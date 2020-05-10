Son dakika | Brezilya'nın tarihi stadyumu Maracana, corona virüs hastanesi oldu!
Corona virüs salgınının son günlerde oldukça etkilediği Brezilya'da dünyaca ünlü Maracana Stadyumu, corona virüs hastanesine dönüştürüldü.
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Tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüs, dünya genelinde 4 milyon vakayı geçerken 280 binden fazla kişi hayatını kaybetti.
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Son günlerde corona virüsün oldukça etkilediği Brezilya'da ise vaka sayısı 156 bini geçerken 7.549 kişi salgın nedeniyle can verdi.
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Salgına karşı geç davrandığı için eleştirilen Brezilya, son günlerde paylaştığı verilerle dünyada en çok hastanın görüldüğü 8. ülke konumuna geldi.
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Bu gelişmelerin üzerine 78 bin 838 kapasiteli Maracana Stadyumu, corona virüs hastanesine dönüştürüldü.
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Brezilya'nın Rio de Janeiro eyaletinde bulunan ve 2014 Dünya Kupası maçlarının da oynandığı Maracana Stadyumu'nun dış bölgesine ağır Kovid-19 hastalarına ayrılmak üzere 38 günde inşa edilen geçici hastane yetkililere teslim edildi.
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400 YATAK KAPASİTESİ VAR
Toplamda 400 yatak kapasitesine sahip olacak hastanede 50'si yoğun bakım için olmak üzere şu anda 170 yatak bulunuyor.
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Rio de Janeiro Valiliği, ayrıca kalan 230 yatağın Mayıs ortasına kadar teslim edileceğini açıkladı.
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Brezilya Sağlık Sekreteri Edmar Santos, hastanenin 2 tomografi makinesi, çeşitli ultrason cihazları, taşınabilir röntgen ve hemodiyaliz makinelerine sahip olacağını belirtti.
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Futbol tarihinin sembollerinden sayılan 78 bin kişilik Maracana Stadı, 2014 Dünya Kupası'ndaki maçlara ve 2016 Olimpiyat Oyunlarının açılış ve kapanışına ev sahipliği yapmıştı.
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Stadyum tam olarak 1965 senesinde, temelinin atılmasından 17 sene sonra tamamlanmıştı. Resmi olarak 180.000 kişi kapasiteli stadyuma, büyük maçlarda 200.000 kişi alınabilmekteydi. Stadın kapasitesi ilerleyen yıllarda FIFA standartları gereği 95 bine düşürülmüş ve yenilenme için tam 90 milyon dolar para harcanmıştı. Son olarak da stadyumun kapasitesi 78 bine düşürülmüştü.
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Öte yandan Rio De Janerio kentinde biri Olimpik Park’ta olmak üzere iki geçici salgın hastanesi daha açılacak.
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GRİPTEN FARKI YOK DEMİŞTİ...
Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, corona virüsü ciddiye almamakla eleştirilmişti. Bolsonaro, virüsün ufak bir gripten farksız olduğunu belirtmiş, son olarak da ülkenin tamamını karantinaya alamayacaklarını söylemiş ve uyarılara tepki göstermişti.
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Brezilya Devlet Başkanı, başkent Brasilia'da korona virüs nedeniyle eyalet valileri tarafından uygulanan karantinanın kaldırılmasını talep eden protestocular tarafından düzenlenen gösteriye katılmıştı.