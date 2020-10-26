Son Dakika | Burak Yılmaz'ın küfürleri ekrana yansımıştı! Lille hocası Christophe Galtier'den açıklama geldi...

Galtier, Burak Yılmaz'ın tepkisi ile ilgili şu sözleri kullandı: "Jonathan David yedek başladı, Burak oyundaydı ancak bu durumu yönetmek benim işim. Maçın sonlarına doğru yaşananları yönetmek de benim işim ancak bu durum Burak'ın 35 yaşına rağmen hala hırsını gösteriyor. Lille'e bir şeyler katmak istiyor ve taraftarımızın böyle bir durumdan memnun olması gerekir"