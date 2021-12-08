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GeriFutbol Son Dakika: Borussia Dortmund - Beşiktaş maçı sonrası fatura onlara kesildi! "Neden ilk 11'de başladılar, emeği geçenler bir bir gitsin..."
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Futbol
Haber Giriş: 08 Aralık 2021 - 08:07 | 

Son Dakika: Borussia Dortmund - Beşiktaş maçı sonrası fatura onlara kesildi! "Neden ilk 11'de başladılar, emeği geçenler bir bir gitsin..."

Temsilcimiz Beşiktaş, deplasmanda Borussia Dortmund'a 5-0 mağlup olarak UEFA Şampiyonlar Ligi macerasını puansız tamamladı. Güntekin Onay ve Nihat Kahveci, siyah beyazlı ekibin ayrıca gol yeme rekoru kırdığı bu sezonki Devler Ligi performansını sert bir dille eleştirdi.

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1PUANSIZ VEDA

PUANSIZ VEDA

UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu 6’ncı ve son hafta maçında Beşiktaş, Almanya temsilcisi Borussia Dortmund’a 5-0 mağlup oldu.
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Borussia Dortmund’a galibiyeti getiren golleri 29’uncu dakikada Malen, 45+2’nci dakikada penaltıdan ve 53’üncü dakikada Reus, 68 ve 81’inci dakikalarda ise Haaland kaydetti. Beşiktaş’ta Welinton, 43’üncü dakikada direkt kırmızı kartla oyun dışında kaldı.
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Bu sonuçla birlikte Beşiktaş grubu puansız son sırada tamamladı. Borussia Dortmund ise 9 puanla grubu 3’üncü sırada noktaladı. Alman ekibi, yoluna UEFA Avrupa Ligi’nde devam edecek.
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Grubun diğer karşılaşmasında ise Sporting’i 4-2 mağlup eden Ajax, grubu 6’da 6 ile kapattı ve 18 puanla adını bir üst tura yazdırdı. Sporting ise 9 puanla 2’nci olarak gruptan çıktı.
5FENERBAHÇEDEN SONRA BİR İLK

FENERBAHÇE'DEN SONRA BİR İLK

Şampiyonlar Ligi'nde grup aşamasını puan alamadan tamamlayan Beşiktaş, Fenerbahçe'nin 20 yıl önceki performansının aynısını sergileyerek tarihe geçti. Siyah-beyazlılar ayrıca, yediği 19 golle rekor kırdı.
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Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı 6 maçtan da mağlubiyetle ayrılan ve grup aşamasını puansız tamamlayan siyah-beyazlılar, Fenerbahçe'nin 20 yıl önceki performansını tekrarladı.
7BEŞİKTAŞ GOL YEME REKORU KIRDI

BEŞİKTAŞ GOL YEME REKORU KIRDI

Beşiktaş Fenerbahçe'nin 2001/02 sezonundaki performansından sonra Şampiyonlar Ligi grup aşamasını puansız tamamlayan 2. Türk takımı olurken, yediği 19 golle de rekor kırdı.
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Siyah-beyazlılar, Avrupa kupaları tarihinde grup aşamalarında en fazla gol yediği sezonu geride bırakmış oldu. Peki spor yorumcuları bu tablo hakkında ne dedi?
9GÜNTEKİN ONAY: ANLAMIYORUM

GÜNTEKİN ONAY: ANLAMIYORUM

Beşiktaş’ın Şampiyonlar Ligi eziyeti dün gece yine bir hezimet ile sona erdi. Ne yazık ki ekranları başındaki futbolseverler dün geceyi içleri acıyarak seyretmek durumunda kaldılar. Maç kaybedebilirsin, farklı da yenilebilirsin.
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Bunlar futbolda var ancak futbolun doğasında olmayan şey rakip ve koşullar ne olursa olsun sahaya adeta yenilgiyi bu kadar peşinen kabul ederek çıkmak.
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Dortmund’un grupta iddiası kalmamış. Tribünde seyircisi de yok. Formalite maçı oynuyorlar ve adamlar kendilerini sıkmadı. Bıraktım puanı, prestiji; dünkü maçta galibiyetin mevcut kur ile karşılığı 2.8 milyon Euro. Yani 43 milyon TL.
12KENAN VE NECİP NEDEN İLK 11DE

KENAN VE NECİP NEDEN İLK 11'DE?

Bir başka anlaşılmaz konu: Dortmund maçı salı gecesi, bir sonraki Kayseri maçıpazar akşamı. Yani 5 gün var. Ligde zaten havluyu atmışsın lider ile aradaki puan farkı 18!
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Neden Dortmund maçına elindeki en güçlü kadroyla çıkmazsın? Neden sezon başından beri hiçbir varlık gösteremeyen Kenan ilk 11’de ve Ghezzal otururken sağ açık oynuyor? Bu ısrar niçin?
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Rosier yedek otururken asla sağ bekte başarılı olamamış bir Necip neden yine sağ bek başlıyor? Oğuzhan niçin 1 dakika bile süre almıyor?
15VIDAYI NEDEN OYUNA ALMADIN

VIDA'YI NEDEN OYUNA ALMADIN?

VAR çağırmasına rağmen kendisini havuza atlar gibi yere bırakan Dahoud’un pozisyonunu izleyip de penaltı diye ısrar eden Fransız hakem müsveddesi, kademede Montero varken bir de kırmızı gösterdi; facianın kıvılcımını ateşledi.
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Tamam da Sergen Hoca, hezimet bağıra bağıra geliyor, neden hemen Vida’yı oyuna almak yerine Necip’i stopere çektin? Nitekim Reus parkta yürü gibi ceza sahasında Necip’in sağından atıp solundan geçti, golü attı.
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Haaland yükselirken herkes sadece kafasını çevirip baktı. Dünkü hezimetin, son 15 resmi maçtaki acı tablonun sorumlusu kim? Ve son olarak: Beşiktaş, ne zamandan beri böyle peşinen üst üste mağlubiyetleri kabul eden bir takıma dönüştü?
18NİHAT KAHVECİ: EMEĞİ GEÇENLER BİR BİR GİTSİN

NİHAT KAHVECİ: EMEĞİ GEÇENLER BİR BİR GİTSİN

Şampiyonlar ligi 0 puan kime yazar? Direk Sergen Yalçın Hoca derim ben. Katılanlar?? Maçı izlemek istemiyorum maalesef... Bu kadar kötü bir tarih yazılamazdı Beşiktaş adına. Emeği geçenler bir bir gitsin derim... -16 avaraj 0 puan… Helal olsun bu tarihi hezimete. Yazık.
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