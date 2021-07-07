Son Dakika: Boupendza transferinde sıcak gelişme! Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray, Trabzonspor Transfer Haberleri
Süper Lig'de yeni sezonun başlamasına yaklaşık 1 ay kala transfer hamleleri hız kazandı. Ligin devleri Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor kadrolarını güçlendirmek için çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürüyor...
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İşte Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor'daki son transfer gelişmeleri...
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GALATASARAY 10 NUMARASINI BULDU
Younes Belhanda ile yolların ayrılması sonrasında 10 numara arayan Cim Bom'un listesine iki Rumen girmişti: Nicolae Stanciu ve Olimpiu Morutan... Önceki gün Metin Oktay Tesisleri'ne ziyarete gelen Sarı-Kırmızılılar'ın efsaneleri Gheorghe Hagi ve Gheorghe Popescu'dan da iki vatandaşı için bilgi alınmıştı. Efsanelerden olumlu refarans gelince, Fatih Terim'in isteği üzerine Aslan harekete geçti. Önceliğini Stanciu'ya veren Cim Bom, Çek ekibi Slavia Prag'a 3.5-4 milyon Euro bandında bir teklif sunacak. 28 yaşındaki yıldıza da senelik 1.3 milyon Euro önerilecek. Terim'in uzun süredir takip ettiği başarılı oyuncu için yönetime de 'Şartlar zorlanılsın' raporu verdiği kaydedildi. (Fanatik)
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SADIK ÇİFTPINAR KALIYOR MU?
Fenerbahçe’nin tecrübeli stoperi Sadık Çiftpınar, idmanlarda gösterdiği performans ile dikkat çekiyor. Uzun süren sakatlığını atlatan ve formda bir görüntü sergileyen 28 yaşındaki stoper, teknik heyetin beğenisini topluyor. Topuk Yaylası’nda gerçekleştirilen kampta teknik direktör Vitor Pereira’nın dikkatini çeken isimler arasında yer alan Sadık Çiftpınar, forma savaşı için hazır bir görüntü sergiliyor. Sarı-lacivertli ekibe katıldığı günden beri gösterdiği performansla taraftarın beğenisini toplayan tecrübeli stoper, antrenmanlardaki hırsıyla ve mevcut yabancı kuralıyla beraber takımda kalmasına kesin gözüyle bakılıyor. Kendisine gelen bir çok teklifi geri çeviren Sadık Çiftpınar, Fenerbahçe’nin başarısı için yoğun çaba sarfediyor. Sarı-lacivertli ekibin başarılı futbolcusu Sadık Çiftpınar, antrenmanlarda rekabete hazır bir görüntü sergiledi. Fenerbahçe’nin bol rotasyonlu stoper hattında forma için mücadele veren tecrübeli oyuncu, teknik heyetin beğenisini toplamak için elinden gelen her şeyi sergiliyor. Çiftpınar, geçtiğimiz sezonlarda ise sakatlığı sebebiyle kadro listesi dışında kalarak Fenerbahçe’nin mali giderlerinde önemli bir fedakarlığa imza atmış ve maaşında indirime gitmişti.
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BEŞİKTAŞ BÜYÜK OYNUYOR: MERTENS
Şampiyonlar Ligi’nde güçlü bir takım ile mücadele etmek isteyen Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, uzun süredir takip ettiği Dries Mertens için yönetime rapor verdi. Siyah beyazlı takımın 8 önemli oyuncuya ihtiyacı bulunduğuna dikkat çeken Yalçın’ın, Napoli’de geride kalan sezonda sadece 18 kez 11’de şans bulan Belçikalı yıldızın kiralanması ya da satın alınması konusunda kulübü ile temasa geçilmesini istediği ortaya çıktı. Beşiktaş Dış Transferinden sorumlusu yöneticisi Erdal Torunoğulları ise Avrupa Şampiyonası’nda Belçika Milli Takımı’nın kadrosunda yer alan 34 yaşındaki yıldızı takip ettiklerini ve öncelikle oyuncunun gelmesi konusunda titiz bir çalışma içinde girdiklerini ifade etti. Siyah beyazlılar hem kulübü hem de temsilcileriyle Mertens konusunda nabız yokluyor.
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DZEKO'DAN FLAŞ F.BAHÇE AÇIKLAMASI!
