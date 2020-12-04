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Hürriyet
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Futbol
Haber Giriş: 04 Aralık 2020 - 08:01 | 

Son Dakika | Burak Yılmaz ortalığı yıktı geçti! Fenerbahçe detayı...

Lille forması giyen Burak Yılmaz, UEFA Avrupa Ligi'nde Sparta Prag ağlarına arka arkaya attığı iki golle 4 dakikada maçı çevirdi. Sonrasında ise ortalık adeta yıkıldı...

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1GECEYE KRAL DAMGASI
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GECEYE KRAL DAMGASI

UEFA Avrupa Ligi H Grubu 5. hafta mücadelesinde Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lille ile Çekya temsilcisi Sparta Prag karşı karşıya geldi. Geceye damga vuran Burak Yılmaz ve Fenerbahçe detayı oldu.

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BURAK YILMAZ ŞOV YAPTI

Stade Pierre-Mauroy'de oynanan karşılaşmada sahadan galibiyetle ayrılan takım ev sahibi Lille oldu. Lille'e galibiyeti getiren golleri 80. ve 84. dakikalarda Burak Yılmaz kaydetti. Konuk takımın tek sayısı ise 71'de Ladislav Krejčí'den geldi.

310 KİŞİ KALINCA GELEN GOL
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10 KİŞİ KALINCA GELEN GOL

Sparta Prag, Süper Lig'in yakından tanıdığı Ondrej Celustka'nın 62. ve 64. dakikalarda arka arkaya gördüğü iki sarı kartın ardından 10 kişi kaldı. Kırmızı karttan yalnızca 7 dakika sonra sahneye çıkan Ladislav Krejčí, takımını 1-0 öne geçirdi.

4SKORU BELİRLEDİ
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SKORU BELİRLEDİ

Mücadeleye yedek kulübesinde başlayan ve 77. dakikada bir Türk temsilcimiz Yusuf Yazıcı'nın yerine oyuna dahil olan Burak Yılmaz, yalnızca 4 dakika içerisinde attığı iki golle maçın skorunu belirledi.

54 DAKİKADA MAÇI ÇEVİRDİ
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4 DAKİKADA MAÇI ÇEVİRDİ

35 yaşındaki deneyimli golcü, 80. ve 84. dakikalarda arka arkaya attığı gollerle takımını galibiyete taşıdı. Lille böylece puanını 11'e yükseltti ve liderlik koltuğunu bırakmayarak gruptan çıkmayı garantiledi. Sparta Prag ise 6 puan ile 3. sırada kaldı ve Avrupa'ya veda etti.

6GOL YÜKÜNÜ SIRTLIYOR
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GOL YÜKÜNÜ SIRTLIYOR

Burak Yılmaz, Sparta Prag ağlarına gönderdiği bu gollerle Lille'de süre aldığı 15 resmi maçta 8 gole ulaşmış oldu. 35 yaşındaki oyuncu bu sezon Avrupa Ligi'ndeki ilk gollerini kaydetti. Burak Yılmaz ayrıca toplamda 11 gole doğrudan etki etti.

7EN YAŞLISI OLDU
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EN YAŞLISI OLDU

Sparta Prag filelerini iki kez havalandıran Burak Yılmaz, Lille formasıyla Avrupa kupalarında gol atan en yaşlı oyuncu oldu. (35 yaş 141 gün)

86 YIL SONRA İLK GOL
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6 YIL SONRA İLK GOL

Yıllardır Avrupa'da suskun olan Burak Yılmaz, Avrupa kupalarında 6 yıl sonra gol sevinci yaşadı. Golcü oyuncu en son 1 Kasım 2014'te oynanan Arsenal -Galatasaray maçında ağları havalandırmayı başarmıştı. Ancak maç 4-1 Arsenal'in üstüğünlüyle bitmişti.

9GECEYE DAMGA VURDU
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GECEYE DAMGA VURDU

Burak Yılmaz'ın ilerleyen yaşına rağmen gollerine devam etmesi sosyal medyada gecenin en çok konuşulan konuları arasına girdi.

