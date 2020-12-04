Son Dakika | Burak Yılmaz ortalığı yıktı geçti! Fenerbahçe detayı...

4 DAKİKADA MAÇI ÇEVİRDİ 35 yaşındaki deneyimli golcü, 80. ve 84. dakikalarda arka arkaya attığı gollerle takımını galibiyete taşıdı. Lille böylece puanını 11'e yükseltti ve liderlik koltuğunu bırakmayarak gruptan çıkmayı garantiledi. Sparta Prag ise 6 puan ile 3. sırada kaldı ve Avrupa'ya veda etti.