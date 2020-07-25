Burak Yılmaz her şeyi açıkladı! Arda, Gökhan ve Caner...
Beşiktaş'tan Lille'e transfer olan Burak Yılmaz'dan çarpıcı transfer sözleri...
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Beşiktaş'tan Fransız ekibi Lille'e transfer olan Burak Yılmaz, Siyah-Beyazlı takımdan ayrılığının yanı sıra TFF'nin yabancı kuralı, Arda Turan'ın Galatasaray'a olası transferi ve Gökhan Gönül ile Caner Erkin'in Beşiktaş'tan ayrılma ihtimaliyle ilgili TRTSpor'a önemli çarpıcı açıklamalar yaptı.
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İŞTE BURAK'IN YILMAZ'IN SÖZLERİ...
"Türk oyuncular uzun süre maaş alamadı ama bunu dert etmedi. Pandemi döneminde maaş alamayan yabancı oyuncular bizi bırakıp gitti. Onlara bir şey olmuyor. Yerli oyuncular parasını almak istediğinde kadro dışı bırakılıyor, basının önüne atılıyor.
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Yabancı oyuncunun sözleşmesi FIFA'dan güvenceli. Türk oyuncuda bu yok. Yabancı oyuncu maaşındaki gecikmeden sonra FIFA'ya gidip gelecek yıllardaki maaşını bile alabiliyor. Türk oyuncularda böyle şeyler yok maalesef. Parasını almak istediğinde hain ilan ediliyor.
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"YABANCI KURALIYLA İLGİLİ BENİ İKNA EDEMEZLER"
Yabancı kuralıyla ilgili herkesle her koşulda tartışırım. Benim onları ikna edebileceğim çok konu var ama onlar beni ikna edemezler. Türk oyuncular nerede oynayacak? Nerede yetişip yabancı ile rekabet edecekler?
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"YABANCILARIN ALDIĞI PARALAR KONUŞULMUYOR"
Türk oyuncuların maaş konuları ne olacak? Aldığımız paralar konuşuluyor. Maaş konu olduğunda Arda'nın Caner'in Burak'ın Selçuk'un maaşı konuşuluyor. Yabancı oyuncuların aldığı paralar konuşulmuyor. Bana kızan varsa saygı duyuyorum ama bu konuda görüşüm değişmez.
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"ARDA TURAN'IN TRANSFERİNİ BANA SORMAYIN"
Arda'nın transferini bana sormayın. İnşallah Arda'nın ve Galatasaray taraftarının gönlüne göre olur. Ben onların buluşmasını çok istiyorum. Arda'nın heyecanını görüyorum. Çok istiyor taraftarına kavuşmayı. Çok fazla konuşmayayım bu konuda kritik bir konu. Hayırlısı olsun.
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"CANER VE GÖKHAN, İNŞALLAH BEŞİKTAŞ'TAN AYRILMAZ"
Takımda ayrılıyorlarsa çok üzülürüm ve kırılırım. Yanarım yani... Bu oyuncular hangi takıma giderse gittikleri takımın şampiyonluk şansı Beşiktaş'tan %30 artar. Arda, Selçuk, Gökhan, Caner gibi oyuncuların karşı takımda olması büyük bir avantaj. Maça çıkarken daha farklı olur durum. İnşallah Caner ve Gökhan Beşiktaş'tan ayrılmaz."
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"BİZLERİN BEŞİKTAŞ'A İHTİYACI VARDIR"
Gökhan, Caner gibi oyuncularla ilgili plan nedir bilmiyorum. Beşiktaş büyüktür. Beşiktaş'ın kimseye ihtiyacı yoktur. Bizlerin Beşiktaş'a ihtiyacı var. Hiçbir futbolcu kulüpten büyük değildir. Umarım Beşiktaş'ın planı güzelce işler. Şampiyonluk için aday olacaklardır.
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"TRABZONSPOR'A ÇOK ÜZÜLDÜM"
Trabzonspor'u takip ediyorum. maçlarını izliyorum. Onur Kıvrak ile konuşuyoruz sürekli. Yorumlar yapıyoruz ama güzel yorumlar. Biz ayrıldık böyle oldular şeklinde yorumlar değil.
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Bizim Trabzonspor ile ilgili duygularımız farklıdır. İnşallah 2011 yılından sonraki sürece girmez Trabzonspor. Yönetimi ve işleyişi gördüğümde kötü olmayacağını düşünüyorum. Şampiyonluğu kaçırmalarına çok üzüldüm onu söyleyeyim.
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"GALATASARAY BENİ İSTEMEDİ"
İyi ki Beşiktaş'a geldim. Allah'a şükürler olsun. 1,5 yılda çok gol attım asistler yaptım. Taraftarımızla barıştık demeyeyim ama gönüllerini aldım. Bana tezahürat yaptılar. Çok şükür dönüp Beşiktaş'ın formasını giydim. Harika bir 1,5 yıldır benim için. Çin'e gittiğimde dönersem Galatasaray'a dönmek isterim demiştim ama Galatasaray beni istemedi.
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Beşiktaş gelecekte beni isterse... Oyuncuysam oyuncu olarak, hocalığa başlarsam hoca olarak, yönetici olduysam yönetici olarak, arkadaş, ağabey olarak istiyorlarsa arkadaş olarak... Hangi pozisyonda olursa olsun; Beşiktaş da beni isterse dönerim.
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"HAKKIM VARSA BEŞİKTAŞ TARAFTARI HELAL ETSİN"
Geçen gün menajerlerimle konuşuyorduk. Trabzonspor'dan ayrıldığımda Lazio ve Lokomotiv Moskova istiyordu. Gitseydin çok farklı kariyerin olacaktı dediler. Ben de dedim ki Galatsaray'a geldim inanılmaz sezonlar geçirdim. Sonra West Ham'ı dediler. Galatasaray'da kalıp 3. yıldızı taktım, müthiş başarılar kazandığımı söyledim.
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Daha sonra Çin'e gittim orada güzel işler yaptım, Trabzon'a döndüm 25 gol attım. Keşke Trabzon'da kadro dışı kalmasaydın çok farklı olurdu her şey dediler. Sonra Beşiktaş'a döndüm kaptan oldum. İnanılmaz duygular bunlar.
15
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Beşiktaş'a dönmek müthiş bir duygu. İlk maçıma çıkmamı ve son Fenerbahçe maçı... İnanılmaz duygular. Beşiktaş taraftarı beni bağırlarına bastı. Hakkım yoktur ama varsa helal etsinler.