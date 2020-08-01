Son Dakika bomba transfer haberleri | Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor...
Süper Lig'de sezonun bitmesiyle devler transfer bombalarını patlatmaya başladı.
Güne damga vuran transfer bombası ise Hulk oldu Dünyaca ünlü golcü ile ilk görüşme gerçekleşti. İşte tek sayfada günün tüm transfer haberleri..
NOVAK FENERBAHÇE İŞİ TAMAM
Trabzonspor’dan senelik 850 bin Euro net kazanan tecrübeli sol bek, Bordo-Mavili ekip ile anlaşma sağlayamadı. Hasan Ali’nin takımdan ayrılması beklenirken, yerinin ise Çek oyuncu ile doldurulması hedefleniyor. Kanarya, Filip Novak ile büyük ölçüde anlaştı. Ancak sadece ufak pürüzler kaldı. Yıldız oyuncu ile yapılacak atılacak. Bu sezon 42 maçta 10 kaydeden Novak, lige damga arada da detaylar kalan görüşmede imzalar sonra giderildikten gol vurmuştu.
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