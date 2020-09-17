Son Dakika | Beşiktaş'tan Fenerbahçe'yi kızdıran teklif!
Bir dönem Fenerbahçe'nin gündemine olan Nikola Kalinic ile el sıkışan Beşiktaş, sarı lacivertli ekibin bir başka yıldızıyla daha ilgilenmeye başladı ve o teklif ortaya çıktı.
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Abone Ol
Beşiktaş'ta transfer çalışmaları sürüyor. Siyah beyazlı ekip, Nikolo Kalinic'in ardından bir kez daha Fenerbahçe'nin uzun süredir ilgilendiği bir isme teklif götürdü. İşte detaylar...
2
Abone Ol
Süper Lig’de yeni sezonda tüm planlamasını şampiyonluk üzerine yapan Siyah-Beyazlılar, bu doğrultuda kadrosunu güçlendirmek için yoğun bir çalışma içerisinde bulunuyor.
3
Abone Ol
Teknik direktör Sergen Yalçın’ın isteği doğrultusunda; Fabrice N’Sakala, Welinton Souza, Francisco Montero, Bernard Mensah, Atakan Üner ve son olarak da Josef de Souza’yı renklerine bağlayan Kara Kartal’da gözler, forvete çevrildi.
4
Abone Ol
Fanatik'te yer alan habere göre; Kabarık listeden son olarak Nikola Kalinic’in üzerine yoğunlaşan yönetim, 32 yaşındaki futbolcuyla garanti para artı bonuslar olmak üzere 2.5 milyon Euro’ya anlaştı.
5
Abone Ol
Tecrübeli ismin, 1 yıllık daha sözleşmesinin bulunduğu Atletico Madrid’den bonservisini alıp gelmesini bekleyen Beşiktaş’a, Kalinic’ten yeni bir mesaj geldiği ortaya çıktı.
6
Abone Ol
Teknik direktör Sergen Yalçın’ın da ısrarla alınmasını istediği başarılı oyuncunun, menaceri aracılığıyla Beşiktaş’tan 1 hafta daha süre istediği belirtildi.
7
Abone Ol
Kalinic’in, bu süre içerisinde Atletico’dan bonservisini alıp ardından bonservisi elinde olarak geleceğini ilettiği öğrenildi.
8
Abone Ol
Yıldız futbolcudan gelen bu talebi kabul eden yönetim, beklemeye geçti. Atletico Madrid’in de oyuncusuyla yollarını ayırmaya sıcak baktığı, tarafların son pürüzleri gidermek için görüşme halinde olduğu ifade edildi.
9
Abone Ol
Ancak Beşiktaş'ta forvet için tek adayın Nikolo Kalinic olmadığı ve yine Fenerbahçe'nin listesine yer alan bir başka isimle ilgilenildiği ortaya çıktı.
10
Abone Ol
Siyah-beyazlılar, bonservisi Çin ekibi Shenzen'de bulunan ve Benfica'da kiralık olarak forma giyen Dyego Sousa için de temaslarını sürdürüyor.
11
Abone Ol
Kartal'ın gündemine gelen son isim ise Fenerbahçe'nin de ilgilendiği Mbwana Samatta oldu.
12
Abone Ol
Beşiktaş yönetimi, kiralamak istediği Tanzanyalı forvetin kulübü Aston Villa'ya fiyat sordu.
13
Abone Ol
27 yaşındaki futbolcunun İngiliz ekibinde fazla forma şansı bulamadığı için ayrılığa sıcak baktığı belirtildi.
14
Abone Ol
Aston Villa, geçtiğimiz sezonun devre arasında Mbwana Samatta'yı 10.5 milyon Euro bedelle Genk'ten kadrosuna katmıştı.
15
Abone Ol
2019-20 sezonunda ilk yarıyı Genk'te geçiren Samatta, ikinci yarıda ise İngiltere'de 16 resmi maça çıkmış ve sadece 2 gol atabilmişti. (Sabah)
16
Abone Ol
'Nkoudou için kronik sakat dedim ama aslında bilmiyorum ağzımdan çıktı'
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, siyah beyazlı ekibin gündemine dair açıklamalarda bulundu.