Son Dakika | Beşiktaş'tan Caner Erkin ve Gökhan Gönül misillemesi! Sezon sonu...
Gelecek sezon için transfer çalışmalarını sürdüren iki ezeli rakip Fenerbahçe ve Beşiktaş, transferde birbirlerinin yıldızlarını gözünü dikmiş durumda. Kanarya, Beşiktaş forması giyen Gökhan Gönül, Caner Erkin ve Dorukhan Toköz ile ilgilenirken, siyah-beyazlılar öyle bir isme talip oldu ki oldukça konuşulacak cinsten...
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ÇALIŞMALAR HIZLANDI
Süper Lig'de bitime kısa bir süre kala takımlar gelecek sezon için çalışmalarını hızlandırdı.
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BÜTÇEYE UYGUN OYUNCU ARAYIŞI
Yeni sezonda şampiyonluk yarışı verecek olan iki ezeli rakip Beşiktaş ile Fenerbahçe, bütçelerine uygun oyuncu arayışlarını sürdürürken, iki takım da Süper Lig'e damga vuracak transferler gerçekleştirmeye hazırlanıyor.
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CANER VE GÖKHAN GÜNDEMDEN DÜŞMÜYOR
Sezonun sona ermesiyle birlikte sil baştan kadro oluşturması beklenen Fenerbahçe'de Caner Erkin ve Gökhan Gönül gündemden düşmüyor.
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MENAJERİ AÇIKLAMIŞTI
Siyah-beyazlı takım ile sözleşmesi sona eren 31 yaşındaki futbolcunun menajeri Batur Altıparmak, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada Caner'in Beşiktaş'tan ayrılacağını duyurmuştu.
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PRENSİP ANLAŞMASINA VARILDIĞI İDDİASI
Kara Kartal'dan ayrılacağı kesinleşen futbolcunun eski takımı Fenerbahçe'ye transfer olacağı ve prensip anlaşmasının sağlandığı öne sürülmüştü.
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MERT HAKAN'I DUYUNCA ARIZA ÇIKTI
Fenerbahçe, Caner Erkin ile yaptığı görüşmelerde anlaşma sağlasa da tecrübeli futbolcunun Mert Hakan Yandaş'a verilen yıllık 15 milyon TL'lik ücreti duyunca şartlarında iyileşme istediği ve oyuncuyla yapılan görüşmelerin olumsuz sonuçlandığı iddia edildi.
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BİR DİĞER İSİM GÖKHAN GÖNÜL
Sarı-lacivertlilerde Caner Erkin transferinin önümüzdeki günlerde netleşmesi beklenirken, Fenerbahçe'ye transfer olacağı konuşulan bir diğer isimse Gökhan Gönül'dü...
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MENAJERİ 'OLUMLU' DEMİŞTİ
Beşiktaş ile kontratı sezon sonunda bitecek olan tecrübeli sağ bekin menajeri Ahmet Bulut, Beşiktaş ile görüşmelerin olumlu ilerlediğini ifade etti.
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"KALMAYA SICAK BAKIYOR"
Ahmet Bulut, "Yaptığımız görüşmede devam etmek istediklerini söylediler, Gökhan da kalmaya sıcak bakıyor" diye konuştu.
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SÜRPRİZ HAMLE GELDİ
Beşiktaş'ın sezon sonunda Gökhan Gönül ile sözleşme yenilemesi beklenirken, siyah-beyazlılardan sürpriz bir transfer hamlesi geldi.
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ALPER POTUK BOMBASI
Beşiktaş, sezon sonunda Fenerbahçe'den ayrılması beklenen Alper Potuk'u listesine aldı.
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SEZON SONU SERBEST KALABİLİR
Sarı-lacivertlilerde sezonun ikinci yarısında TFF'ye bildirilen 28 kişilik listeye dahil edilmeyen oyuncunun sezon sonunda serbest kalması bekleniyor.
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TRANSFERİ BİTİRMEK İSTİYORLAR
Kara Kartal, 29 yaşındaki futbolcunun serbest kalması durumunda oyuncuyla resmi sözleşme imzalamayı planlıyor.
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BU SEZON TABELA YAPAMADI
2013 yılından bu yana Fenerbahçe forması giyen Alper Potuk, bu sezon sarı-lacivertli formayla çıktığı 5 maçta gol ve asist katkısı üretemedi.
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SÖZLEŞMESİ 2022'DE BİTİYOR
Sarı-lacivertli kulüp ile sözleşmesi 2022 yılına kadar devam eden Alper'in güncel piyasa değeri ise 475 bin Euro.