10EMRE BELÖZOĞLU ANLAŞTI, ALİ KOÇ VETO ETTİ İDDİASI
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EMRE BELÖZOĞLU ANLAŞTI, ALİ KOÇ VETO ETTİ İDDİASI

Taraflı tarafsız tüm futbolseverler Burak Yılmaz'ın son dönemdeki performansından övgüyle bahsederken, Fenerbahçe taraftarlar ise sezon başında deneyimli forvet ile anlaşıldığı ancak transferin son anda gerçekleşmediği yönünde çıkan haberlere atıfta bulundu.

11SARI LACİVERTLİ TAKIMDA GOLÜ YOK
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SARI LACİVERTLİ TAKIMDA GOLÜ YOK

Öte yandan sarı lacivertli taraftarlar ayrıca, Burak Yılmaz'ın Fenerbahçe'de oynadığı dönemde gol atamamış olmasını hatırlatarak renkli paylaşımlarda bulundular.

12FENERBAHÇEDE SADECE ASİST YAPTI
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FENERBAHÇE'DE SADECE ASİST YAPTI

Burak Yılmaz, profesyonel kariyerinde yalnızca Fenerbahçe formasıyla gol sevinci yaşamadı. Sarı lacivertli formayla 16 resmi maça çıkan Burak Yılmaz, yalnızca 2 asist yapma başarısı gösterdi.

13AVRUPADA 13. GOLÜ
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AVRUPA'DA 13. GOLÜ

Burak Yılmaz, Sparta Prag maçında attığı bu gollerle Şampiyonlar Ligi'nde 10, Avrupa Ligi'nde 3 kez ağları havalandırmayı başarmış oldu.

14BURAK YILMAZIN AVRUPA KARNESİ
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BURAK YILMAZ'IN AVRUPA KARNESİ

Kariyerine 2004-2005 sezonunda başlayan Burak Yılmaz, 2011-12 sezonuna kadar Avrupa kupası maçlarında gol sevinci yaşayamamıştı.

15SİFTAH TRABZONSPORDA
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SİFTAH TRABZONSPOR'DA

Beşiktaş, Fenerbahçe formalarıya maçlara çıkan Yılmaz, Avrupa kupalarında siftahı Trabzonspor formasıyla yaptı. Avrupa Ligi'nde 23 Şubat 2012'de 4-1 biten PSV Eindhoven maçında fileleri havalandıran Yılmaz, takımın tek sayısını attı.

16GALATASARAY FORMASIYLA PARLADI
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GALATASARAY FORMASIYLA PARLADI

Burak Yılmaz'ın Avrupa'da dikkatleri üzerine çekmesi 2012-13 sezonunda Galatasaray formasıyla oldu. Şampiyonlar Ligi'nde CFR Cluj'a iki maçta 4, Manchester United ve Braga'ya 1 gol atan Yılmaz takımını bir üste tura taşıdı.

17ÇEYREK FİNAL GÖRDÜ
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ÇEYREK FİNAL GÖRDÜ

Son 16 turunda golcü oyuncu, Schalke 04 ile yapılan iki maçta da birer kere ağları havalandırmayı başardı. Burak Yılmaz 8 gole ulaşırken Galatasaray o sezon çeyrek finalde Real Madrid'e elendi.

18SUSKUN SEZONLAR
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SUSKUN SEZONLAR

Galatasaray formasıyla ile 2013-2014 ve 2015-16 sezonunda Şampiyonlar Ligi'nde toplam 10 maça çıkan Burak Yılmaz, gol sevinci yaşayamadı.

19ÇİNE GİTTİ GELDİ
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ÇİN'E GİTTİ GELDİ

Burak Yılmaz, 2016/17 sezonunu Çin'in Beijing Guaon takımında geçirdikten sonra 2017-18 sezonunun ortasında Trabzonspor'a geldi. 2019-2020 sezonunda Beşiktaş'a transfer olan Yılmaz, Avrupa kupası maçlarında sakatlığı ve kadroya alınmaması nedeniyle forma giyememişti.

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