Son Dakika | Beşiktaş'tan Caner Erkin ve Gökhan Gönül misillemesi! Sezon sonu...

MERT HAKAN'I DUYUNCA ARIZA ÇIKTI Fenerbahçe, Caner Erkin ile yaptığı görüşmelerde anlaşma sağlasa da tecrübeli futbolcunun Mert Hakan Yandaş'a verilen yıllık 15 milyon TL'lik ücreti duyunca şartlarında iyileşme istediği ve oyuncuyla yapılan görüşmelerin olumsuz sonuçlandığı iddia edildi.