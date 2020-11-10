Son Dakika | Bu sözler çok konuşulur! "Fenerbahçe'nin oyuncusu değil..."

UĞUR MELEKE Bu hafta eğer hadiseyi bu şekilde okursak, muhtemelen gelecek hafta bizi fena halde yanıltabilirler. Çünkü bu oyuncuların özelliği bu: Bir maçı mükemmel oynayıp ceplerine koyabiliyor, sonra 3 maç kaybolabiliyorlar. Aynı müsabaka içinde 15 dakika muhteşem oynayıp, 75 dakika saç baş yoldurabiliyorlar. Terim; Arda, Belhanda, Feghouli, Babel’in dördünü birden sahaya sürerek risk aldı ve Sivas’ta kazandı. Ama ben sezonun bütününde böyle bir tercihin sürdürülebilir olduğunu düşünmüyorum. Terim bu deneyimli-düşük enerjili yıldızlarını ekonomik kullanmak zorunda. Tabii ki şunu da eklemek lazım: Bu yıldızları ekonomik kullanacaksanız da kullanma yeriniz burasıydı. Ligin en zor deplasmanlarından birine gidiyorsunuz. Bu maçın ardından milli maç arası var ki zaten fiziksel ve mental bir dinlenme fırsatı orası. Dolayısıyla ligin tam da bu noktasında Terim’in bu yıldızlarını bir arada sahaya sürme kararı doğru görünüyor.