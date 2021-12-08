Son Dakika: Borussia Dortmund - Beşiktaş maçı sonrası fatura onlara kesildi! "Neden ilk 11'de başladılar, emeği geçenler bir bir gitsin..."
Temsilcimiz Beşiktaş, deplasmanda Borussia Dortmund'a 5-0 mağlup olarak UEFA Şampiyonlar Ligi macerasını puansız tamamladı. Güntekin Onay ve Nihat Kahveci, siyah beyazlı ekibin ayrıca gol yeme rekoru kırdığı bu sezonki Devler Ligi performansını sert bir dille eleştirdi.
PUANSIZ VEDA
UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu 6’ncı ve son hafta maçında Beşiktaş, Almanya temsilcisi Borussia Dortmund’a 5-0 mağlup oldu.
Bu sonuçla birlikte Beşiktaş grubu puansız son sırada tamamladı. Borussia Dortmund ise 9 puanla grubu 3’üncü sırada noktaladı. Alman ekibi, yoluna UEFA Avrupa Ligi’nde devam edecek.
FENERBAHÇE'DEN SONRA BİR İLK
Şampiyonlar Ligi'nde grup aşamasını puan alamadan tamamlayan Beşiktaş, Fenerbahçe'nin 20 yıl önceki performansının aynısını sergileyerek tarihe geçti. Siyah-beyazlılar ayrıca, yediği 19 golle rekor kırdı.
BEŞİKTAŞ GOL YEME REKORU KIRDI
Beşiktaş Fenerbahçe'nin 2001/02 sezonundaki performansından sonra Şampiyonlar Ligi grup aşamasını puansız tamamlayan 2. Türk takımı olurken, yediği 19 golle de rekor kırdı.
GÜNTEKİN ONAY: ANLAMIYORUM
Beşiktaş’ın Şampiyonlar Ligi eziyeti dün gece yine bir hezimet ile sona erdi. Ne yazık ki ekranları başındaki futbolseverler dün geceyi içleri acıyarak seyretmek durumunda kaldılar. Maç kaybedebilirsin, farklı da yenilebilirsin.
Dortmund’un grupta iddiası kalmamış. Tribünde seyircisi de yok. Formalite maçı oynuyorlar ve adamlar kendilerini sıkmadı. Bıraktım puanı, prestiji; dünkü maçta galibiyetin mevcut kur ile karşılığı 2.8 milyon Euro. Yani 43 milyon TL.
Neden Dortmund maçına elindeki en güçlü kadroyla çıkmazsın? Neden sezon başından beri hiçbir varlık gösteremeyen Kenan ilk 11’de ve Ghezzal otururken sağ açık oynuyor? Bu ısrar niçin?
VIDA'YI NEDEN OYUNA ALMADIN?
VAR çağırmasına rağmen kendisini havuza atlar gibi yere bırakan Dahoud’un pozisyonunu izleyip de penaltı diye ısrar eden Fransız hakem müsveddesi, kademede Montero varken bir de kırmızı gösterdi; facianın kıvılcımını ateşledi.
Haaland yükselirken herkes sadece kafasını çevirip baktı. Dünkü hezimetin, son 15 resmi maçtaki acı tablonun sorumlusu kim? Ve son olarak: Beşiktaş, ne zamandan beri böyle peşinen üst üste mağlubiyetleri kabul eden bir takıma dönüştü?
NİHAT KAHVECİ: EMEĞİ GEÇENLER BİR BİR GİTSİN
Şampiyonlar ligi 0 puan kime yazar? Direk Sergen Yalçın Hoca derim ben. Katılanlar?? Maçı izlemek istemiyorum maalesef... Bu kadar kötü bir tarih yazılamazdı Beşiktaş adına. Emeği geçenler bir bir gitsin derim... -16 avaraj 0 puan… Helal olsun bu tarihi hezimete. Yazık.