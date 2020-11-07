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Hürriyet
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İHA
Haber Giriş: 07 Kasım 2020 - 14:32 | 

Son Dakika | Beşiktaş'ta sıcak gelişme! Ahmet Nur Çebi ve Sergen Yalçın...

Gaziantep FK'ya 3-1 mağlup olan Beşiktaş'ta flaş gelişmeler yaşanıyor! Siyah-beyazlılar'da başkan Ahmet Nur Çebi ile Sergen Yalçın, yol haritası çizmek için görüşme kararı aldı. Gündemde ayrılık ve transferler var.

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Gaziantep FK deplasmanında alınan 3-1’lik mağlubiyet sonrasında Beşiktaş'ta sıcak gelişmeler yaşanıyor.

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Mağlubiyet sonrası başkan Ahmet Nur Çebi, duruma el atmak için Sergen Yalçın ile toplantı yapma kararı aldı.

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Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Teknik Direktör Sergen Yalçın’la bir araya gelerek durum değerlendirmesi yapacak. Yalçın’a destek veren Çebi, takımdaki eksiklerle ilgili yapılması gerekenleri görüşecek.

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Teknik Direktör Sergen Yalçın, milli maç arasını da ön görerek futbolcuların psikolojik olarak rahatlaması için takıma 2 gün izin verirken, bu süreçte Başkan Ahmet Nur Çebi’yle bir araya gelecek ve atılması gereken adımları konuşacak.

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Sergen Yalçın’ın arkasında olan ve her şartta genç çalıştırıcıya destek verecek olan Ahmet Nur Çebi, takımın toparlanması için gerekli olan takviyeleri görüşecek.

6İlk hedef kaleci transferi
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İlk hedef kaleci transferi

Devre arasında yapılacak olan transferler için şimdiden harekete geçmeyi planlayan Beşiktaş’ta ilk hedef kaleci transferi. Sezon başında genç Ersin’e güvenen teknik ekip, bu oyuncunun tecrübesizlikten kaynaklı yediği hatalı goller sonrasında bu bölgeye takviye yapılmasını istiyor.

7Samsunsporlu Nurullah Aslan gündemde
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Samsunsporlu Nurullah Aslan gündemde

Samsunspor’un kalesini koruyan ve daha önce de siyah-beyazlı ekibin gündemine giren Nurullah Aslan, bu bölgedeki adaylardan birisi.

8Yerli kaleci alınacak
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Yerli kaleci alınacak

Yabancı oyuncu sayısı fazla olan ve bu nedenle Boyd’a lisans çıkarmayıp, Mirin, Lens ve Douglas’ı da kadro dışı bırakan siyah-beyazlılar, bu nedenle yerli bir file bekçisi transfer edecek.

9Yeniden Gökhan Akkan
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Yeniden Gökhan Akkan

Kartal’ın hedefindeki bir diğer isim de Rizespor forması giyen Gökhan Akkan. 25 yaşındaki milli kaleci için daha önce Karadeniz ekibinin kapısını çalan ancak bu transferi gerçekleştiremeyen Beşiktaş, devre arası öncesinde yeniden Gökhan için nabız yoklayacak.

10Vida ve Adem Ljajic satış listesine konulacak
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Vida ve Adem Ljajic satış listesine konulacak

Beşiktaş, mevcut kadrodaki yabancı oyunculardan bazılarıyla da yolları ayırmak için çalışmalara başlıyor. Kadro dışı olan Mirin, Lens ve Douglas’ı satış listesine koyan ancak bu futbolculara iyi bir teklif gelmemesi nedeniyle maaş ödemeye devam eden Beşiktaş, ayrıca form durumu nedeniyle Vida ve Ljajic’le yolları ayırmak için gelecek olan teklifleri bekliyor.

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Bu 2 futbolcunun maaş yükünden kurtulmak isteyen siyah-beyazlılar, Ljajic ve Vida’yla yolları ayırması durumunda defans hattına takviye yapacak. Teknik Direktör Sergen Yalçın’la bu hafta sonu görüşmesi beklenen Başkan Ahmet Nur Çebi, çıkacak olan yol haritası doğrultusunda kurmaylarına talimat vererek çözüm oluşturulmasını isteyecek.

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