Roma’da bir yıl daha sözleşmesi bulunmasına karşın, teknik direktör Jose Mourinho tarafından istenmeyen Dzeko’nun adı birçok takımla anılıyordu. Türkiye’den de Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe’nin listesinde olduğu bilinen yıldız oyuncunun transferindeki sır perdesi aralandı. Dzeko’nun, daha önce Türkiye’de forma giyen Bosnalı yakın bir futbolcu arkadaşına, “Şu ana kadar en ciddi teklif Fenerbahçe’den geldi. Görüşmelerimiz sürüyor” dediği öğrenildi. MLS kulüplerinin yanı sıra Birleşik Arap Emirlikleri’nden de teklifler alan Boşnak golcünün maliyeti hayli yüksek. Fenerbahçe, İtalyan kulübüne, yıllık 4.5 milyon Euro’luk kontratı üstlenmeyi teklif ederek Dzeko’yu 1 yıllığına kiralamayı, daha sonrası için de Bosnalı oyuncuyla ayrı bir sözleşme imzalamayı planlıyor. Mesut Özil gibi önemli bir isimle birlikte oynamaya sıcak bakan Dzeko’nun, Sarı Lacivertliler ile pazarlık halinde bulunduğu ifade ediliyor. (Fanatik)
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BEŞİKTAŞ COSTA'DAN HABER BEKLİYOR
Uzun süredir siyah-beyazlı kulübün transfer gündemini meşgul eden Diego Costa konusunda yeni gelişmeler yaşanması an meselesi. Beşiktaş, daha önce defalarca görüştüğü 32 yaşındaki İspanyol golcüye birkaç gün içinde son teklifini yapacak. Siyah-beyazlılarla ilk görüşmesinde 4 milyon euro maaş ve 2 milyon euro imza parası isteyen golcü oyuncuya 2.5 milyon euro maaş ve 1 milyon euro imza parası teklif edilmişti. Gelen haberlere göre yönetim bu rakamı artırarak Costa transferini bitirmeye çalışacak. Siyah-beyazlı kurmayların, tecrübeli futbolcunun menajeriyle görüşüp 3 milyon euro maaş + 1.5 milyon euro imza parası teklif edecekleri kaydedildi. 1 Ocak'tan beri boşta olan ve beklediği teklifleri alamayan Costa'nın Beşiktaş'ın son önerisine ne cevap vereceği merak konusu. 1.86 boyundaki forvet, bu rakamları da kabul etmezse Beşiktaş'ta Costa defteri tamamen kapanacak ve siyah-beyazlılar listesindeki diğer alternatiflere yönelecek. Sevilla'lı Luuk de Jong ismi ağırlık kazanacak. (Sabah)
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BARIŞ ALPER 1.5 MİLYON EUROYA BİTTİ
G.Saray, teknik direktör Fatih Terim’in kadroda görmek istediği Barış Alper Yılmaz’ın transferini bitirdi. 21 yaşındaki Alper ile 5 yıllık sözleşme imzalayan G.Saray, genç oyuncu için Keçiörengücü’ne 1.5 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek. Barış, 53 numaralı formayı giyecek. G.Saray’ın bu transfer sonrasında tüm hedefi Gedson için de imzaları atmak olacak. Aslan, Benfica’ya 10 milyon Euro’luk bir paket teklif etti.
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Fenerbahçe, Hatayspor'dan Gabonlu golcü Aaron Boupendza için yeniden girişimlere başladı. Sarı-laciverliler bu kez transferi noktalamak istiyor. 25 yaşındaki forvetin Akdeniz ekibiyle 1 yıl daha sözleşmesi bulunuyor. Konuyla ilgili A Spor canlı yayınında konuşan Sabah Gazetesi muhabiri Volkan Demir, "Fenerbahçe'nin Boupendza için ikinci bir girişimi var. Bu konuda Hatayspor tarafında da bir sessizlik var." ifadelerini kullandı. Fenerbahçe, geçen sezonun devre arasında da golcü futbolcuyu istemiş transfer gerçekleşmemişti. Gabonlu yıldızın adı, transferde İtalya Serie A ekiplerinden Atalanta ile de anılıyor. Hatayspor'un 1 yıl sözleşmesi kalan Boupendza'nın satışına sıcak baktığı ve oyuncu için ciddi bir bonservis bedeli talep ettiği belirtildi. (Sabah)
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BURAK KAPACAK İÇİN GİRİŞİMLER BAŞLADI
Beşiktaş transfer listesine Bursaspor’dan Burak Kapacak’ı dahil etti. Yeni sezon öncesi takımdaki yerli oyuncu sayısını artırmak isteyen siyah beyazlılar, Burak için girişimlere başladı. 21 yaşındaki oyuncunun yeşil-beyazlı kulüp ile 2024’e kadar sözleşmesi bulunuyor. Beşiktaş yönetimi öncelikle Bursaspor ile bonservis bedeli konusunda anlaşmaya çalışacak. Kulüpler arasında anlaşma sağlanması halinde Burak Beşiktaş ile 5 yıllık sözleşme imzalayacak. (Milliyet)
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MOURINHO'NUN GÖZÜ MERİH'TE
Uzun süredir Juventus'taki geleceği belirsizliğini koruyan milli futbolcu Merih Demiral'ın transferine dair yeni gelişmeler yaşanıyor. Teknik direktörlüğe Jose Mourinho'yu getiren Roma'nın, Merih Demiral'ı ana transfer hedeflerinden biri olarak belirlediği ifade edildi. Habere göre Mourinho'nun savunmacı transferi için Merih'in doğru tercih olduğunu ve Smalling'e Manchester United döneminden bu yana güvenmediğinden Merih'i kadrosunda görmek istediği belirtildi. Merih'in Juventus'ta artık yedek kalmak istemediği ve bu nedenle ayrılmaya istekli olduğu kaydedilirken Roma'nın Juventus'la olan iyi ilişkilerini bu transferde devreye sokacağı ifade edildi. Roma'nın, Juventus'un istediği 40 milyon Euro bonservis bedelini ödemeye yanaşmayacağı ancak Dzeko ve Lorenzo Pellegrini'yi isteyen Juventus'a Merih'i takasta kullanma teklifi yapabileceği öne sürüldü.
