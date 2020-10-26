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GeriFutbol Son Dakika | Burak Yılmaz'ın küfürleri ekrana yansımıştı! Lille hocası Christophe Galtier'den açıklama geldi...
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Hürriyet
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Futbol
Haber Giriş: 26 Ekim 2020 - 14:04 | 

Son Dakika | Burak Yılmaz'ın küfürleri ekrana yansımıştı! Lille hocası Christophe Galtier'den açıklama geldi...

Fransa Ligue 1'de mücadele eden Lille'de gösterdiği performansla büyük beğeni toplayan Burak Yılmaz'ın son maçta oyundan çıkarken tepki göstermesiyle ilgili hocası Christophe Galiter açıklama yaptı.

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Fransa Ligue 1 takımı Lille'de gösterdiği performansla parmak ısırtan milli futbolcumuz Burak Yılmaz, dün akşam oynanan Nice maçında oyundan çıkmasının ardından teknik direktör Christophe Galtier'ye tepki göstermişti.

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Nice ile 1-1 berabere kalan Lille'in beraberlik sayısını 58. dakikada atan Burak Yılmaz, 79. dakikada kenara gelmişti. Burak'ın yerine oyuna Jonathan David girmişti.

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Maç sırasında Burak'ın oyundan çıkıp yedek kulübesine gelirken ettiği Türkçe küfürler geceye damga vurdu.

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Lille teknik direktörü Cristophe Galtier'ye Burak Yılmaz'ın oyundan çıktıktan sonraki tepkisi soruldu.

5Galtier, Burak Yılmazın tepkisi ile ilgili şu sözleri kullandı:
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Galtier, Burak Yılmaz'ın tepkisi ile ilgili şu sözleri kullandı:

"Jonathan David yedek başladı, Burak oyundaydı ancak bu durumu yönetmek benim işim. Maçın sonlarına doğru yaşananları yönetmek de benim işim ancak bu durum Burak'ın 35 yaşına rağmen hala hırsını gösteriyor. Lille'e bir şeyler katmak istiyor ve taraftarımızın böyle bir durumdan memnun olması gerekir"

6SOĞUKKANLI BİR AVCI GİBİ
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"SOĞUKKANLI BİR AVCI GİBİ"

Galtier, Burak Yılmaz'ın performansını ise şu sözlerle övdü: Burak Yılmaz gerçek bir golcü, kalenin önünde çok soğukkanlı bir avcı gibi.

7GOL KRALLIĞI YARIŞINDA
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GOL KRALLIĞI YARIŞINDA

Burak Yılmaz, Nice deplasmanında da gol attı ve üst üste 4 hafta fileleri havalandırmış oldu Milli oyuncu kaydettiği 4 golle 2020-21 sezonunda Ligue 1'de gol krallığı yarışmasına ortak oldu.

8ZİRVEDE MBAPPE BE NIANE VAR
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ZİRVEDE MBAPPE BE NIANE VAR

Listenin ilk sırasında 6'şar gol atan Mbappe, Nianne ve Boulaye Ba bulunurken 5'er gol atan Wissem Ben Yedder ve Depay'ın ardından 4'er gol atan oyuncular arasında Burak Yılmaz, Ganago, Kakuta gibi isimler yer aldı. Burak Yılmaz bir çok önemli yıldızı geride bırakmayı başardı ve takımın en golcü oyuncusu konumuna geldi.

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