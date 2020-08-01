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Hürriyet
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Futbol
Haber Giriş: 01 Ağustos 2020 - 10:10,

Son Dakika bomba transfer haberleri | Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor...

Süper Lig'de sezonun bitmesiyle devler transfer bombalarını patlatmaya başladı.

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Güne damga vuran transfer bombası ise Hulk oldu Dünyaca ünlü golcü ile ilk görüşme gerçekleşti. İşte tek sayfada günün tüm transfer haberleri..

2NOVAK FENERBAHÇE İŞİ TAMAM
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NOVAK FENERBAHÇE İŞİ TAMAM

Trabzonspor’dan senelik 850 bin Euro net kazanan tecrübeli sol bek, Bordo-Mavili ekip ile anlaşma sağlayamadı. Hasan Ali’nin takımdan ayrılması beklenirken, yerinin ise Çek oyuncu ile doldurulması hedefleniyor. Kanarya, Filip Novak ile büyük ölçüde anlaştı. Ancak sadece ufak pürüzler kaldı. Yıldız oyuncu ile yapılacak atılacak. Bu sezon 42 maçta 10 kaydeden Novak, lige damga arada da detaylar kalan görüşmede imzalar sonra giderildikten gol vurmuştu.

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TANITIMDA BİLE YOK! ELVEDA FALCAO...

Falcao'nun Galatasaray’daki geleceği artık soru işareti... Bu sezon sadece 22 maçta forma giyen ve bir o kadarını sakatlıklar nedeniyle kaçıran Kolombiyalı futbolcunun ayrılığı yolunda ilk sinyal forma tanıtımında geldi. Sarı kırmızılı kulüp, geçtiğimiz günlerde hazırladığı yeni sezon formalarının tanıtım klibinde Falcao’ya yer vermedi. Kolombiyalı futbolcu, Instagram ve Twitter’da Galatasaray Kulübü’nden milyonlarca fazla takipçisi olmasına rağmen yönetim tarafından tercih edilmedi. Sarı kırmızılı yöneticiler bununla da kalmayıp; Falcao’dan yılda 2 milyon Euro’yu bulan bonuslarından vazgeçmesini istedi. Oyuncuyla yolların ayrılması bekleniyor.

4WELİNTON BEŞİKTAŞTA
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WELİNTON BEŞİKTAŞ'TA

Beşiktaş, bir süredir kadrosuna katmak istediği Welinton'un transferini bitiriyor. TRT Spor'da yer alan habere göre; Beşiktaş, 31 yaşındaki savunma oyuncusu için Alanyaspor ile anlaşmaya vardı. Haberde siyah-beyazlıların bu transfer karşılığında Fatih Aksoy'un bonservisiyle Alanyaspor'a verdiği belirtildi. Akdeniz ekibinde bu sezon 27 maça çıkan 31 yaşındaki stoper, 3 gol attı.

5GÖKHANIN İMZASI AN MESELESİ
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GÖKHAN'IN İMZASI AN MESELESİ

35 yaşındaki tecrübeli futbolcunun, Fenerbahçe’ye transfer olabilmesi için artık önünde hiçbir engel olmadı. Gökhan Gönül, Beşiktaş Yönetimi’ne ayrılık talebini ilettikten sonra Sarı-Lacivertli formayı giyecek. Bu arada yıldız sağ bek ile yapılacak sözleşmenin ayrıntıları da belli olmaya başladı. Ulaşılan bilgiye göre, Gökhan, Kanarya ile 1+1 yıllık sözleşme imzalayarak eski kulübüne dönecek. Beşiktaş ile son bir kez görüşeceği öğrenilen Gökhan, anlaşamaması halinde Fener’e imzayı atacak

6EROL BULUT İSTEDİ, FENERBAHÇELİ OLUYOR
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EROL BULUT İSTEDİ, FENERBAHÇELİ OLUYOR

Erol Bulut’un, Alanyaspor’dan öğrencisi olan İngiliz stoper, Süper Lig’in en istikrarlı isimlerinden biri olarak dikkat çekmişti. Bulut vasıtasıyla transfer edilmesi planlanan 28 yaşındaki savunmacı ile yapılan görüşmelerde artık sona gelindi. Steven Caulker’in, gelecek sezon Sarı-Lacivertli formayı giymesine kesin gözüyle bakılıyor. Yıldız oyuncunun birçok isim gibi bayramdan sonra Fenerbahçe’ye imza atmasının beklendiği edinilen bilgiler arasında yer alıyor.

7AYKUT KOCAMANIN PRENSİ BEŞİKTAŞA
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AYKUT KOCAMAN'IN PRENSİ BEŞİKTAŞ'A

Elneny'yle yolları ayıran, Fatih Öztürk'ü de Wellinton karşılığında Alanyaspor'a veren Beşiktaş'ta şimdiki hedef Jens Jönsson... HaberGlobal'in geçtiği bilgiye göre, yönetici Erdal Torunoğulları Danimarkalı oyuncunun transferi için görüşmelerde bulundu. Tarafların ilerleyen günlerde bir kez daha bir araya geleceği belirtildi. 27 yaşındaki Danimarkalı bu sezon toplam 32 maça çıktı ve 1 gol 1 asistlik performans sergiledi. (Fanatik)

8BAS DOST İLE GÖRÜŞME
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BAS DOST İLE GÖRÜŞME

Yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, golcü transferini flaş bir isimle gerçekleştirmeye hazırlanıyor. Sarı-Lacivertliler, Eintracht Frankfurt forması giyen tecrübeli golcü Bas Dost için devreye girdi. Fenerbahçe'nin yıldız oyuncunun transferini bitirmek adına bugün görüşmelerde bulunacakken Sarı-Lacivertliler, Bas Dost'u kiralık olarak kadrosuna katmak istiyor. 31 yaşındaki golcü oyuncu, Sporting'deki başarılı dönemi sonrası Frankfurt'ta düzenli olarak istediği 11 şansını bulmakta zorlanmıştı.

9SİVASSPORDA SERDAR DURSUN SESLERİ
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SİVASSPOR'DA SERDAR DURSUN SESLERİ

Önümüzdeki sezon UEFA Avrupa Ligi’ne direkt gruplardan katılacak olan Sivasspor, transferde harekete geçti. Yiğidolar, Almanya’da attığı 19 golle müthiş bir dönem geçiren ve Trabzonspor’un da listesinde bulunan forvet Serdar Dursun’un peşinde... (Fanatik)

10FENERBAHÇEDEN HULK TRANSFERİ İÇİN İLK HAMLE
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FENERBAHÇE'DEN HULK TRANSFERİ İÇİN İLK HAMLE

Vedat Muriç'in takımdan ayrılması durumunda yerine getirilecek oyuncu için de çalışmalarını hızlandırdı. TRT Spor'da yer alan habere göre; Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Brezilyalı yıldız Hulk ile bir görüşme yaptı. Çin’in Shanghai SIPG takımında forma giyen 34 yaşındaki oyuncu, "Türkiye, Portekiz, İngiltere, İspanya, İtalya, Almanya’nın dışında Çin'den de bir teklif aldım” şeklinde konuşmuştu. SIPG ile sözleşmesi 31 Aralık’ta bitecek olan yıldız futbolcu, daha önce Çin’de forma giymeye devam etmeyeceğini de açıklamıştı.

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