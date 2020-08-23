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Hürriyet
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Futbol
Haber Giriş: 23 Ağustos 2020 - 13:12 | 

Son Dakika | Bir devir kapanmak üzere! Barcelona'da herkes Messi derken...

Tarihi başarılarla dolu Barcelona, son yılların en kötü günlerini yaşıyor...

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Barcelona'da Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih'e 8-2 yenilmenin bedeli çok ağır oldu.

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Önce teknik direktör Setien ile yollar ayrıldı, ardından Lionel Messi'nin takımdan ayrılacağı dedikoduları güçlü bir şekilde çıkmaya başladı.

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Barcelona Başkanı Bartomeu, 'Messi kalacak' dese de İspanyol basını, ayrılığın çok güçlü bir ihtimal olduğunu belirtiliyor.

5TAKIMDA KALMAYACAĞINI SÖYLEDİ
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TAKIMDA KALMAYACAĞINI SÖYLEDİ

Hatta Lionel Messi'nin yeni teknik direktör Ronald Koeman ile görüştüğü ve geleceğini Barcelona'da görmediğini söylediği ifade ediliyor.

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SADECE MESSI DEĞİL...

Barcelona, Lionel Messi depremi yaşarken dünya devinde yaşananlar sadece Messi ile sınırlı kalmadı...

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İspanyol ekibi, 8 gollü yenilginin ardından sarsıntılı günler geçirirken kulüp yönetimi, kadronun neredeyse tamamını satmaya karar verdi!

8ÇOĞU GİDİYOR
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ÇOĞU GİDİYOR!

Takımdan ilk gönderilecek isimlerin başında ise Luis Suarez, Ivan Rakitic, Griezmann, Arturo Vidal, Dembele gibi yıldız futbolcular geliyor.

9EN AZ YARISI...
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EN AZ YARISI...

İspanyol Marca gazetesinin haberine göre bu transfer döneminde Barcelona kadrosunun en az yarısı değişmiş olacak.

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Bayern mağlubiyetinin ardından Gerard Pique de ayrılık sinyali vermiş ve ''Bu takımda artık bir kan değişikliği gerek. Benim de gitmem gerekiyorsa giderim'' demişti.

11SUAREZİN YENİ ADRESİ
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SUAREZ'İN YENİ ADRESİ

Takımın yıldız futbolcularından Luis Suarez'in ya Ajax'a ya da MLS'e gitmesi bekleniyor.

12ARKAMDAN KONUŞMASINLAR
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'ARKAMDAN KONUŞMASINLAR!'

Suarez, hakkında çıkan transfer iddialarına cevap olarak ''Barcelona beni göndermek istiyorsa arkamdan konuşmasın, yüzüme söylesin'' diyerek Barça'daki krizin ne kadar büyük olduğunu göstermişti.

13YÖNETİM GİTMELİ
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'YÖNETİM GİTMELİ!'

Taraftarlar ise futbolcularla birlikte başkan Bartomeu'nun ve tüm yönetimin gitmesi gerektiğini düşünüyor.

14İSTİFA KOLAYA KAÇMAKTIR
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'İSTİFA KOLAYA KAÇMAKTIR'

Bartomeu, istifa etmeyeceğini, istifanın kolaya kaçmak olduğunu ve sonuna kadar savaşacağını söylemişti.

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