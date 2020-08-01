Son Dakika bomba transfer haberleri | Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor...

FENERBAHÇE'DEN HULK TRANSFERİ İÇİN İLK HAMLE Vedat Muriç'in takımdan ayrılması durumunda yerine getirilecek oyuncu için de çalışmalarını hızlandırdı. TRT Spor'da yer alan habere göre; Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Brezilyalı yıldız Hulk ile bir görüşme yaptı. Çin’in Shanghai SIPG takımında forma giyen 34 yaşındaki oyuncu, "Türkiye, Portekiz, İngiltere, İspanya, İtalya, Almanya’nın dışında Çin'den de bir teklif aldım” şeklinde konuşmuştu. SIPG ile sözleşmesi 31 Aralık’ta bitecek olan yıldız futbolcu, daha önce Çin’de forma giymeye devam etmeyeceğini de açıklamıştı.