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G.SARAY'DA ATAKAN SÜRPRİZİ
Önümüzdeki sezon yabancı sınırının 8+6 olarak uygulanacak olması nedeniyle Galatasaray yerlilere de yöneldi. Kaan Ayhan ve Barış Alper Yılmaz'ın transferleri için yoğun mesai harcayan Aslan'ın gündemine gurbetçi bir stoper girdi: Atakan Karazor... Alman ekibi Stuttgart ile geçen sezon 21 maça çıkan 24 yaşındaki oyuncu için Cim Bom maliyet araştırmalarına başladı. Stuttgart ile 2 yıl daha sözleşmesi bulunan başarılı oyuncunun, Türkiye'ye sıcak bakabileceği öğrenildi. Yerli sayısını artırmak isteyen Fatih Terim'in de Atakan için istekli olduğu kaydedildi. (Fanatik)
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ALPER POTUK SÜPER LİG'DE KALDI
Ankaragücü ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Alper Potuk'un yeni takımı belli oldu. Tecrübeli oyuncu, yeni sezonda Çaykur Rizespor'un başarısı için ter dökecek. Ankaragücü'nün kampından ayrılan Alper, Karadeniz ekibiyle her konuda anlaştı. (Milliyet)
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GHEZZAL'DA MUTLU SON YAKIN
Transferin en gözde ismi Rachid Ghezzal'ın hangi takıma transfer olacağı merak ediliyor. Geçtiğimiz sezon Beşiktaş'ın çifte kupa sevinci yaşamasında büyük pay sahibi olan Cezayirli yıldız için Galatasaray da devreye girdi. Sarı Kırmızılılar önce Ghezzal'ın kulübü Leicester City ile ardından oyuncunun menajeriyle pazarlık aşamasına geçti. Galatasaray'ın bu hamesinin ardından Beşiktaş, Ghezzal için girişimlerini hızlandırdı. Galatasaray ve Beşiktaş'ın Ghezzal için girişimleri devam ederken İngiltere'den gündeme bomba gibi düşecek bir iddia daha geldi. Leicester City'ye yakınlığı ile bilinen leicestermercury'de yer alan habere göre Ghezzal kalıcı bir sözleşmeyle Leicester City'den ayrılmak üzere. Haberde Riyad Mahrez'in yerini doldurmak için transfer edilen Ghezzal'ın geçtiğimiz sezon Beşiktaş'ta muhteşem bir performans sergilediği ve Beşiktaş'la Leicester City arasında yapılan pazarlıklarla son aşamaya gelindiği iddia edildi. Rachid Ghezzal'ın kariyerine Beşiktaş'ta devam etmek istediği aktarılırken Siyah Beyazlıların, Ghezzal'ın bonservisini alacağı vurgulandı. İki kulüp arasında yapılan görüşmelerin kısa süre içnide netlik kazanacağı aktarıldı. (Milliyet)
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EKUBAN'A TEKLİF VAR
3 senedir Bordo-Mavili formayı terleten Ekuban, ayrılığın kapısında... Sözleşmesinin bitimine 1 yıl kala kariyerine Avrupa’da devam etmek isteyen Ganalı futbolcunun en ciddi talibi St. Etienne. Geçen sezondan beri Ekuban’ı kadrosuna katmaya çalışan Fransız ekibi, yine devrede. Le10sport.com’un haberine göre, Ligue 1 temsilcisi bu transferde maksimum 4 milyon Euro seviyelerine çıkacak. Trabzonspor ’un ise 6 milyon Euro talep ettiği öne sürüldü. 27 yaşındaki başarılı hücumcu, sevgilisi İtalya’da yaşadığı için Serie A takımlarına öncelik verse de St. Etienne’in ilgisine de soğuk yaklaşmıyor. (Fanatik)
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MESUT KOLASINAC İÇİN DEVREYE GİRDİ
Teknik direktör sorununu Vitor Pereira ile çözen Fenerbahçe, artık transfere ağırlık verdi. Topuk Yaylası'nda sezon hazırlıklarına başlayan Fenerbahçe'de takıma yapılacak transferler merak ediliyor. Fenerbahçe'de Serdar Dursun ve Caulker transferinden sonra bir transfer daha bitmek üzere. Sol bek için aranan isim Mesut Özil'in eski takımı Arsenal'de bulundu. Geçen sezonu kiralık olarak Alman ekibi Schalke'de geçiren, İngiliz kulübüyle bir yıl daha sözleşmesi olan Sead Kolasinac için devreye eski takım arkadaşı ve yakın dostu Mesut Özil girdi. Sözleşmesi Haziran 2022'de sona erecek olan yıldız futbolcunun 6,5 milyon euroluk bonservis bedeli bulunuyor. (Sabah)