Son Dakika | Burak Yılmaz ortalığı yıktı geçti! Fenerbahçe detayı...
Lille forması giyen Burak Yılmaz, UEFA Avrupa Ligi'nde Sparta Prag ağlarına arka arkaya attığı iki golle 4 dakikada maçı çevirdi. Sonrasında ise ortalık adeta yıkıldı...
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GECEYE KRAL DAMGASI
UEFA Avrupa Ligi H Grubu 5. hafta mücadelesinde Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lille ile Çekya temsilcisi Sparta Prag karşı karşıya geldi. Geceye damga vuran Burak Yılmaz ve Fenerbahçe detayı oldu.
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BURAK YILMAZ ŞOV YAPTI
Stade Pierre-Mauroy'de oynanan karşılaşmada sahadan galibiyetle ayrılan takım ev sahibi Lille oldu. Lille'e galibiyeti getiren golleri 80. ve 84. dakikalarda Burak Yılmaz kaydetti. Konuk takımın tek sayısı ise 71'de Ladislav Krejčí'den geldi.
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10 KİŞİ KALINCA GELEN GOL
Sparta Prag, Süper Lig'in yakından tanıdığı Ondrej Celustka'nın 62. ve 64. dakikalarda arka arkaya gördüğü iki sarı kartın ardından 10 kişi kaldı. Kırmızı karttan yalnızca 7 dakika sonra sahneye çıkan Ladislav Krejčí, takımını 1-0 öne geçirdi.
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SKORU BELİRLEDİ
Mücadeleye yedek kulübesinde başlayan ve 77. dakikada bir Türk temsilcimiz Yusuf Yazıcı'nın yerine oyuna dahil olan Burak Yılmaz, yalnızca 4 dakika içerisinde attığı iki golle maçın skorunu belirledi.
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4 DAKİKADA MAÇI ÇEVİRDİ
35 yaşındaki deneyimli golcü, 80. ve 84. dakikalarda arka arkaya attığı gollerle takımını galibiyete taşıdı. Lille böylece puanını 11'e yükseltti ve liderlik koltuğunu bırakmayarak gruptan çıkmayı garantiledi. Sparta Prag ise 6 puan ile 3. sırada kaldı ve Avrupa'ya veda etti.
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GOL YÜKÜNÜ SIRTLIYOR
Burak Yılmaz, Sparta Prag ağlarına gönderdiği bu gollerle Lille'de süre aldığı 15 resmi maçta 8 gole ulaşmış oldu. 35 yaşındaki oyuncu bu sezon Avrupa Ligi'ndeki ilk gollerini kaydetti. Burak Yılmaz ayrıca toplamda 11 gole doğrudan etki etti.
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EN YAŞLISI OLDU
Sparta Prag filelerini iki kez havalandıran Burak Yılmaz, Lille formasıyla Avrupa kupalarında gol atan en yaşlı oyuncu oldu. (35 yaş 141 gün)
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6 YIL SONRA İLK GOL
Yıllardır Avrupa'da suskun olan Burak Yılmaz, Avrupa kupalarında 6 yıl sonra gol sevinci yaşadı. Golcü oyuncu en son 1 Kasım 2014'te oynanan Arsenal -Galatasaray maçında ağları havalandırmayı başarmıştı. Ancak maç 4-1 Arsenal'in üstüğünlüyle bitmişti.
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GECEYE DAMGA VURDU
Burak Yılmaz'ın ilerleyen yaşına rağmen gollerine devam etmesi sosyal medyada gecenin en çok konuşulan konuları arasına girdi.
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EMRE BELÖZOĞLU ANLAŞTI, ALİ KOÇ VETO ETTİ İDDİASI
Taraflı tarafsız tüm futbolseverler Burak Yılmaz'ın son dönemdeki performansından övgüyle bahsederken, Fenerbahçe taraftarlar ise sezon başında deneyimli forvet ile anlaşıldığı ancak transferin son anda gerçekleşmediği yönünde çıkan haberlere atıfta bulundu.
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SARI LACİVERTLİ TAKIMDA GOLÜ YOK
Öte yandan sarı lacivertli taraftarlar ayrıca, Burak Yılmaz'ın Fenerbahçe'de oynadığı dönemde gol atamamış olmasını hatırlatarak renkli paylaşımlarda bulundular.
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FENERBAHÇE'DE SADECE ASİST YAPTI
Burak Yılmaz, profesyonel kariyerinde yalnızca Fenerbahçe formasıyla gol sevinci yaşamadı. Sarı lacivertli formayla 16 resmi maça çıkan Burak Yılmaz, yalnızca 2 asist yapma başarısı gösterdi.
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AVRUPA'DA 13. GOLÜ
Burak Yılmaz, Sparta Prag maçında attığı bu gollerle Şampiyonlar Ligi'nde 10, Avrupa Ligi'nde 3 kez ağları havalandırmayı başarmış oldu.
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BURAK YILMAZ'IN AVRUPA KARNESİ
Kariyerine 2004-2005 sezonunda başlayan Burak Yılmaz, 2011-12 sezonuna kadar Avrupa kupası maçlarında gol sevinci yaşayamamıştı.
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SİFTAH TRABZONSPOR'DA
Beşiktaş, Fenerbahçe formalarıya maçlara çıkan Yılmaz, Avrupa kupalarında siftahı Trabzonspor formasıyla yaptı. Avrupa Ligi'nde 23 Şubat 2012'de 4-1 biten PSV Eindhoven maçında fileleri havalandıran Yılmaz, takımın tek sayısını attı.
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GALATASARAY FORMASIYLA PARLADI
Burak Yılmaz'ın Avrupa'da dikkatleri üzerine çekmesi 2012-13 sezonunda Galatasaray formasıyla oldu. Şampiyonlar Ligi'nde CFR Cluj'a iki maçta 4, Manchester United ve Braga'ya 1 gol atan Yılmaz takımını bir üste tura taşıdı.
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ÇEYREK FİNAL GÖRDÜ
Son 16 turunda golcü oyuncu, Schalke 04 ile yapılan iki maçta da birer kere ağları havalandırmayı başardı. Burak Yılmaz 8 gole ulaşırken Galatasaray o sezon çeyrek finalde Real Madrid'e elendi.
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SUSKUN SEZONLAR
Galatasaray formasıyla ile 2013-2014 ve 2015-16 sezonunda Şampiyonlar Ligi'nde toplam 10 maça çıkan Burak Yılmaz, gol sevinci yaşayamadı.
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ÇİN'E GİTTİ GELDİ
Burak Yılmaz, 2016/17 sezonunu Çin'in Beijing Guaon takımında geçirdikten sonra 2017-18 sezonunun ortasında Trabzonspor'a geldi. 2019-2020 sezonunda Beşiktaş'a transfer olan Yılmaz, Avrupa kupası maçlarında sakatlığı ve kadroya alınmaması nedeniyle forma giyememişti.