Son Dakika | Bir devir kapanmak üzere! Barcelona'da herkes Messi derken...

Barcelona'da Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih'e 8-2 yenilmenin bedeli çok ağır oldu.Önce teknik direktör Setien ile yollar ayrıldı, ardından Lionel Messi'nin takımdan ayrılacağı dedikoduları güçlü bir şekilde çıkmaya başladı.Barcelona Başkanı Bartomeu, 'Messi kalacak' dese de İspanyol basını, ayrılığın çok güçlü bir ihtimal olduğunu belirtiliyor. Hatta Lionel Messi'nin yeni teknik direktör Ronald Koeman ile görüştüğü ve geleceğini Barcelona'da görmediğini söylediği ifade ediliyor.Barcelona, Lionel Messi depremi yaşarken dünya devinde yaşananlar sadece Messi ile sınırlı kalmadı...İspanyol ekibi, 8 gollü yenilginin ardından sarsıntılı günler geçirirken kulüp yönetimi, kadronun neredeyse tamamını satmaya karar verdi! Takımdan ilk gönderilecek isimlerin başında ise Luis Suarez, Ivan Rakitic, Griezmann, Arturo Vidal, Dembele gibi yıldız futbolcular geliyor. İspanyol Marca gazetesinin haberine göre bu transfer döneminde Barcelona kadrosunun en az yarısı değişmiş olacak.Bayern mağlubiyetinin ardından Gerard Pique de ayrılık sinyali vermiş ve ''Bu takımda artık bir kan değişikliği gerek. Benim de gitmem gerekiyorsa giderim'' demişti. Takımın yıldız futbolcularından Luis Suarez'in ya Ajax'a ya da MLS'e gitmesi bekleniyor. Suarez, hakkında çıkan transfer iddialarına cevap olarak ''Barcelona beni göndermek istiyorsa arkamdan konuşmasın, yüzüme söylesin'' diyerek Barça'daki krizin ne kadar büyük olduğunu göstermişti.Taraftarlar ise futbolcularla birlikte başkan Bartomeu'nun ve tüm yönetimin gitmesi gerektiğini düşünüyor.Bartomeu, istifa etmeyeceğini, istifanın kolaya kaçmak olduğunu ve sonuna kadar savaşacağını söylemişti.