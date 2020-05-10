Son dakika | Brezilya'nın tarihi stadyumu Maracana, corona virüs hastanesi oldu!

Stadyum tam olarak 1965 senesinde, temelinin atılmasından 17 sene sonra tamamlanmıştı. Resmi olarak 180.000 kişi kapasiteli stadyuma, büyük maçlarda 200.000 kişi alınabilmekteydi. Stadın kapasitesi ilerleyen yıllarda FIFA standartları gereği 95 bine düşürülmüş ve yenilenme için tam 90 milyon dolar para harcanmıştı. Son olarak da stadyumun kapasitesi 78 bine düşürülmüştü.