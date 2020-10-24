Son Dakika | Beşiktaş'tan Welinton için transfer açıklaması!

Beşiktaş'tan yapılan açıklamada şu sözler kullanıldı;

Futbolcumuz Welinton Souza’nın Suudi Arabistan’ın Al Hilal kulübüne transfer olacağı yönünde medyada bir süredir yer alan haberler tamamen gerçek dışıdır.

Kulübümüze, Welinton Souza için ne haberde iddia edilen kulüpten ne de başka bir kulüpten herhangi bir teklif gelmemiştir.

Taraftarlarımızdan bu tarz haberlere itibar etmemelerini önemle rica eder, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız.

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