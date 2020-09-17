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GeriFutbol Son Dakika | Beşiktaş'tan Fenerbahçe'yi kızdıran teklif!
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Hürriyet
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Futbol
Haber Giriş: 17 Eylül 2020 - 08:58 | 

Son Dakika | Beşiktaş'tan Fenerbahçe'yi kızdıran teklif!

Bir dönem Fenerbahçe'nin gündemine olan Nikola Kalinic ile el sıkışan Beşiktaş, sarı lacivertli ekibin bir başka yıldızıyla daha ilgilenmeye başladı ve o teklif ortaya çıktı.

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Beşiktaş'ta transfer çalışmaları sürüyor. Siyah beyazlı ekip, Nikolo Kalinic'in ardından bir kez daha Fenerbahçe'nin uzun süredir ilgilendiği bir isme teklif götürdü. İşte detaylar...

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Süper Lig’de yeni sezonda tüm planlamasını şampiyonluk üzerine yapan Siyah-Beyazlılar, bu doğrultuda kadrosunu güçlendirmek için yoğun bir çalışma içerisinde bulunuyor.

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Teknik direktör Sergen Yalçın’ın isteği doğrultusunda; Fabrice N’Sakala, Welinton Souza, Francisco Montero, Bernard Mensah, Atakan Üner ve son olarak da Josef de Souza’yı renklerine bağlayan Kara Kartal’da gözler, forvete çevrildi.

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Fanatik'te yer alan habere göre; Kabarık listeden son olarak Nikola Kalinic’in üzerine yoğunlaşan yönetim, 32 yaşındaki futbolcuyla garanti para artı bonuslar olmak üzere 2.5 milyon Euro’ya anlaştı.

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Tecrübeli ismin, 1 yıllık daha sözleşmesinin bulunduğu Atletico Madrid’den bonservisini alıp gelmesini bekleyen Beşiktaş’a, Kalinic’ten yeni bir mesaj geldiği ortaya çıktı.

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Teknik direktör Sergen Yalçın’ın da ısrarla alınmasını istediği başarılı oyuncunun, menaceri aracılığıyla Beşiktaş’tan 1 hafta daha süre istediği belirtildi.

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Kalinic’in, bu süre içerisinde Atletico’dan bonservisini alıp ardından bonservisi elinde olarak geleceğini ilettiği öğrenildi.

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Yıldız futbolcudan gelen bu talebi kabul eden yönetim, beklemeye geçti. Atletico Madrid’in de oyuncusuyla yollarını ayırmaya sıcak baktığı, tarafların son pürüzleri gidermek için görüşme halinde olduğu ifade edildi.

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Ancak Beşiktaş'ta forvet için tek adayın Nikolo Kalinic olmadığı ve yine Fenerbahçe'nin listesine yer alan bir başka isimle ilgilenildiği ortaya çıktı.

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Siyah-beyazlılar, bonservisi Çin ekibi Shenzen'de bulunan ve Benfica'da kiralık olarak forma giyen Dyego Sousa için de temaslarını sürdürüyor.

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Kartal'ın gündemine gelen son isim ise Fenerbahçe'nin de ilgilendiği Mbwana Samatta oldu.

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Beşiktaş yönetimi, kiralamak istediği Tanzanyalı forvetin kulübü Aston Villa'ya fiyat sordu.

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27 yaşındaki futbolcunun İngiliz ekibinde fazla forma şansı bulamadığı için ayrılığa sıcak baktığı belirtildi.

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Aston Villa, geçtiğimiz sezonun devre arasında Mbwana Samatta'yı 10.5 milyon Euro bedelle Genk'ten kadrosuna katmıştı.

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2019-20 sezonunda ilk yarıyı Genk'te geçiren Samatta, ikinci yarıda ise İngiltere'de 16 resmi maça çıkmış ve sadece 2 gol atabilmişti. (Sabah)

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'Nkoudou için kronik sakat dedim ama aslında bilmiyorum ağzımdan çıktı'

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, siyah beyazlı ekibin gündemine dair açıklamalarda bulundu.

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