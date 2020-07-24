Son Dakika | Burak Yılmaz ile birlikte Lille'e gidiyor! Sürpriz imza...
Burak Yılmaz'ın sürpriz bir şekilde Lille'e transfer olmasının yankıları sürerken bir bomba daha patladı. Eski Galatasaraylı...
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Burak Yılmaz'ın Beşiktaş ile vedalaşmasının ardından İngiltere'den flaş bir transfer haberi geldi.
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Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lille ile anlaşan Burak Yılmaz, sezonun sona ermesinin ardından yeni takımına imza atacak.
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The Guardian, Burak Yılmaz'ın Lille'e eski Galatasaraylı genç yıldızla gideceğini öne sürdü.
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İddiaların resmiyet kazanması halinde Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik'in ardından Lille'de 4 Türk futbolcu forma giyiyor olacak. İşte detaylar...
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Fransa Lig 1 ekiplerinden Lille Burak Yılmaz'dan sonra Galatasaray ile sözleşme uzatmayan 17 yaşındaki Mustafa Kapı ile görüşüyor.
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İki oyuncunun da aynı menajerlik şirketinde çalışması transfer iddialarını güçlendiriyor.
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İngiltere'nin önemli gazetelerinden Guardian'ın haberine göre Burak Yılmaz’la 2022 yılına kadar anlaşma sağlayan Lille, Galatasaray’dan Mustafa Kapı’yla da görüşme gerçekleştiriyor.
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Habere göre Fransız kulübü Zeki Çelik, Yusuf Yazıcı ve Burak'dan sonra Mustafa Kapı transferinde de oldukça ciddi.
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Mustafa Kapı, Galatasaray'ın yeni sözleşme teklifine olumsuz yanıt verdiği için sarı kırmızılı kulüpten olayı şekilde ayrılmıştı.
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Galatasaray, yaptığı resmi açıklamayla Mustafa Kapı'nın sözleşmesinin uzatılması konusunda kendisine sunulan tüm yapıcı teklif önerilerini reddettiğinin altını çizmişti.
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Söz konusu açıklamada, "Son 3 yılı yatılı olmak üzere 2014 yılından bu yana Galatasaray Futbol Akademisi bünyesinde, yetişmesi için emek ve değer verilen Mustafa Kapı, sözleşme uzatılması için kendisine sunulan tüm yapıcı önerileri reddettiğinden, kadro dışı bırakılmıştır." ifadeleri kullanılmıştı.
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Tüm bu tartışmaların odağında olan Mustafa Kapı ise birkaç gün sonra sessizliğini bozmuş ve Galatasaray'la yeni sözleşme imzalamama sebebini ilk kez anlatmıştı.
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Biz10 TV'den Mehmet Ayan'a konuşan genç futbolcu, Galatasaray'da önününün kapalı olduğunu düşündüğünü ve kariyerine Avrupa'da devam edebilmek uğruna böyle bir karar aldığını söylemişti.
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Fenerbahçe iddialarına da açıklık getiren Mustafa Kapı, sarı lacivertli takıma transfer olacağı yönündeki iddiaları da net bir dille yalanlamıştı.
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"Amacım kontrat, para vs. ya da Galatasaray'a saygısızlık değil. Önüm kapalı. Fenerbahçe de gündemimde değil. Bu ortamda ilerleme ihtimali görmüyorum."
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"Hedefim Avrupa'da oynamak. Kontrat uzatmama konusu tamamen budur. Ayrıca, Fatih hocama saygısızlık da etmem. Bana atfedilen twitlerin atıldığı dönemde yaşım 10."
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Fenerbahçe ile anlaştığı için sözleşmesini uzatmadığı belirtilen Mustafa Kapı'nın ismi Trabzonspor ve Acun Ilıcalı'nın ortağı olmaya hazırlandığı Fortuna Sittard ile de anılmıştı...
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Geçen sezonun 17. haftasında Demir Grup Sivasspor ile yapılan maçın uzatma bölümünde oyuna dahil edilen Mustafa, yaş olarak 16 yıl 4 ay 15 günle Galatasaray tarihinin Süper Lig'de forma giyen en genç futbolcu olmuştu.