Burak Yılmaz her şeyi açıkladı! Arda, Gökhan ve Caner...

"ARDA TURAN'IN TRANSFERİNİ BANA SORMAYIN" Arda'nın transferini bana sormayın. İnşallah Arda'nın ve Galatasaray taraftarının gönlüne göre olur. Ben onların buluşmasını çok istiyorum. Arda'nın heyecanını görüyorum. Çok istiyor taraftarına kavuşmayı. Çok fazla konuşmayayım bu konuda kritik bir konu. Hayırlısı olsun.