükseldi. TFF 1. Lig'de mücadele eden takımında çıktığı 12 maçta 5 gol attı.

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Geçen sezon Bursaspor U19 takımıyla çıktığı 28 maçta 17 gol atan Batuhan, Yeşil-beyazlı kulüp ile 4 yıllık profesyonel sözleşmeye imza atmıştı.

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Göztepe maçında 4 gol atan Batuhan, geride kalan hafta sonu oynanan Samsunspor maçında da 2 gol atarak 2 maçta 6 gole ulaştı ve dikkatleri bir anda üzerine çekti.

6FATİH TERİM ÇOKTAN FARK ETMİŞ
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FATİH TERİM ÇOKTAN FARK ETMİŞ

Batuhan Kör'ün Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim'in radarına çoktan girdiği ortaya çıktı.

7BİR AYDIR YAKIN TAKİP
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BİR AYDIR YAKIN TAKİP

Fanatik'in haberine göre Galatasaray scoutları bir aydır Batuhan Kör'ü takip ediyor ve deneyimli teknik adama raporlar sunuyor.

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Galatasaray scout ekibinin Bursaspor'un son iki maçını tribünden takip ettiği de belirtiliyor.

9FİYATI 2 - 2,5 MİLYON EURO
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FİYATI 2 - 2,5 MİLYON EURO

Maddi anlamda zor günler geçiren Bursaspor'un Batuhan Kör için gelen tekliflere sıcak baktığı ve bu oyuncunun bonservisini 2, 2,5 milyon civarında belirlediği öğrenildi.

10HEDEFİ MİLLİ TAKIM VE AVRUPA
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HEDEFİ MİLLİ TAKIM VE AVRUPA

4 gol attığı Göztepe maçı sonrası konuşan 19 yaşındaki Batuhan; 'Takım olarak elimizden geleni yaptık. 4 gol atacağımı düşünmemiştim. Öncelikle Bursaspor formamla bu kulübe her şeyi vermek istiyorum. Ardından Milli Takım'da oynamak istiyorum ve Avrupa'da kulübümü temsil etmek istiyorum.' dedi.

11ALİ AKMAN DA TAKİP EDİLİYOR
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ALİ AKMAN DA TAKİP EDİLİYOR

Galatasaray, Bursaspor'da Batuhan Kör'den önce yıldızı parlayan bir diğer isim olan Ali Akman ile de ilgileniyor. Ali Akman ile Fenerbahçe'nin de ilgisi olduğu biliniyor.

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