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GeriFutbol Son Dakika | Beşiktaş'tan Caner Erkin ve Gökhan Gönül misillemesi! Sezon sonu...
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Hürriyet
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Futbol
Haber Giriş: 02 Temmuz 2020 - 10:25,

Son Dakika | Beşiktaş'tan Caner Erkin ve Gökhan Gönül misillemesi! Sezon sonu...

Gelecek sezon için transfer çalışmalarını sürdüren iki ezeli rakip Fenerbahçe ve Beşiktaş, transferde birbirlerinin yıldızlarını gözünü dikmiş durumda. Kanarya, Beşiktaş forması giyen Gökhan Gönül, Caner Erkin ve Dorukhan Toköz ile ilgilenirken, siyah-beyazlılar öyle bir isme talip oldu ki oldukça konuşulacak cinsten...

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1ÇALIŞMALAR HIZLANDI
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ÇALIŞMALAR HIZLANDI

Süper Lig'de bitime kısa bir süre kala takımlar gelecek sezon için çalışmalarını hızlandırdı.

2BÜTÇEYE UYGUN OYUNCU ARAYIŞI
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BÜTÇEYE UYGUN OYUNCU ARAYIŞI

Yeni sezonda şampiyonluk yarışı verecek olan iki ezeli rakip Beşiktaş ile Fenerbahçe, bütçelerine uygun oyuncu arayışlarını sürdürürken, iki takım da Süper Lig'e damga vuracak transferler gerçekleştirmeye hazırlanıyor.

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CANER VE GÖKHAN GÜNDEMDEN DÜŞMÜYOR

Sezonun sona ermesiyle birlikte sil baştan kadro oluşturması beklenen Fenerbahçe'de Caner Erkin ve Gökhan Gönül gündemden düşmüyor.

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5MENAJERİ AÇIKLAMIŞTI
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MENAJERİ AÇIKLAMIŞTI

Siyah-beyazlı takım ile sözleşmesi sona eren 31 yaşındaki futbolcunun menajeri Batur Altıparmak, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada Caner'in Beşiktaş'tan ayrılacağını duyurmuştu.

6PRENSİP ANLAŞMASINA VARILDIĞI İDDİASI
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PRENSİP ANLAŞMASINA VARILDIĞI İDDİASI

Kara Kartal'dan ayrılacağı kesinleşen futbolcunun eski takımı Fenerbahçe'ye transfer olacağı ve prensip anlaşmasının sağlandığı öne sürülmüştü.

7MERT HAKANI DUYUNCA ARIZA ÇIKTI
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MERT HAKAN'I DUYUNCA ARIZA ÇIKTI

Fenerbahçe, Caner Erkin ile yaptığı görüşmelerde anlaşma sağlasa da tecrübeli futbolcunun Mert Hakan Yandaş'a verilen yıllık 15 milyon TL'lik ücreti duyunca şartlarında iyileşme istediği ve oyuncuyla yapılan görüşmelerin olumsuz sonuçlandığı iddia edildi.

8BİR DİĞER İSİM GÖKHAN GÖNÜL
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BİR DİĞER İSİM GÖKHAN GÖNÜL

Sarı-lacivertlilerde Caner Erkin transferinin önümüzdeki günlerde netleşmesi beklenirken, Fenerbahçe'ye transfer olacağı konuşulan bir diğer isimse Gökhan Gönül'dü...

9MENAJERİ OLUMLU DEMİŞTİ
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MENAJERİ 'OLUMLU' DEMİŞTİ

Beşiktaş ile kontratı sezon sonunda bitecek olan tecrübeli sağ bekin menajeri Ahmet Bulut, Beşiktaş ile görüşmelerin olumlu ilerlediğini ifade etti.

10KALMAYA SICAK BAKIYOR
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"KALMAYA SICAK BAKIYOR"

Ahmet Bulut, "Yaptığımız görüşmede devam etmek istediklerini söylediler, Gökhan da kalmaya sıcak bakıyor" diye konuştu.

11SÜRPRİZ HAMLE GELDİ
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SÜRPRİZ HAMLE GELDİ

Beşiktaş'ın sezon sonunda Gökhan Gönül ile sözleşme yenilemesi beklenirken, siyah-beyazlılardan sürpriz bir transfer hamlesi geldi.

12ALPER POTUK BOMBASI
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ALPER POTUK BOMBASI

Beşiktaş, sezon sonunda Fenerbahçe'den ayrılması beklenen Alper Potuk'u listesine aldı.

13SEZON SONU SERBEST KALABİLİR
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SEZON SONU SERBEST KALABİLİR

Sarı-lacivertlilerde sezonun ikinci yarısında TFF'ye bildirilen 28 kişilik listeye dahil edilmeyen oyuncunun sezon sonunda serbest kalması bekleniyor.

14TRANSFERİ BİTİRMEK İSTİYORLAR
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TRANSFERİ BİTİRMEK İSTİYORLAR

Kara Kartal, 29 yaşındaki futbolcunun serbest kalması durumunda oyuncuyla resmi sözleşme imzalamayı planlıyor.

15BU SEZON TABELA YAPAMADI
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BU SEZON TABELA YAPAMADI

2013 yılından bu yana Fenerbahçe forması giyen Alper Potuk, bu sezon sarı-lacivertli formayla çıktığı 5 maçta gol ve asist katkısı üretemedi.

16SÖZLEŞMESİ 2022DE BİTİYOR
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SÖZLEŞMESİ 2022'DE BİTİYOR

Sarı-lacivertli kulüp ile sözleşmesi 2022 yılına kadar devam eden Alper'in güncel piyasa değeri ise 475 bin Euro.

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